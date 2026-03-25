樂善堂董清波幼稚園幼兒園　為幼兒提供愉快學習環境

九龍樂善堂成立至今，一直秉承「興學育才」宗旨，於本港開辦多間中小學及幼稚園，提供優質及多元化的教育服務，幫助學生發掘個人潛能，盡展所長，達至全人發展。承蒙 樂善堂董貺漄副主席慷慨捐贈港幣五百萬元命名贊助，於深水埗白田邨開設「樂善堂董清波幼稚園幼兒園」，於2024年9月正式投入服務，去年9月更成功註冊成幼兒園，開設兩至三歲預備班，讓更多區內家庭獲得全面的幼兒教育及照顧服務，協助區內雙職家長減輕照顧幼兒壓力，讓他們能夠安心投入工作。「樂善堂董清波幼稚園幼兒園」秉承樂善堂傳統，以「仁、愛、勤、誠」為校訓，培養幼兒身體力行；並以「德、智、體、群、美」五育為課程綱領，全面塑造健全人格，啟發潛能，為幼兒開創豐盛而美好的成長旅程。



「樂善堂董清波幼稚園幼兒園」為本堂首間推行「雙語課程」的幼稚園，每班推行雙班主任制，主打雙語課程，培養幼兒國際視野。學校重視兒童的身心及全人發展，除推行「Happy Friday」體驗活動外，課後亦會提供藝術、體育及德育活動，讓兒童可以參與和體驗學術知識以外的活動，從而激發他們的潛能、擴闊視野。

命名贊助人董清波拿督威拉是信義玻璃董事局副主席，一直樂善好施、生活節儉，做善事不遺餘力，無論是家鄉建設或興學育才、贈醫施藥都慷慨解囊、支持慈善，是次「樂善堂董清波幼稚園幼兒園」的命名捐獻彰顯其家族對教育事業的承擔與貢獻。命名贊助人兼樂善堂副主席董貺漄校監表示：「能夠與家父董清波先生一同參與『樂善堂董清波幼稚園幼兒園』之成立，覺得意義非凡。家父為人樸實敦厚，生活向來節儉克己，卻始終把回饋社會作為人生信條，從小就教育我們為人要心存善念、樂於助人，培養樂善好施的好品德。家父一直以回饋社會為己任，特別重視教育，認為教育不單傳授知識，更傳承文化、啟發正向思維、培養品德和多元潛能過程。我期望藉家父之名命名的幼稚園能培育新一代，讓學生在良好環境中茁壯成長，接受更完善教育。」

「樂善堂董清波幼稚園幼兒園」命名贊助人董清波先生(右五)、樂善堂董貺漄副主席(右三)及家族樂善好施，積極回饋社會

「樂善堂董清波幼稚園幼兒園」於2026年3月23日(一)舉行開幕典禮，荷蒙 主禮嘉賓教育局局長蔡若蓮博士太平紳士、中聯辦教育科技部處長何金暉博士、命名贊助人董清波先生、命名贊助人九龍樂善堂副主席董貺漄校監及家人與九龍樂善堂主席李培埡女士共同主持揭幕儀式，見證樂善堂教育服務的嶄新里程。

「樂善堂董清波幼稚園幼兒園」命名贊助人董貺漄副主席(左三)及父親董清波先生(左四)捐贈港幣五百萬元，在主禮嘉賓教育局局長蔡若蓮博士太平紳士(右三)及中聯辦教育科技部處長何金暉博士(右二)見證下，由樂善堂李培埡主席(右一)代表接受

蔡若蓮局長在開幕典禮上致辭時表示，幼稚園作為小童成長的重要階段，同時是奠定其終身學習基礎的關鍵時期，而環境是小朋友學習的第三位老師，她讚揚「樂善堂董清波幼稚園幼兒園」新校舍環境非常寬敞，設備亦十分完善，包括室內體能場、多元遊戲區、閱讀天地，以及表演小舞台等，讓小朋友可在不同場所活動，滿足成長需要。除了完善的硬件設施，軟件配套亦非常重要，學校相當重視全人發展，透過舉辦藝術、體育及德育與公民活動，為學童創設豐富學習體驗，培養正確價值觀、促進全人發展。相信同學可以樂在其中，於新校舍積極探究知識，享受校園生活。蔡局長感謝「樂善堂董清波幼稚園幼兒園」校董會成員、校長以及教職員於過程中的付出，教職員的辛勤努力與無私成功為學童創設了優質的學習天地，她同時亦感謝董清波先生一家的支持及贊助學校。

教育局局長蔡若蓮博士太平紳士(右三)在開幕典禮上致辭時讚揚「樂善堂董清波幼稚園幼兒園」校舍環境非常寬敞，設備亦十分完善，相信同學可以樂在其中，於新校舍積極探究知識，享受校園生活

九龍樂善堂常務總理會、總幹事及轄屬學校校長都十分支持「樂善堂董清波幼稚園幼兒園」

「樂善堂董清波幼稚園幼兒園」學校採用「螺旋式教學」，以「繪本遊戲」貫穿學習歷程，將閱讀、體驗與實作深度融合，培養幼兒閱讀興趣與自主學習能力。學校注重語文教育，為營造豐富而自然語文學習環境，每班由外籍老師與本地老師攜手合作，透過日常對話、遊戲及生活環節，將語文融入幼兒生活。學習並不限於課室之內，除恆常課程，學校更精心設計「Happy Friday」活動，和幼兒走出校園，踏進社區與大自然，在社區遊玩、探索與學習，提升對生活環境的敏覺力及變通力。學校亦積極推動全人教育，舉辦多元興趣班，發掘幼兒興趣，例如溜冰體驗班、小提琴音樂班、董幼小鼓隊等。透過多元活動，讓幼兒在愉快氛圍中探索不同領域，全面發展個人潛能。「樂善堂董清波幼稚園和幼兒園」不單成為小朋友快樂學習地方，同時支援家長，以家校合作好方式培育孩童、做好家庭教育。

「樂善堂董清波幼稚園幼兒園」學生於開幕典禮表演舞獅

「樂善堂董清波幼稚園幼兒園」專業、充滿活力與愛心的教學團隊共同研發校本中英課程，讓學生可愉快學習

學校精心設計「Happy Friday」活動，和幼兒走出校園，踏進社區與大自然

學校因應不同的主題，帶領孩子走出校園，到不同地方探索學習，提升對生活環境的敏覺力及變通力

樂善堂董清波幼稚園幼兒園

地址：深水埗白田邨朗田樓1樓

查詢電話：2518 7608

（資料由客戶提供）