星巴克VTC首辦咖啡甜品賽　甜品新秀 × 咖啡大師以精心配搭摘冠

在節奏急速的香港，享用香氣四溢的咖啡配上一份甜品，是生活中的小確幸。李小煥作為一名「甜品控」，她對甜品的熱愛讓她自小築起當甜品師的夢想，不但修讀國際廚藝學院（ICI）西式包餅及糖藝高級文憑，早前更在「Taste of the World」Barista and Pâtisserie Championship 2026比賽中，憑「柑橘堅果撻」與由星巴克的咖啡大師周俊銘調配的咖啡特調「Kinder Drink」配對贏出冠軍。對於創作獲得專業評審認可，小煥表示讓她更加堅定未來當甜品師的決心，揚言「要做最Top甜品師」。



該賽事由香港及澳門星巴克，聯同職業訓練局（VTC）機構成員的酒店及旅遊學院（HTI）及國際廚藝學院（ICI）首次合辦，旨在讓學生在專業比賽中精進技藝，展示飲品創作、烘培技巧、擺盤及鍛鍊演說能力，透過與業界前輩交流，開拓青年專業視野，推動行業可持續發展。



「咖啡與甜點配對」 以星巴克營運思維入題

「Taste of the World」Barista and Pâtisserie Championship 2026，日前在位於薄扶林的國際廚藝學院舉行，四大賽項合共有8組參賽者，每2人為一組 ，成員包括 4 位來自星巴克的咖啡大師，以及來自 VTC的 4 位餐飲管理學員與 8 位西式包餅及糖藝職業專才學生。

香港及澳門星巴克首次聯同VTC酒店及旅遊學院（HTI）和國際廚藝學院（ICI）舉辦「Taste of the World」Barista and Pâtisserie Championship 2026。（黃寶瑩攝）

賽事分為「咖啡拉花」、「咖啡創意特調」、「甜點」及「咖啡與甜點配對」四大項目，評分細則涵蓋從技術到故事力的不同面向，務求讓參賽者在時間管理、衛生與廚務整理、專業流程、視覺呈現、味覺與口感等關鍵能力上，在貼近專業比賽場景中全面鍛鍊。

其中「咖啡與甜點配對」，部份組別由國際廚藝學院學生伙拍現職星巴克咖啡大師參賽，參賽隊伍要設計出一款適合在星巴克店內供應、包裝便利及易於運輸的甜點，而且要考慮飲品與甜點配搭後的整體味道及餐飲體驗。

最終「咖啡與甜點配對」冠軍由國際廚藝學院西式包餅及糖藝高級文憑畢業生李小煥（Joyce），以及澳門星巴克咖啡大師周俊銘（Bill）二人奪得。

「咖啡與甜點配對」比賽中，參賽者需於5分鐘內以敘事與引導方式，清楚說明並展現飲品與甜點如何互相配搭，評分除了考慮配搭有否提升味覺享受，亦著眼於技術、視覺與故事力的整體表現與記憶點。（黃寶瑩攝）

小煥向來鍾情星巴克的凍焦糖咖啡（ Iced Caramel Macchiato），並以此為靈感，創作出「柑橘堅果撻」，內含海鹽焦糖堅果、柑橘果凍、柑橘果泥和雲呢拿香緹奶油，務求做到適合在星巴克販售的要求。

「咖啡與甜點配對」冠軍作品，是「柑橘堅果撻」配「Kinder Drink」咖啡創意特調。（黃寶瑩攝）

周俊銘根據小煥的甜品特色，創作出「Kinder Drink」咖啡創意特調，內含無酒精啤酒花、菠蘿汁、西柚汁及澄清牛奶。飲品最大特色在於配對柑橘堅果撻品嚐，會產生三重不同風味；甜點頂層的柑橘配咖啡，會有白柚子清新感；中間的馬斯卡彭奶油配咖啡，會帶來提拉米蘇的體驗；最後底層的海鹽焦糖堅果撻配咖啡，會出現拖肥堅果風味，令人有層層揭曉的玩味。

「甜品控」立志成最Top甜品師 獲獎堅定追夢決心

「宣布冠軍一刻有些激動、很開心，因為銅獎和銀獎都不是我們，曾擔心三甲不入」，眼前外表溫婉腼腆的小煥，誰想到在比賽時，她的眼神立刻變得銳利專注，紋風不動地在撻上唧花及做裝飾，完全不因鎂光燈及專業評審在旁拍攝及觀察而受到影響。

國際廚藝學院（ICI）西式包餅及糖藝高級文憑畢業生李小煥表示，透過這次比賽，更加堅定了日後當甜品師的決心。（黃寶瑩攝）

小煥從小就是「甜品控」，立志要成為一名「最Top」的甜品師。她表示這次創作的甜點得到專業評審認同，進一步堅定了她日後的發展道路，「我計劃先在職場上打拚，加入不同機構進一步精練技巧及累積經驗，當有一定積蓄後便會嘗試創業，開一間自己的甜品店」。

青年參賽者全情投入 燃起咖啡師熱情火花

小煥的拍檔周俊銘，現職澳門星巴克咖啡大師。他認為獲獎關鍵是兩人互相欣賞對方作品，再把各自優點放大至極致，加上臨場發揮效果理想。周俊銘稱，這次與國際廚藝學院學生合作，讓他感受到年輕人的熱血，「過程中會看到同學們不單只追求獎項，而是很享受整個過程，亦燃起我當咖啡師的熱情」。

