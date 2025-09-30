全國海洋知識競賽首登陸香港 冠軍可赴極地考察 助你踏上科研之路

全國年度海洋科普盛事「全國海洋知識競賽」今屆首度增設香港選拔賽，由香港中文大學主辦。賽事旨在激發年輕一代對海洋科學的興趣與潛能，並為香港培育海洋科研人才。香港選拔賽大專生組的前三名將組隊代表香港，出戰2026年4月舉辦的全國晉級賽及總決賽，贏取前往南極、北極及大洋科學考察的寶貴機會 。



全國年度海洋界盛事 首設香港賽區

「全國海洋知識競賽」自2008年創辦，由中華人民共和國自然資源部、共青團中央及海軍政治工作部共同主辦，至今已成功舉辦十四屆，是全國大型的海洋知識普及活動。每屆比賽均吸引全國逾200間高等院校、超過20萬名大專生參與 。

今年，賽事首度增設香港區選拔賽，由香港中文大學舉辦，在9月13日的啟動儀式上，多位重量級嘉賓蒞臨支持，包括中大校長盧煜明教授、香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授、中華人民共和國自然資源部宣傳教育中心主任夏俊先生（以視頻形式參與）、香港區選拔賽組織委員會主席及香港特別行政區立法會議員馬逢國先生、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部創科與高等教育處處長陳玉林先生，以及贊助機構、組織委員會、學術委員會成員與各支持機構代表，一同見證這項香港海洋教育盛事的啟動。

盧煜明教授致辭時表示，中大近年積極推動海洋與極地領域的人才培養與科研創新，「希望透過是次比賽，激發香港市民對海洋、環境問題的關注與熱情，為香港、國家乃至全球貢獻力量。」孫東教授亦指出，香港具備得天獨厚的優勢參與國家海洋強國建設，「這次競賽能讓香港大學生及社會各界，有機會參加這項全國性的海洋科普盛事。」

盧煜明教授希望透過是次比賽，激發香港市民對海洋、環境問題的關注與熱情，為香港、國家乃至全球貢獻力量。

孫東教授指出，香港具備得天獨厚的優勢參與國家海洋強國建設。

首屆冠軍：從此與南北極結緣

2008年首屆全國海洋知識競賽的冠軍劉富彬形容：「這次比賽應該說是直接就改變了人生的軌跡，從此之後就和南極北極結緣 。」當年仍是大學生的劉富彬，因為冠軍獎品能親赴南極考察而深受吸引並參賽，最終夢想成真 。他憶述首次踏足南極大陸的震撼，「感覺不像真實的……直接來到了這個地球上最後一片大洲 。」正是那次經歷，讓他深深愛上極地，並立志投身相關科研工作 。劉富彬相信，這次競賽能讓更多香港同學「從熱愛海洋開始，投身到我們祖國的海洋事業和極地事業中去 。」

太古集團鼎力支持

是次賽事獲得太古集團慈善信託基金的鼎力支持，香港太古集團有限公司集團公益事務總監陳婷婷表示，太古集團成立超過200年，「早期業務與船運密不可分，早已與海洋建立密切關係，並持續支持海洋保育項目。」她認為，保護海洋是所有人的責任，而第一步就是要先認識海洋：「我們支持全國海洋知識競賽的舉行，是希望鼓勵更多公眾和年青人為海洋出一分力。」

香港太古集團有限公司集團公益事務總監陳婷婷認為，保護海洋是所有人的責任，而第一步就是要先認識海洋。

「第15屆全國海洋知識競賽香港區選拔賽」詳情

大專生組：賽事由2025年9月至2026年1月舉行，設有線上初賽、線下複賽及現場決賽，歡迎於2025-26年度在本港大專院校就讀的全日制學生（包括學士、高級文憑及副學士）參與。前3名優勝者除可獲得獎盃及豐富獎金外，更將代表香港參與2026年4月舉行的全國晉級賽及總決賽，爭奪極地考察的機會。線上初賽現已展開，參加者可於即日起至10月25日到大會網站註冊並參與答題。

公眾答題：比賽亦設有小學、中學及公開組，歡迎全港市民即日起至2025年12月31日期間到大會網站參與挑戰 。各組別成績最好的5位參加者可獲獎狀及香港海洋生態導賞團名額。為鼓勵參與，大會特設「最踴躍參與學校獎」及抽獎活動。

此外，主辦方亦舉辦「海洋學堂」，邀請專家講解海洋科學知識，歡迎學生及公眾到大會網站報名參與 。

立即報名，開啟你的海洋探索之旅：https://hkmarinecompetition.com

（資料及相片由客戶提供）