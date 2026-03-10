教育共享｜「珠海創新科技內地考察」：心中有光，腳下就有路

文：心光學校黃君保校長（學生陳穎思、李泳燁協力）

本校中四及中五的學生於2025年11月5至6日參加了由教育局舉辦公民與社會發展科「珠海創新科技內地考察」，考察點包括湯臣倍健透明工廠、珠海太空中心、廣良農場及北京師範大學珠海校區。在同學的考察反思中，我樂見他們在考察中獲益良多，不但認識當地創新科技的現況和成就，更有助他們建立對國家的情感，豐富學習經歷，拓寬視野。



公民科內地考察團的珍貴之處，在於讓每一位修讀公民科課程的高中學生有一次親身到內地考察的機會。學生的親身經歷、個人得著及反思，彌足珍貴；希望透過分享參與同學的一些反思與感言，讓大家真實地了解學生的所得所穫。

學生正在參觀湯臣倍健透明工廠。（作者提供）

智慧化生產，提升質量

「在參觀湯臣倍健透明工廠時，我看見工廠運用智能科技製造、包裝和檢測保健產品。生產線智能化大大提升了生產效率和質量，令消費者能得到質量更高的保健品，提升他們的健康水平，亦讓我見證科技如何幫助人們促進健康。而產品銷售成功亦能促進工廠的經濟收益，並繼續用作推動產品及生產技術研發。」

透過導賞和參訪活動，同學認識到內地創新科技的發展，了解智能化可如何提升企業生產的質量，進而提升人民的生活水平。這次考察無疑作為一個重要切入點，讓學生進一步了解國家自改革開放以來，人民生活的轉變與綜合國力提升。

科研匠心，令人敬佩

「廣良農場研究生和博士生為了讓農民有更多收成，令經濟收入有所提升，會不辭勞苦下進行研究。他們利用雜交和基因改造等科技，成功繁殖不同特別的蔬果，成功令農民收成增加。而且園區內亦有來至台灣的企業在此進行農業科研，當我見兩岸同胞同聚於此，共同為國家農業發展出一分力，我更能感到國家的凝聚力。」

「廣良農場有不同專業的科研專家到農田中親身進行研究。他們的學歷都很高，明明能選擇在舒適的實驗室中進行科研工作，但他們偏偏親自下田，觀察育種的成果，以力臻完善，追求更佳農作物質量及產量，令我深感敬佩。科研人員研發新品種及先進技術，為求讓農民的收入能有所提升，亦能讓國民得到溫飽，確保國家糧食安全。這種為人民服務的精神，值得我們學習。」

在廣良農場的考察中，學生的感悟很深。科研人員不畏辛勞，將基因改造與雜交育種等高新技術從實驗室帶入田間，轉化為農民的產量與收入，這不但直接提升了農民的收入，更有助確保糧食安全。科研與科技的創新，對國家的發展與提升人民生活，都是不可或缺的動力。而科研人員不辭勞苦及為人民服務的精神，尤其值得我們學習。

立定抱負，付諸行動

「在本次的考察過程中，讓我看見科學的力量，它不但能強化國力，更能滋養每一個生命，包括視障及聽障人士。希望在日後，有特殊學習需要學生學習科學時遇到的障礙都能消除，而社會亦能給予有特殊學習需要學生更多包容，使他們的生命因科技進步而受滋養的同時，亦能發揮所長，貢獻社會，讓國家變得更富強。這亦是我對自己未來的抱負。」

「對於像我這樣的視障人士來說，雖然我們欠缺健全的視力，難以到農田中工作，但我們仍然有能力參與其他研發工作，例如在實驗室檢測收成的成果和品質，為國家服務，使國家更富強，繼續傳承滋養生命的信念。」

公民科內地考察讓學生親身體驗國家發展，將課堂知識與實地考察結合，促進個人成長及確立抱負。內地考察不僅是「看」，更是「感受」；我相信，考察後的所得所感，能激發學生思考自身與國家之間的關係，並進一步確立人生方向。行程會完結，但學習和成長將一直持續。