現職澳門星巴克咖啡大師的周俊銘，創作出「Kinder Drink」咖啡創意特調，內含無酒精啤酒花、菠蘿汁、西柚汁及澄清牛奶。（黃寶瑩攝）

夥伴分隔港澳兩地 終克服地域限制奪冠軍

二人參賽勝出不並容易，因為他們分隔港澳兩地，憑著對創意的堅持及專業態度，打破地域界限。周俊銘曾兩度由澳門來港，將小煥準備好的十多個柑橘堅果撻帶回澳門，再不斷調校咖啡風味，配對出令評審驚艷的作品。

「我們主要靠電話溝通聯絡，我會跟進他調校咖啡的改動，我又會拍攝柑橘堅果撻的相給他，連撻的橫切面都會影」，小煥讚嘆周俊銘創作的咖啡，配合她的柑橘堅果撻後讓人產生不同層次的口味，亦激發起她的創意，日後或以「Kinder Drink」作靈感創作新甜點。

國際廚藝學院（ICI）西式包餅及糖藝高級文憑畢業生李小煥（左）與現職澳門星巴克咖啡大師周俊銘（右），兩人打破地域限制，憑著無限熱情及創意，最終奪得「咖啡與甜點配對」組別冠軍。（黃寶瑩攝）

「Taste of the World」Barista and Pâtisserie Championship 2026，是香港及澳門星巴克首次與酒店及旅遊學院（HTI）和國際廚藝學院（ICI）合辦比賽，旨在讓正接受職業專才教育的學生，以貼近專業競賽的標準與流程中，磨練咖啡及糕餅技巧，更讓學生在臨場壓力、溝通應對、作品一致性與可運營性，例如包裝、運輸、是否適合星巴克分店售賣等各方面，獲得貼近職場的深度訓練。

人氣甜品主廚Ricky Wong受邀成比賽專業評審之一，他讚揚學生創作甜點水準高，他亦以自身經歷鼓勵年青人，堅定目標，排除困難，定能走出自己的道路。（黃寶瑩攝）

人氣甜品主廚Ricky Wong 讚冠軍作品甜苦之間巧妙平衡

是次比賽由國際認證專家與業界領袖組成評審團隊，其中包括人氣甜品主廚Chef Ricky Wong，他讚揚「咖啡與甜點配對」冠軍作品，巧妙地以帶咖啡酒苦味的咖啡去配合口感，再品嚐甜點忌廉去中和苦澀味，是絕佳的平衡，亦符合香港人現時對「唔太甜的甜品」的追求，「你品嚐到甜品不是太甜，咖啡又不會覺得有苦味」。

星巴克致力支持青年人向上流動

星巴克香港及澳門總經理陳健倫是比賽評審團之一，他十分欣賞參賽者作品水平，「好有驚喜，那個柑橘堅果撻我想成個食晒，因為與咖啡配對，兩者味道配搭天衣無縫，否則會變成甜鬥甜或苦鬥苦」。

星巴克香港及澳門總經理陳健倫稱，是次與VTC舉辦「Taste of the World」Barista and Pâtisserie Championship 2026，是讓學生透過與業界前輩交流，獲得不同經驗及機會。（黃寶瑩攝）

香港及澳門星巴克一直致力連結業界資源，支持青年向上流動。陳健倫表示，現今社會發展，除了傳統的職涯階梯，部份年輕人亦嘗試創業，不論發展路向，星巴克都樂意提供不同支援，「很多星巴克管理層，甚至是現時的營運總監，都是由咖啡師開始一路晉升，星巴克讓年青人看到向上發展與晉升機會；對於選擇自我創業青年，我們很願意教授營運知識、沖煮咖啡和咖啡拉花技巧，助他們了解和掌握前路」。

陳健倫希望透過是次賽事，不論在自我發展或者事業發展，為年輕人提供不同的支援，「為了讓學員更能與市場接軌，在比賽舉行前數月期間，星巴克與他們進行了多次的交流及訓練，進一步裝備學員讓他們參加比賽」。

星巴克香港及澳門總經理陳健倫表示，星巴克一直致力連結業界資源，支持青年向上流動。（黃寶瑩攝）

寄語年青人遇樽頸位勿失措 要有Plan B心理準備

有逾30年餐飲業領導經驗的陳健倫，寄語有志從事餐飲業年青人，要「有Plan B的心理準備，當前路遇到樽頸位不要失措，找身邊的人給你建議，在樽頸位應該是突破，還是走另一條路呢？不要規範自己既定道路」。

他指出，香港飲食業受到北上消費、外出旅遊等因素衝擊，但他深信「行行出狀元」，香港飲食業仍然大有可為。

VTC酒店及旅遊學院、中華廚藝學院及國際廚藝學院院長暨酒店及旅遊學科學術總監葉漢鵬（右）稱，VTC一向與業界保持緊密聯繫，這次比賽為學生提供珍貴機會，與專業咖啡從業員交流切磋，拓展他們的視野。（黃寶瑩攝）

VTC指賽事強化學生職場潛力與優勢

VTC酒店及旅遊學院、中華廚藝學院及國際廚藝學院院長暨酒店及旅遊學科學術總監葉漢鵬院長表示，VTC一向與業界保持緊密聯繫，這次比賽為學生提供珍貴機會，與專業咖啡從業員交流切磋，拓展他們的視野，強化了學生未來在職場上的發展潛力與競爭優勢，非常期待日後與星巴克合作，合辦更多不同類型賽事。

葉漢鵬特別提到，「評分不單只看成品，作為餐飲界從業員，衛生、食物安全亦很重要，我特意在比賽期間從旁觀察他們操作，樂見他們在壓力下，仍能保持專業態度；工作檯井然有序、不浪費食材及保持高度衛生。」