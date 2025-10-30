基督教香港信義會宏信書院 國際聯繫深化學術涵養 培育全方位領袖

「讀萬卷書，不如行萬里路」這句智慧箴言，啟發了我們必須親身體驗世界的重要性。然而，在瞬息萬變的現代化社會中，單靠累積人生閱歷，缺乏系統性的學術根基與跨文化理解，難以應對社會急速變化與科技世界所帶來的挑戰。基督教香港信義會宏信書院（下稱宏信書院）作為全港唯一一所12年一貫的直資 IB 學校，深信教育的真諦是既要「讀萬卷書」，也要「行萬里路」的有機結合。因此學校致力賦予學生深厚的文化學術涵養，並提供廣闊的國際平台以供實踐所學，培育學生成為才德兼備的全方位領袖。



國際連繫：將世界帶進校園促深度交流

國際文憑課程（IB）的教育哲學，以理論與實踐的結合為核心，著重跨學科的探究、融會貫通學科知識以及實際應用能力的培養。其關鍵核心是培養學生具備「IB 學習者素質」（IB Learner Profile），包括探究精神、明辨性思維、開放性思維、具冒險精神等。學校旨在啟發學生將課本上所獲得的知識，以行動實踐出來，投入對全球議題的關懷及跨文化的理解，為學生裝備全球視野與終身學習的能力。

宏信書院一直積極為學生建立連結國際的學習環境，現時已與全球超過60所國際學校及組織建立緊密聯繫，透過多元且豐富的交流活動拓展學生的國際視野。每年，宏信書院均會迎接來自世界各地夥伴學校的師生到訪，與學生一同上課、參與活動及慶祝節日，實踐IB課程框架下的跨文化學習與深度交流。舉例而言，去年就有來自新加坡 Victoria Junior College 的師生到校，與宏信書院的學生一同探討英文、知識理論（Theory of Knowledge）等學科知識；亦有來自非洲烏干達國際慈善組織 WATOTO 的成員到校，透過音樂和舞蹈宣揚基督信仰，並與學生進行友誼足球比賽。今年更有來自南韓 Kyungpook National University High School ，一同製作宣揚健康生活的文集、體驗中國傳統節慶活動。俄羅斯 Alabuga International School 的學生亦到校，一同學習中文及參與 STEAM 機械人活動。

有來自新加坡Victoria Junior College的師生到校，與學生一同深入探討英文、知識理論（Theory of Knowledge）等學科知識。

來自非洲烏干達國際慈善組織WATOTO的成員到校，透過音樂和舞蹈向師生宣揚基督信仰。

此外，宏信書院的「國際筆友交流計劃」亦已全面提升至學校層面的合作。例如，小三學生就與愛沙尼亞、哈薩克斯坦、日本等國的學校進行線上聯合課程，共同開展科學探究項目，比較不同國家在環保與科技應用上的觀點與實踐，大大拓寬了學生的知識面。

小三學生與愛沙尼亞、哈薩克斯坦、日本等國的學校進行線上聯合課程，探討環保與科技應用上如何達至可持續發展。

與此同時，網課亦打破地域限制，宏信書院今年繼續與以色列特拉維夫大學的合作，讓學生深入探索科學、醫學與人工智能等前沿領域，汲取世界級學府的寶貴知識與見解。這些深度互動不僅將世界各地的不同文化帶進了校園，更培養了學生對跨文化的理解能力與包容力。

師資發展：與頂尖學府共同打造教學新貌

宏信書院的進步不只局限於學生，教師團隊亦同樣與時並進。學校通過與海外教師及國際專家的緊密合作，互相觀摩學習及分享經驗，共同探討有效的教學方法，以提升學與教的成效。例如，去年有來自德國Alanus University的教授、印尼教育大學和美國University of Illinois的教學團隊先後到校，與管理層團隊就課程發展、學生交流活動及全人教育進行深入討論，協助學生發展明辨性思維及創意解難能力。此外，今年亦迎來了紐西蘭Visit University的創校校長Mr. Nick Scott到校，與初中及高中部校長深入討論職業生涯規劃的合作計劃，包括教學資源共享與工作坊，為學生未來志向發展做好充分準備。

全球教室：踏遍六大洲的研學與探究精神

宏信書院深信，最真實的接軌方式，是與當地人對話交流，並鼓勵學生將課堂所學學以致用。宏信書院獨創「全球教室」，每年都會開辦超過10多個研學團，足跡已踏遍世界六大洲。這些活動以IB 課程的「創意、行動與服務」（CAS）作為核心價值，鼓勵學生在世界不同地方以自己的行動來服務社群及作深度文化沉浸式體驗，包括在絲綢之路中體會歷代文明的傳承、到訪烏干達參與慈善團體的社區工作、與西班牙藝術家共同繪製街頭壁畫，以及在斐濟協助當地民眾修建基礎建設等。學生其後亦須透過報告等形式，匯報所學，並思考如何以自身力量為人類社會未來福祉作出積極貢獻。

獨創「全球教室」，以IB課程的「創意、行動與服務」作為核心價值，鼓勵學生在世界不同地方以自己的行動來服務社群。

學生在參與「全球教室」後，亦須透過報告、展覽、音樂或舞蹈等形式，匯報所學，透過多元並思考如何以自身力量為人類社會未來福祉作出積極貢獻。

宏信書院以「既要讀萬卷書，也要行萬里路」的教育哲學為基石，以 IB 國際框架為引導，透過將國際連繫、海外教師專業交流網絡與全球教室三者有機整合，助學生建立文化學術涵養，更具備應對未來挑戰的全球視野、文化理解力和實踐能力，全方位培育出具備社會責任感的未來領袖。

七年級（中一）入學申請

日期：即日起至2025年11月14日（星期五，下午四點）

網上報名：http://admissions.luac.edu.hk/

學校網頁：https://www.luac.edu.hk/

(資料及相片由客戶提供)