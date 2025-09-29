塞內加爾學者多語教學方案獲一丹獎　58萬名學生閱讀能力平均翻倍

一丹獎基金會是於香港創立的國際慈善機構，自2016年起，每年均會舉辦一丹獎峰會及頒獎典禮。一丹獎設有兩個獎項，即「一丹獎教育發展獎」及「一丹獎教育研究獎」，理念是連結學術研究及實踐項目，推動教育進步。每位一丹獎得獎者均可以獲得3,000萬港元獎金，其中1,500萬元為現金獎，另外1,500萬元為不設限制用途的項目資金，以推動得獎者的工作項目。



現時非洲西部及中部多個國家，不少學生不論使用母語和非母語均面臨聽寫讀困難，其中在非洲法語系國家有超過90%的兒童到10歲仍然沒有基礎讀寫能力。今年「一丹獎教育研究獎」的得主為塞內加爾學者馬馬道（Mamadou Amadou Ly），他是「研究與教育發展協會」（ARED）的執行總監，研發出能廣泛應用的多語教學方案，名為「學習共贏」 計劃。在一年內，計劃已經支援超過58萬名塞內加爾學生，他們的音節與詞彙閱讀能力平均提升超過100%。



先掌握母語 再進入非母語雙軌教學

塞內加爾學者馬馬道（Mamadou Amadou Ly）是2025年「一丹教育發展獎」得獎者 。（一丹獎基金會提供）

「學習共贏」計劃使用創新的雙語輔導教學方法，針對性協助有學習困難的學生。以塞內加爾的應用為例，教師先以學生熟悉的當地語言授課，待學生掌握一定的語言能力後，再加入官方法語進行雙軌教學。計劃放棄了傳統的「填鴨式教學」，以參與式學習及遊戲化教學為主導，再配合靈活的課室佈局，從而做到因材施教，鼓勵學生按自身進度學習。

計劃的雙語課程模式現已被塞內加爾教育部採納，成為國家雙語教學政策的基礎，並為教師培訓提供系統化的訓練及指引，塞內加爾鄰國包括毛里塔尼亞及岡比亞亦正支持計劃在當地推行。另外，計劃提供免費的教學資源，並透過開源出版，以不同當地語言製作與當地文化相關的教材，推動更多西非國家的教育發展，做到教育普及。

馬馬道的研究對香港教育同樣有啟示，例如現時香港有不少非華語學生，就可以應用「學習共贏」的教學方法，幫助他們解決學習上的語言障礙。

「個體為本模型」培養學生運算思維

美國西北大學洛林·莫頓學習科學、電腦科學及複雜系統教授維蘭斯基（Uri Wilensky）是2025年「一丹教育研究獎」得獎者。（一丹獎基金會提供）

同屆的「一丹獎教育發展獎」則由美國西北大學洛林·莫頓學習科學、電腦科學及複雜系統教授維蘭斯基（Uri Wilensky），憑其在「個體為本模型（Agent-Based Modeling）」方面的研究獲得。研究促進了不同學習領域之間的知識互動，有助培養學生的運算思維。

個體為本模型是可以用於理解不同大規模系統的方法，了解大規模現象如交通堵塞、氣候變化和疫情傳播等如何演變而來。系統由多個「個體」（Agents）組成，模型就像是一個「虛擬實驗室」，設定角色和規則後，觀察「個體」互動產生的結果，特別是大規模現象。

維蘭斯基亦免費開源工具「NetLogo」，使用者可以探索與構建模型，以觀察個體之間的互動行為如何演變成大規模的現象或影響整體模式。模型亦可用於多個領域的研究，包括化學、生物學、物理學、生態學、社會學、考古學，以至是模擬城市規劃、氣候變化、疫情擴散等，促進跨學科和領域合作。現在，維蘭斯基已經與美國芝加哥公共衛生局合作，運用當地數據建模，探索處理病毒感染的最佳策略，以實證引導公共衛生政策制策投放資源。

接逾400份提名 項目資金設有監管機制

一丹獎基金會秘書長區天倫。（一丹獎基金會提供）

一丹獎基金會秘書長區天倫表示，本屆一丹獎收到超過400份提名，其中「發展獎」的提名數字略多於「研究獎」。歷屆一丹獎提名來自超過150個國家或地區，得獎者項目在全球超過50個國家或地區推行。被問到一丹獎從創辦至今都沒有香港代表獲獎，區天倫解釋指，一丹獎面向全球競爭激烈，強調基金會希望全球各個地方都可以有更多提名，而非只針對香港。

一丹獎是全球獎金最豐厚的教育獎項。區天倫提到，基金會頒發給得獎者的項目資金設有監督機制，確保資金得到善用，得獎者須每半年提交報告，基金會亦會對收款機構進行盡職審查。

「一丹獎峰會」於每年12月舉行，為教育界提供交流平台。區天倫指出，今年峰會規模將會擴大，已經邀請來自25個不同國家或地方，超過50位嘉賓參加，當中不乏重量級人物如韓國前副總理兼教育部長李周浩及哈薩克斯坦科學與高等教育部長。基金會期望，峰會有助將全球議題及頂尖人才帶到香港，創造與本地教育界互動的機會，助力香港發展成「國際教育樞紐」。