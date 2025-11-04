「香港桂冠論壇2025」匯聚科學巨匠　激發青年科研熱情

一場匯聚全球頂尖科學智慧的盛會——「香港桂冠論壇2025」將於11月5日至8日載譽舉行。12 位邵逸夫獎得獎者，以及來自超過 20 個國家及地區、逾 200 位優秀青年科學家，共同展開為期四天的深度對話與學術交流，開啟一場科學探索的精彩旅程。



論壇由李兆基基金全額贊助，邵逸夫獎基金會作為主要合作夥伴。李兆基基金以「一傳十、十傳百」為目標，一直致力支持香港、內地及海外的教育和人才培訓，作育英才；同時扶貧濟困，關懷社會。「香港桂冠論壇2025」以「匯聚頂尖思維 啟發科學成就」為主題，旨在促進跨世代、跨文化及跨學科的科學交流，提升香港和其他地區年輕一代對科學及科技領域，特別是在天文學、生命科學與醫學及數學科學的認識和興趣，進一步鞏固香港作為國際科研與創新樞紐的地位。

論壇於9月中旬舉行新聞發佈會，由（左起）邵逸夫獎基金會主席陳偉文博士, JP；香港桂冠論壇委員會主席唐偉章教授, SBS, BBS, JP；香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授, JP；恒基兆業地產集團主席暨李兆基基金董事李家誠博士, GBS, JP；恒基兆業地產集團副主席暨李兆基基金董事林高演博士, GBS, SBS共同主禮。

香港桂冠論壇委員會主席唐偉章教授, SBS, BBS, JP於9月新聞發佈會上致歡迎辭，為論壇揭開序幕。

香港桂冠論壇委員會主席唐偉章教授, SBS, BBS, JP表示：「論壇將促進跨文化合作，進一步提升香港作為開放包容科研樞紐的國際形象，吸引更多初創公司、科研機構及各類企業來港發展。我們將把願景轉化為行動，以行動創造深遠影響。」論壇為年輕科研人才和本地中學生提供難能可貴的機會，讓他們近距離接觸國際知名科學家，不僅是培育下一代科研人才的重要平台，更對香港建設國際科研樞紐具有重要意義，助力香港邁向國際創新科技中心。

邵逸夫生命科學與醫學獎得獎者沃爾夫岡・鮑邁斯特教授（Professor Wolfgang Baumeister）將於11月5日發表專題演講，題為「原位結構生物學：現狀與未來展望」（Structural Biology in Situ: State-of-the-Art and Prospects for the Future）。

邵逸夫天文學獎及諾貝爾物理學獎得獎者萊因哈德・根舍教授（Professor Reinhard Genzel）將於11月6日發表專題演講，題為「大質量黑洞：實驗證據與宇宙演化」（Massive Black Holes: Experimental Evidence & Cosmic Evolution）。

多位科學巨匠分享前沿科研洞見，青年科學家亦有機會展示最新研究項目，激發科研靈感與合作機會。

首屆論壇「與中學生對話」活動於四所本地中學舉行，其中多位邵逸夫獎得獎者到訪香港青年協會李兆基書院，與區內中學生近距離交流。

為推動科學普及，論壇延續首屆「與中學生對話」的活動，多位邵逸夫獎得獎者將走訪三所中學校園，與學生面對面交流，點燃年輕學子的科研熱情。壓軸舉行的公眾活動「公眾論壇：科學的力量」（Public Forum – The Power of Science）將於11月8日假香港科學館舉行，其中包括由邵逸夫生命科學與醫學獎得獎者伊娃・諾加利斯教授（Professor Eva Nogales）主講「從實驗台到救命良藥」（From Lab Benches to Lifesaving Cures）、邵逸夫天文學獎得獎者西蒙・懷特教授（Professor Simon D M White）主講「解碼宇宙的終極奧秘」（Decoding the Universe’s Greatest Mysteries），以及邵逸夫天文學獎及諾貝爾物理學獎得獎者萊因哈德・根舍教授（Professor Reinhard Genzel）主講「一段40年的探索之旅」（A 40-year Journey），讓市民大眾親身感受科研魅力。公眾論壇免費入場，座位將以先到先得方式安排；活動同時設有網上直播，市民可透過指定直播平台、Facebook及YouTube頻道收看，並獲取相關資訊。

