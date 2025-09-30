「八達通創科運動計劃」圓滿結束 培育近700名未來創科領袖

香港正全速全力發展成為國際創新科技中心，培育具備創新思維與運動精神的人才，成為推動本地創科發展的核心動力，正是「八達通創科運動計劃」的使命所在 。由八達通卡有限公司（八達通）贊助、聖雅各福群會舉辦，並獲「攜手扶弱基金」配對支持，為期三年的企業社會責任旗艦項目——「八達通創科運動計劃」，於2025年7月12日舉行最後一屆畢業典禮，為這場融合運動與科技的啟蒙之旅劃上圓滿句號。



自2022年開始，計劃共惠及接近700位基層中小學生，積極推動青少年探索創科，培育具創新思維及跨界能力的新一代，助力香港邁向更具活力的未來。畢業禮標誌著計劃三年成果的里程碑，肯定師生努力，並展現八達通對創科教育及社會可持續發展的承諾。

植根香港 科技為本 育苗為先

作為植根香港27年的全球金融科技先驅，八達通一直秉持「令生活更輕鬆」的使命，透過持續創新，積極履行企業社會責任。自2007年起，八達通便與聖雅各福群會建立長達18年的深厚合作關係，透過一系列支援計劃，全方位支援來自基層家庭的中小學生。從最初的「育苗展才」到如今的「創科運動」，這份夥伴關係始終如一，致力於為香港下一代提供多元及平等的發展機會。

「八達通創科運動計劃」正是這份承諾的延續與深化。計劃回應了社會對創科人才的迫切需求，同時也鼓勵學生擁抱健康生活。計劃將STEM（科學、科技、工程及數學）知識與體育活動巧妙融合，讓學生在運動中學習，在學習中成長，為他們注入前瞻性的數碼素養和全人發展能力。

在畢業禮上，八達通行政總裁應天麒表示：「八達通深信創新始於青少年。此計劃結合科技與運動，不僅培育學生多方面技能，更展現我們致力推動數碼化社會的決心。看到學生利用最先進的科技解決運動中的挑戰，正是我們回饋社區、培育未來領袖的最佳見證。未來，我們將繼續積極與政府、本地教育及社福機構攜手合作，支持教育、科技、人才一體化發展，共同為香港打造更具活力的創科環境，助力香港邁向國際創新科技中心的目標。」

八達通行政總裁應天麒（右一）及聖雅各福群會總幹事李玉芝（右二）出席「八達通創科運動計劃」畢業禮，與學生共同分享學習成果。

聖雅各福群會總幹事李玉芝則補充道：「衷心感謝八達通多年來跟我們合作，加上社署「攜手扶弱基金」的支持，讓我們能夠持續為基層小朋友提供探索科技的寶貴機會。在科技日新月異的時代，讓每一位孩子都能緊貼科技發展，是我們共同的願景。感謝八達通與我們攜手同行，為孩子們的未來播下希望的種子。」

學生向八達通行政總裁應天麒（左三）及聖雅各福群會總幹事李玉芝（左二）分享其參與計劃所學的知識、作品及創作理念。

三年耕耘 近700位未來領袖誕生

在過去三年，計劃共吸引了來自32間中小學、近700名基層學生參與。他們在豐富多元的活動中，包括訓練課程、工作坊和趣味日營，不但提升了運動技巧與科技知識，更全面培養了創意、解難、批判性思維及團隊協作能力。

參加計劃的學生將所學知識應用於實踐，創作出多個令人印象深刻的創新科技作品，包括利用虛擬實境（VR）技術，模擬划艇場景，設計出具個人特色的VR划艇遊戲；運用人工智能（AI）技術，開發出能夠分析空手道姿勢的應用程式；更有學生巧妙地使用Micro:bit（微型電腦），結合超聲波與顏色傳感器，編寫出精準的桌球自動計分系統。這些創新科技作品充分展現了學生超強的觀察力、創造力與實踐能力。

來自黃大仙天主教小學的姜同學分享了他的VR划艇體驗：「最令我印象深刻的是最後的綜合實戰環節。我們戴上VR頭盔，手握模擬槳，在虛擬河道中揮灑汗水。每一次划槳都與編程參數密切相關，這種身體與腦力並用的體驗格外新奇。」而大坑東宣道小學的冼同學則表示，雖然在製作籃球機的過程中遇到挫敗，但透過團隊合作和導師的悉心指導，最終成功克服了困難，讓他們獲得滿滿的成功感及喜悅。

攜手同行 共築創科路

「八達通創科運動計劃」的成功離不開各界的支持，特別是八達通員工的熱心參與。他們積極擔任義工，協助舉辦「創科運動體驗日」和科技設施參觀活動，不但為學生帶來啟發，也透過行動體現了公司的核心價值，強化了團隊的歸屬感。

八達通卡有限公司義工與參加計劃的學生到數碼港參觀，並學習製作手機遊戲及虛擬實境（VR）的知識。

為香港的未來播下希望的種子

三年的創科旅程雖然圓滿結束，但它所帶來的深遠影響才剛開始。這項計劃不只為近700名學生帶來了寶貴的科技知識與運動體驗，更重要的是，它在這些年輕人的心中播下了科技與創新的希望種子。展望未來，八達通將繼續推動數碼化教育和社會創新，致力於支持本地兒童及青少年的全面發展，為香港培養更多充滿活力與創造力的科技人才。八達通相信，科技始終來自於人，而這群年輕的創科力量，將能改變世界，創造更精彩的未來。

(資料及相片由客戶提供)