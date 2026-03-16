中大主辦APAIE 2026圓滿舉行　展現香港國際教育樞紐地位

香港作為亞太區重要國際學術樞紐，匯聚全球人才，高等教育界盛事亞太國際教育協會（APAIE）年會暨展覽，相隔13年再度於香港舉行，以展覽、多場分場會議及主題演講，回應全球教育新趨勢。由香港中文大學（中大）主辦、香港特別行政區政府教育局、大學教育資助委員會（教資會）及香港旅遊發展局（旅發局）支持，聯同其他七所教資會資助大學協辦的2026 APAIE年會暨展覽（APAIE 2026），於今年2月23日至27日「留學香港周」（Study in Hong Kong Week）期間圓滿舉行。一連五日的年會吸引逾3,500名、來自72個國家和地區的大學領袖、政策制定者、業內人士及全球專家參與，規模為APAIE歷年最大，突顯香港作為重要學術樞紐的地位，促進香港聯繫全球，進一步推廣「留學香港」品牌。



由中大主辦，教育局、教資會及旅發局支持，聯同其他七所教資會資助大學協辦的APAIE 2026，一連五日吸引逾3,500名、來自72個國家和地區的教育界翹楚參與。

APAIE 2026場館內設「留學香港」展館，教育局局長蔡若蓮博士（中間紅衫者）與八間教資會資助大學的代表於展館前留影。

來自72個地區及國家逾3,500人參與

APAIE 2026以「促進亞太區協作 共創全球教育新里程」（Asia-Pacific Partnerships for the Global Good）為主題，探討高等教育的重要議題及新趨勢。教育局局長蔡若蓮博士、中大校長盧煜明教授、APAIE主席Venky Shankararaman教授均於這場高等教育界盛會的開幕典禮致辭。盧煜明教授在開幕典禮上表示，APAIE 2026的主題展現了全球教育界的共同責任——貢獻我們的力量與觀點來推動教育，跨越國界與學科。他表示：「我們很感激APAIE再次選擇香港作為舞台，進一步肯定這座城市作為世界級教育樞紐的聲譽 。我們共同的努力，確保了APAIE 2026能夠為大家提供機會，以全新視角認識香港這個亞太區學術卓越與創新的燈塔。」

中大校長盧煜明教授致辭時，感激APAIE再次選擇香港作為舞台，進一步肯定這座城市作為世界級教育樞紐的聲譽。

教育局局長蔡若蓮博士表示，主辦APAIE 2026年會暨展覽證明了香港作為國際專上教育樞紐的地位。

APAIE主席Venky Shankararaman教授讚揚在香港舉辦的APAIE 2026成為APAIE有史以來規模最大的盛會。

APAIE 2026除了聚焦促進亞太區協作外，亦協力推動香港作為國際專上教育樞紐的策略方針。教育局局長蔡若蓮指，為進一步向世界推廣香港的高等教育，把APAIE 2026舉行當周定為「留學香港周」，以分享香港的成功故事，與全球夥伴建立更緊密的聯繫。她在開幕典禮上致辭時說：「主辦這次會議證明了香港作為國際專上教育樞紐的地位，我們正積極推進相關發展願景，並向全球推廣留學香港品牌。」

APAIE主席Venky Shankararaman教授則讚揚香港高等教育的成就與貢獻，並向主辦方香港中文大學、七所協辦大學、教育局、教資會及旅發局致謝。他致辭時表示：「APAIE 2026正式成為APAIE有史以來規模最大的盛會，吸引了來自72個國家和地區超過3,500 名參與者，讓我們共同強化亞太夥伴關係，促進全球福祉。」

海外校長及全球專家聚首探討前瞻策略

為期五日的APAIE 2026舉行了120場分場會議及8場主題講座，讓講者分享國際教育的見解、最新發展及最佳案例。本地教資會資助大學代表均參與不同分場會議及主題講座，就香港的科研實力、創新教學模式，及國際學生支援等議題分享見解。

APAIE 2026 的重要環節之一「校長論壇」，以「在全球風險時代建立韌性與信任」為主題，邀請多位本地及海外大學的校長或院校高層就不同議題作分享及交流，共同探討前瞻策略，以推動創新，強化高等教育的抗逆力，及於瞬息萬變的世界中建立可靠的國際夥伴關係。

印度金德爾全球大學的首任校長C. Raj Kumar教授讚揚香港一直是思想領導的先驅，與中國內地相連，創造新的機遇。

卡塔爾哈馬德本哈利法大學校長Ahmad M. Hasnah博士盛讚APAIE年會暨展覽為院校提供與各機構建立更多溝通的機會。

與會的印度金德爾全球大學首任校長C. Raj Kumar教授表示：「香港是世界上最具活力的城市之一，對來自世界各地的人有著天然的吸引力，一直是思想領導的先驅，與中國內地相連，創造了新的機遇。」卡塔爾哈馬德本哈利法大學校長Ahmad M. Hasnah博士受訪時則盛讚APAIE年會暨展覽為院校提供與各機構建立更多溝通的機會，「能讓與會人士接觸到不同項目的運作模式，對推進教育和推動院校向前發展非常重要。」

