香港01夥專家推「AI+01 智慧校園合作計劃」　支援智啟教學撥款

教育局推出50萬元一筆過撥款「『智』啟學教」撥款計劃，用作推動AI人工智能輔助教學，截至2026年2月初，計劃已接獲逾790間學校申請。《香港01》推出 「AI+01 智慧校園合作計劃」，聯同阿里雲（Alicloud）、Re:learn、所羅門教育集團（GoodClass.ai） 及學界權威等，為學校提供一個免卻行政煩惱的「一站式交鑰匙方案」(Turnkey Solution)，構建完整的教育生態圈，讓學校善用這筆資源，既能滿足硬件採購，又能兼顧軟件教學效能，更能達成舉辦「公開課」與「學生比賽」的硬性指標。



學科實戰夥伴：Re:learn 實戰與教學深度結合

在學科應用層面，「AI+01 智慧校園合作計劃」引入本地教育科技先驅 Re:learn，為學校提供涵蓋小學 TSA 到中學 DSE 的全方位英語教學 AI 智能平台。有別於一般 AI 工具，Re:learn 強調「實戰」與「教學」的深度結合。

在寫作方面，針對一般AI改文只改錯處情況，系統不僅是修正文法（Auto-Correct），更是自動教學（Auto-Educate）。AI 提供逐字詳細解釋、整合權威的劍橋詞典 （Cambridge Dictionary ），並能生成個人化範文與「一鍵修辭增強」。教師擁有最終主導權，學生亦可隨時「問老師」，實現真正的人機協作教學。

此外，系統具備全港獨家3D Avatar小組討論場景，支援「多人連線」或「真人 vs AI」混合對戰，解決學生難以湊組練習的難題，打破時空限制的 3D 擬真戰場。而且錄音回放功能讓評估更精準，全面提升學生應試信心。

在閱讀與綜合能力方面，透過OCR技術令紙本試卷數碼化，將傳統實體試卷瞬間轉化為電子數據，並由 AI 參照歷屆試題風格自動生成無限閱讀資源與聆聽錄音，大幅減輕教師備課負擔。

所羅門教育集團 Goodclass.ai 構建校本 AI 大腦

針對全校性的AI應用，「AI+01 智慧校園合作計劃」採用由所羅門教育集團（Solomon）聯同科大（HKUST）及教大團隊研發的 Goodclass.ai。Goodclass.ai是一個專為學界打造的「安全生成式 AI 平台」。

平台以安全與私隱為首，針對坊間憂慮ChatGPT數據外洩的痛點，平台提供獨立的校本 AI 環境，確保師生數據安全，解決使用公眾 AI 平台的私隱隱憂。

此外，平台全方位支援教師，減輕教師繁重行政工作，其內置超過 50 種針對教與學、評估分析、組織管理的 AI 工具（如教案生成、通告撰寫、試題製作），顯著提升行政效率。

至於針對學生角色，平台亦為學生提供安全的GPT- 4o協作環境，協助學生建立個人化學習歷程（Learning Journal），讓 AI 成為學生的私人導師，而非代筆工具，老師能根據電子化學習數據，更有效地改善學生學習方法。

阿里雲提供穩健基建後盾 提供強大算力支持

阿里雲（Alibaba Cloud）是全球領先的人工智能服務商，是阿里巴巴集團旗下的雲端運算業務板塊。作為全球領先的人工智能服務商，阿里雲為「AI+01 智慧校園合作計劃」提供高規格的雲端運算基建，既確保校園AI系統運作流暢穩定，亦無需維護，免除學校自行維護實體伺服器的煩惱。

此外，阿里雲積極推動「學界與業界融合」，透過其培訓資源及與大學的合作，協助學校培育具備全球視野的數碼人才。

在學生活動方面，《香港01》將會主辦「AI+01」大型學界活動資助，讓「AI+01 智慧校園合作計劃」學生參與「AI+01 學生挑戰賽」，運用 AI 解決社會議題。此外又會舉辦實戰工作坊，擴闊學生視野，亦能滿足「『智』啟學教」撥款計劃中，「舉辦最少 2 次學生 AI 素養活動」要求。

《香港01》正式推出「AI+01 智慧校園合作計劃」，為學校提供「一站式」方案。 我們將聯同阿里雲 (Alicloud)、Re:learn、Solomon Learning (GoodClass.ai) 及學界權威等，全方位包辦硬件基建、軟件應用、課程教學、學生活動及繁瑣的行政支援。我們會為參與的學校舉辦同類型的「公開課」、「經驗分享會」及「學生比賽」，助學校達成撥款指標。

