港大科創中心領軍創業日　以綠色智能科技應對環保挑戰

在社會氛圍轉趨審慎，大眾對生活穩定和環境保護日益關注的背景下，科研成果的應用價值也面臨新的考驗。如何將實驗室的尖端技術，轉化為能夠應對城市運作中「隱形難題」的實際工具，成為香港創科界必須直面的挑戰。最近，由香港貿易發展局主辦、假香港會議展覽中心舉行的「創業日」，香港大學科創中心（HKU TEC）率領逾30間初創公司參與，展示了在醫療健康、工業生產及環境可持續發展等多個領域的創新方案。其中，14間企業更獲得「粵港澳大灣區青年創客計劃」（Tech-Up GBA Innovators Programme）的支持與孵化。港大科創中心總監汪鵬博士強調，大學在整個創科生態系統中扮演的角色，如同「珊瑚礁」一般，為早期的創新種子和人才提供相對安全的培育環境。



港大科創中心總監汪鵬博士指出，香港創科發展面臨人才、工業和早期投資三大挑戰。他認為大學應擔當「珊瑚礁」角色，培育初創種子。

香港科技轉化三大挑戰 缺人才、工業脫節、缺天使基金

汪鵬博士指出，香港科研成果轉化為商業化，目前面臨三大挑戰。首先是缺乏具有創業經驗且對科技有足夠理解的複合型創科人才。他提到，在如矽谷等發展成熟的地區，科技公司的人才往往能經歷世代交替，形成生態循環，而這種情況在香港目前相對不普遍。

其次，香港工業相對薄弱，使得大學科研與全球工業前沿的實際需求存在距離，較難產生「工業啟發的創新」。最後，香港作為金融中心，專注於高風險、長周期項目的早期天使投資資本相對稀缺。為此，HKU TEC計劃推出多項措施，包括引入MIT模式的Venture Mentoring Service，以3至5人的導師團隊協作指導初創。同時，中心會選擇港大最具優勢的領域進行專業孵化，如已啟動的牙創匯「Global Hub for Future Dentistry」，以及建立與劍橋、加拿大等地的科創走廊，以解決香港市場狹小和工業資源不足的問題。

聚焦「硬科技」與環保應用 應對產業痛點

是次參展的初創企業，其項目正針對多個行業痛點提供具體解決方案：

鑽耐科思褚智勤教授展示柔性金剛石薄膜。該技術突破了金剛石難以加工的瓶頸，為高功率電子產品提供高性能散熱解決方案。

1. DiamNEX（鑽耐科思）：柔性金剛石薄膜

鑽耐科思聚焦金剛石（鑽石）薄膜的研發與商業化。創始人褚智勤教授解釋，金剛石不僅是珍貴的珠寶原材，其優異的導熱性和電子遷移率使其成為理想的半導體材料。他表示，金剛石的堅硬性導致傳統加工困難。鑽耐科思的獨特技術突破了「大尺寸、高品質、可轉移」的製備瓶頸，能夠像「撕下黏貼畫」一樣，將金剛石薄膜從基底剝離，轉化成類似硅晶圓的工業化原材料。短期應用主要在於高性能散熱，可提高高功率電子器件和芯片的壽命。

ReGen Technology 創始人易宇航（Julian Gaertner）介紹太陽能海水淡化系統。該技術以極低成本，為偏遠地區、農業及土地復育提供可持續的淡水來源。

2. ReGen Technology（雨生科技）：太陽能海水淡化

ReGen Technology（雨生科技控股有限公司）專注於環境可持續性。其專利太陽能海水淡化系統，利用日光蒸發與冷凝原理，以極低成本生產淡水。創始人易宇航（Julian Gaertner）介紹，他們採用的模組化管狀設備，能利用太陽能進行熱力淡化，適用於可離網運作的偏遠地區。該系統主要產出適合農業灌溉的水，其應用場景並非香港日常飲用，而是着眼於全球水資源挑戰，例如摩洛哥的土地復育，以及中國江蘇省的鹽鹼地治理。他強調，這類能為社區提供安全水源的項目，正符合ESG的發展理念。

Timothy（右）表示，機械魚模仿真魚推動力，解決了傳統螺旋槳水下無人機易被碎片堵塞的問題，成本低廉。

3. SNAPP Ocean Data Solutions：仿生機械魚

SNAPP Ocean Data Solutions帶來了「世界最快的機械魚」，核心技術是模仿真魚的推動力，實現免繫繩、自主行動的水下數據收集。創始人黃如欽（Timothy Ng）指出，這款機械魚能耗低，在靜水測試中，消耗30W即可達到1m/s（約每秒1公尺）的速度，在機動性方面，能以單次划水完成180度轉向，且能輕鬆穿梭於水草、碎片和沉積物中。這克服了傳統螺旋槳容易被水中沉積物或碎片堵塞而失靈的問題。由於其製造成本低、可3D打印，SNAPP提供每月HK$5,000 的租賃服務，主要瞄準海洋研究、水產養殖、紅潮監測及港口基建監測等「藍色經濟」領域。

汪鵬博士總結，創業日對初創公司而言，除了媒體曝光外，更有助他們高效地與投資者和行業專家建立網絡。港大期望透過持續性的支援與平台，讓這些科技種子在面對市場的自然選擇時，能具備足夠的生存能力。

