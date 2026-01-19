全新「STEAM UP想建理」學習資源中心開幕 讓孩子「從做中學」

隨着STEAM教育在本地中小學日益普及，政府及業界持續推動跨學科學習。由發展局聯同教育局、建造業議會及多個學界業界機構共同策劃的「STEAM UP想建理」學習資源中心，於本月正式投入服務。中心不但設有STEAM圖書館和展覽廳，更會定期舉辦各類免費創意工作坊，讓小朋友透過遊戲及體驗活動，掌握建築力學、工程原理等實用知識，實踐「從做中學」的教育理念。



發展局副秘書長（工務）林雅雯於「STEAM UP想建理」學習資源中心開幕儀式上致辭。

匯聚官商學界力量 打造「從做中學」體驗

這個位於長沙灣港青耀信的「STEAM UP想建理」學習資源中心，於1月8日正式開幕。中心的成立目標清晰，就是希望透過真實的建造業案例（如建設、測量、園景規劃等），將沉悶的書本知識轉化為有趣的互動體驗。

發展局副秘書長（工務）林雅雯在開幕禮上表示，希望透過這個結合政府、學界及業界力量的平台，為全港學生及家長提供豐富的學習資源，從小培養新生代對建造業和STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）的興趣。中心不但是一個展覽場地，更強調「從做中學」（Learning by Doing），透過動手設計和小組討論，訓練小朋友的解難能力。

學生參與 STEAM 工作坊，透過實作體驗 STEAM 與建造的結合。

免費工作坊 為守宮設計聖誕屋

中心舉辦的活動到底有多好玩？以剛過去的聖誕長假期為例，中心便推出了費用全免的「STEAM HUB聖誕工作坊」，反應熱烈。有別於一般的科學班，其活動設計極具創意：

• 建築瑜伽：原來身體就是最好的力學教室！導師帶領家長和小朋友一起做瑜伽動作，親身感受「推」、「拉」及「承托」的力量，讓小朋友用身體體驗「作用力與反作用力」，秒懂建築物為何能穩固站立的工程原理。

• 為小動物建家園：工作坊更邀請了可愛的蜥蜴和守宮「現身」。小朋友化身建築師，觀察這些爬蟲類動物的體型和習性，並考慮建築概念、溫度、空間及結構比例，親手為牠們設計一間既溫暖又安全的「聖誕屋」。

聖誕工作坊邀請了可愛的蜥蜴和守宮「現身」，小朋友化身建築師，親手為牠們設計一間既溫暖又安全的「聖誕屋」。

這些活動成功將看似艱深的工程原理和建築概念，融入到日常生活和有趣的手作中，讓小朋友「邊玩邊學」。

逾3,000學生受惠 免費開放公眾參與

雖然中心剛剛正式開幕，但其實自2025年初試業以來，已舉辦超過100場工作坊，服務了30間學校及接近3,000名學生。建造業議會執行總監鄭定寕工程師指出，中心將持續舉辦不同主題的活動及導賞團，讓不同年齡層的參加者都能親身體驗建造業的專業與創意。

建造業議會執行總監鄭定寕工程師於活動中致辭。

家長可以帶同子女到訪中心的STEAM圖書館閱讀相關書籍。

除了學校團體，中心未來亦會不定期開放予公眾參與免費工作坊及參觀，並歡迎家長帶同子女到訪中心的STEAM圖書館閱讀相關書籍，或參觀由工務部門提供的建造業模型。如果你想讓小朋友走出課室，在互動中探索科學與建築的奧秘，記得密切留意中心的最新動向！

STEAM UP想建理學習資源中心

地址：九龍長沙灣保安道373號豐盛居港青耀信UG層

開放時間：星期一至五（早上九時至下午五時）

星期六（早上九時至中午十二時）

星期日及公眾假期休息

查詢：steamup@cdcchk.com / 6273 1200（鄔先生）

網站︰https://steam.constructionhk.org/zh-hant/steam-hub

如欲報名成為試教學校，亦可電郵至steamup@cdcchk.com查詢。

（資料由客戶提供）