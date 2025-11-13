一日保良人，一世保良心|保良校友愛心聯網啟動 凝聚跨代校友力量

保良局自1946年正式開辦第一所小學以來，辦學近八十年，桃李滿門。為凝聚歷屆校友力量，保良局特選在11月8日——亦即保良局的「生日」——隆重舉行「保良校友愛心聯網」發佈會暨啟動禮，標誌著一個聯繫歷屆校友的重要平台正式誕生。當日冠蓋雲集，氣氛熱烈。保良局主席何芷韻太平紳士在致辭時表示，聯網的成立旨在凝聚不同年代及界別的校友，將保良局造福社群的精神傳承下去，共同以愛心及專業回饋社會。



主禮團嘉賓主持啟動儀式，「保良校友愛心聯網」正式啟動。

主禮嘉賓包括吳超覺署理署長（前排左六）、何芷韻主席（前排右六）與一眾保良局董事會成員、屬校校長、校友嘉賓及保良歷任校長會代表鼎力支持保良校友愛心聯網。

（左至右）劉志聰副行政總監、吳超覺署理署長、何芷韻主席及陳天賜行政總監。

活動邀得署理懲教署署長暨保良局第一張永慶中學校友吳超覺先生擔任嘉賓。吳超覺分享時提到，在保良局母校的歲月及老師的教導深深塑造了他的價值觀，他對聯網的成立感到鼓舞，並期望校友們能共同發揮協同效應。此外，多位來自商界、體育界、演藝界及教育界的傑出校友，包括︰中電控股有限公司首席執行官蔣東強先生、前港隊空手道代表李振豪先生、樂隊RubberBand低音結他手李兆偉先生、視后龔嘉欣小姐及太陽能及再生能源環保公司創辦人米智忠先生等也有出席分享當年讀書趣事，場面盛大。

中電控股有限公司首席執行官暨保良局第一張永慶中學校友蔣東強先生，分享當年在學校歌唱比賽擔任指揮的難忘往事。

前港隊空手道代表暨保良局陳溢小學校友李振豪先生指，當年在小學六年級畢業典禮上表演空手道令他記憶猶新。

樂隊RubberBand低音結他手暨保良局陳南昌夫人小學校友李兆偉先生（右）與何芷韻主席在典禮上合照留念。

保良局李城璧中學校友、視后龔嘉欣小姐分享她仍然有好好保存簽滿同學名字的中學校服。

太陽能及再生能源環保公司創辦人、保良局何壽南小學及第一張永慶中學校友米智忠先生，帶同紀念冊到場分享，充滿回憶。

在嚴淑菁老師（左）的教導下，陳子惠老師（右）深受感動，同樣回到母校保良局羅氏基金中學擔任數學教師。

愛心聯網弘揚保良精神

保良校友愛心聯網的成立，旨在整合過往保良局各屬校校友會較為分散的資源。保良局副行政總監劉志聰先生分享，過往雖有整合的構思，但未有具體方案；隨著現今資訊科技發達，保良局期望藉互聯網技術，建立一個全新的「校友愛心聯網」。「此平台並非一個傳統的大型校友會組織，而是一個資源共享平台，強調經驗交流、互相支援及實踐社會公益。」他強調，聯網屬非牟利性質，並非以籌款為目標，而是以弘揚保良精神、服務社會為基礎。

聯網主要有三大核心功能。首先是「保持聯繫」，局方希望與已畢業離校的校友維持緊密聯繫，定期透過網站或電子郵件發放保良局的最新資訊，如教育服務發展及學校榮耀訊息等。其次是「互相協作」，透過集合來自不同階層、年代及專業的校友力量，提供互相協力的機會，校友可透過平台提出疑問、尋找資訊；聯網亦可協助校友尋找失聯多年的同學，或組織重返母校等活動。最後是「造福社群」，凝聚校友的人力資源，實踐保良局「造福社群、奉獻社會」的精神。作為慈善機構，保良局已計劃組織校友參與慈善步行或到屬下服務單位進行義工服務，共同回饋社會。

承先啟後 辦學近八十載的教育歷程

聯網的成立亦建基於保良局接近八十年的辦學歷程。保良局「保赤安良」的宗旨早於1878年成立時便已奠定。最初為應對社會需求，由收容庇護，發展至為兒童提供工藝、車衣等技能培訓。二戰後因應人口激增，於1946年正式獲准開辦幼稚園及小學。保良局的教育理念亦隨時代演進，從為學童提供優質教育，到進一步加強價值觀教育、國民身份認同，近年更高度關注學生的精神健康。

保良局呼籲歷屆校友踴躍加入「保良校友愛心聯網」，只要年滿18歲、曾於保良局屬校就讀並已經離校的校友，均可登記加入，共同傳承保良精神。

登記網址︰https://alumni.poleungkuk.org.hk/home/#/

(資料及相片由客戶提供)