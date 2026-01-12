教育及職業博覽2026｜1.22至25舉行　匯聚升學就業資訊設即場面試

香港貿易發展局主辦的第35屆教育及職業博覽，以「力拼追夢 成就解鎖」為主題，將於1月22至25日（星期四至日）在灣仔香港會議展覽中心舉行。今屆博覽匯聚23個國家及地區、超過860家公私營機構包括政府部門、專上院校及升學中心等，為學生及求職者提供一站式升學、進修和就業資訊。



第35屆教育及職業博覽特設「教育」及「職業」兩大專區，其中教育專區設有4個展區，包括「本地教育」、「非本地升學」、「終身學習」、「青年廣場」，專門提供升學及進修資訊；職業專區則設有「職業」及「招聘廣場」，專門提供求職資訊，以至是一對一CV諮詢，部分僱主更設即場面試。博覽期間將舉行過百場活動，歡迎公眾人士免費入場參與。



第35屆教育及職業博覽分為「教育專區」及「職業專區」，提供不同升學及就職資訊。（香港貿易發展局提供）

教育專區雲集多間大學及專上院校 滿足升學需求

「本地教育」有多間本地大學及專上學院參展，其中職業訓練局（VTC）為最大參展機構。THEi高科院更首次參展，透過是次展覽向社會大眾推廣以應用科學為本的學士及碩士學位課程。同場參展的還包括致力於培育知識型技術人才的香港建造學院。其他參展的本地大學包括香港都會大學、香港樹仁大學、香港恒生大學等。

「本地教育」展區有多間大學及專上學院參展，其中職業訓練局（VTC）為最大參展機構，為年輕人提供升學指引。（香港貿易發展局提供）

教育專區兼備外地升學、職場進修、生涯規劃資訊

「非本地升學」展區由各國駐港領事館、官方認可機構、海外大學及海外升學中心教育機構組成，提供涵蓋歐美、亞洲及一帶一路沿線共22個國家和地區的升學選擇及諮詢服務。

有意在職進修的人士亦可以參觀「終身學習」展區，以了解與不同的職場範疇相關的課程，包括科技、語言、生活品味及職業技能等。

香港青年協會、香港青年交流促進聯會、香港遊樂場協會等參展商則於「青年廣場」展區，為各位年輕人提供生涯規劃、持續進修資訊，以及暑期工、實習、全職等工作機會。

不同政府部門參展向市民介紹各部門的事業發展機遇。（香港貿易發展局提供）

職業專區提供最新就業資訊、一對一CV諮詢

專攻求職資訊的「職業專區」設有「職業」及「招聘廣場」兩大展區，其中「職業」展區的參展機構包括多個政府部門、餐飲、銀行、保險公司等，介紹各行各業的發展機遇。「招聘廣場」展區則由多家求職平台，如Jobsdb、CTgoodjobs等，聯同公私營機構，於現場接受求職者應徵及即場進行面試。

「CV診所」新增個人化職涯評估服務

一向備受好評的「CV診所」今年載譽而歸，更全面升級，一站式幫助求職者提升競爭力，重點包括教授如何打造個人形象，由 clincolour 提供現場個人色彩分析，協助塑造專業可信的形象，而探索自我方面則由 CTgoodjobs 提供 2026 年最新版的「16型人格測驗」，助求職者深入了解自身特質。

深度職業評估方面，會由 Jobsdb 提供一對一履歷諮詢及專業履歷照拍攝，全面提升個人專業形象，「實戰面試輔導」由職業諮詢機構 MT2.0 Consulting Limited提供一對一培訓生及職業諮詢 ，更特設「能力傾向測試攻略站」，涵蓋面試策略指導與職業規劃。博覽亦安排了MT2.0首席教練 Jake Liu 主持面試及職涯相關的講座。

四大主題日 講座深入剖析行業趨勢與機遇

第35屆教育及職業博覽設有四大主題日，分別與公務員、科技、醫療及大灣區升學就業相關，每日都會按主題舉辦一系列講座。（香港貿易發展局提供）

為參加者提供就業趨勢和行業發展，博覽設有公務員、科技、醫療及就業四大主題，由1月22日至25日每日集中一個主題。「公務員及公共服務」主題日（1月22日）由政府決策局及相關部門舉辦一系列講座，包括由紀律部隊、公務員事務局等講解職系招聘，香港青年協會、世界宣明會等非牟利機構亦會分享公共服務發展情況。

與科技發展相關的「嶄新科技，解鎖未來」主題日（1月23日），則由機電工程署聯同中電、港燈及港鐵等業界，分享如何以科技開拓未來。香港演藝學院亦邀請林均乘博士、陳詠燊、趙善恆及何爵天四位香港知名導演與編劇主講「以新世代科技拍電影說故事」。

科技發展相關的「嶄新科技，解鎖未來」主題日，分享科技如何開拓未來的新資訊。（香港貿易發展局提供）

知名企業代表分享科技金融及創業機遇

「醫療健康」主題日（1月24日）就由視光師、物理治療師、心理學家等業界專業人士將分享相關健康資訊，特設「與巨人對話：掌握香港發展機遇」專題研討會，邀請由 J.P. Morgan、Lenovo 等知名企業代表分享，啟發大學生探索科技、金融、創業等機遇；亦有由 2003 年會考十優狀元、2025 年十大傑青鄺文傑分享在表達藝術治療領域的成功經驗。

「大灣區升學就業機會」主題日（1月25日），由大灣區共同家園青年公益基金及香港工聯會大灣區社會服務社主辦有關灣區升學及青年就業計劃講座，同場邀得香港青年創業家總商會會長謝海發教授分享創業秘訣、中港菁英聯盟邀請「港漂」分享在港由升學至就業的經歷。政制及內地事務局、學友社等則深入介紹大灣區升學就業機會及資源配套，香港中國婦女會中學校長與DSE狀元將同場分享應試心得。

第35屆教育及職業博覽設有「教育」及「職業」專展，為參觀展覽的公眾人士一站式提供最新的與教育及求職資訊。（香港貿易發展局提供）

星級專家名人分享面試實用「貼士」

第35屆教育及職業博覽將於1月22日開幕，當日邀請到教育局局長蔡若蓮博士擔任主禮嘉賓，為活動揭開序幕。大會將舉行過百場精彩活動，涵蓋投身創科、入職政府部門及開展工作假期等多元資訊及實用「貼士」。

博覽亦邀得多位星級名人和業內專家，分享入行經驗、心路歷程和成功之道，其中「必備技能系列」包括有面試策略專家 Jake Liu 傳授新一代面試精準攻略、專業溝通協會分享表達與說服的力量，並說明如何在激烈競爭中展現個人價值、形象顧問May Chan會分享「如何穿出 S.M.A.R.T.」的五大職場穿搭要訣。

市民可預先登記並出席主題日講座系列及星級嘉賓分享環節，可獲贈精美禮品一份。禮品數量有限，送完即止。

教育及職業博覽2026



日期︰2026年1月22至25日

地點︰香港會議展覽中心展覽廳1D-E

立即登記入場換領精美禮品一份︰ https://tinyurl.com/4bajr34w

更多活動詳情︰ https://www.hktdc.com/event/hkeducationexpo/tc