留學香港 體現多元文化

此外，大會特設「學生會議」環節，聚焦學生經驗分享，以「全球視野下的香港學生成功之道」為題，讓學生分享他們對香港作為國際教育樞紐的感受和體驗。參與會議的學生包括來自八所教資會資助大學、八個不同國家及地區的本地及非本地生，分享他們在香港學習的體驗。

APAIE 2026舉行了120場分場會議及8場主題講座，當中的「學生會議」讓本地及非本地生學生分享他們對香港作為國際教育樞紐的感受和體驗。

香港科技大學三年級來自西班牙的本科生Alexandra表示，在香港學習讓她更具競爭力。

香港中文大學二年級來自印度的博士生Shiven認為，在香港學習讓他獲得許多有助學業及職業發展的經驗。

香港科技大學三年級來自西班牙的本科生Alexandra在會上說：「香港是一個積極推動創新的城市。在香港學習讓我更具競爭力，因為我學會了適應不同的社會、不同的文化和不同的語言環境。」香港中文大學二年級來自印度的博士生Shiven表示：「我認為在香港學習絕對有其優勢，學生可以遇到形形色色的人，同時也能獲得許多有助學業及職業發展的經驗。」

展覽匯聚全球學府 場面盛大

除了多場會議外，大會亦在場內設置展覽會。本地八所教資會資助大學共同設立「留學香港」展館，展現香港作為留學及合作夥伴的吸引力與優勢。多所來自世界各地的大學及機構亦於展廳設置展館，場面盛大，充分展現香港首屈一指的國際教育樞紐地位。

APAIE 2026設有高等教育展覽會，其中「留學香港」展館介紹本地八所教資會資助大學，吸引不少與會人士参觀。

法國教育中心代表Donatienne Hissard表示，希望透過APAIE年會暨展覽這極佳的橋樑吸引更多亞洲學生到法國留學。

新西蘭代表Sahinde Pala盛讚香港與世界的連結緊密。

法國教育中心代表Donatienne Hissard表示：「目前亞洲學生僅佔法國留學生的13%。我們寄予厚望及希望能做得更多，發展合作關係，特別是與香港高校。我們希望今年能有大型香港高校代表團訪問法國，明年能有法國高校領袖到訪香港。」她認為香港一如既往是一個連結世界的城市，匯聚不同文化和視野的人才，是作為教育樞紐的一大優勢。新西蘭代表Sahinde Pala表示：「對我們的學生來說，香港是接近亞洲的門戶，提供了在亞洲學習的絕佳機會，（因為）香港與世界的連結相當緊密。」

中大重視國際交流 與加州大學合作60載

作為APAIE 2026在地主辦機構，中大於1963年成立至今逾60年，一直重視國際合作，擁有悠久的國際交流歷史。中大早於1965年與加州大學海外教育計劃（University of California Education Abroad Programme，簡稱 UCEAP）簽署首份學生交換協議。適逢雙方合作的60周年，中大為此於APAIE 2026期間舉行「加州大學 － 香港中文大學合作60周年聚會」，中大校長盧煜明教授及UCEAP代表Dan Waite博士在慶典上進行備忘錄續簽儀式。

APAIE 2026期間舉行的「加州大學 － 香港中文大學合作60周年聚會」上，中大校長盧煜明教授（右）與UCEAP代表Dan Waite博士（左）續簽學生交流計劃合作備忘錄。

UCEAP代表Dan Waite博士表示，過去60年一直與中大於不同項目合作。

曾於1968年前往加州大學洛杉磯分校深造的中大校友陳特典先生表示，感謝中大為學生提供外地交流機會。

Dan Waite博士表示：「在過去的 60 年裡，一直與中大於不同項目合作。在非常早期的階段，這合作關係奠定了基礎及提供了通道，讓加州大學不僅聯繫香港，更聯繫亞洲。我們與中大已經走過了 60 年，希望未來還有另一個美好的60年。」

多位曾參與中大與加州大學之學生交流計劃的學生均獲邀出席慶典。當中曾於1968年前往加州大學洛杉磯分校深造的中大畢業生陳特典先生受訪時表示，非常感謝中大和加州大學為學生提供很多外地交流機會。這個學生交流計劃是雙向的。中大學生到加州大學學習，加州大學學生來中大學習，是互惠互利的安排。

(資料及相片由客戶提供)