學界AI熱潮｜Samsung全港學界科技比賽　培育未來創科領袖

人工智能與可持續發展已成為全球教育發展的重要方向，Samsung舉辦的年度「Solve for Tomorrow」學界科技比賽，正是為全港學生提供結合創意、科技與社會責任的學習平台。是次比賽不僅是作品的比拼，更是讓學生從構思、試驗到演說，親身體會科技如何回應真實世界需求，進而培養兼具知識、能力與社會使命感的未來領袖。



今屆賽事聚焦兩大主題：「以科技實現環境可持續發展」及「結合運動及科技推動社會改變」，並分為大專、中學及小學三個組別。對學生而言，這不單是一場科技競賽，更是一段實踐學習歷程：由工作坊、設計思維訓練，到導師指導及決賽展示，整個流程都圍繞「寓賽於學」，讓學生在課堂以外，真正學會如何把構思轉化為可行方案。

從節氣養生出發 培養科技與健康意識

小學組冠軍大埔舊墟公立學校的「Yoga 24 Go!」，巧妙結合中醫二十四節氣與人體十二經絡的養生智慧，按節氣為使用者提供個人化瑜伽體式，希望幫助平日運動不足的人建立更健康的生活習慣。隊員表示，他們在比賽中最有趣的部分是學習編程及如何運用AI回饋社會，過程中亦要處理大量資料，把《黃帝內經》與經絡瑜伽等內容整理並整合到應用程式之中，中文課堂所學的資料歸納與精煉技巧也在此派上用場。

小學組冠軍由大埔舊墟公立學校的「Yoga 24 Go！」養生運動程式奪得。

在大會的星級導師指導下，團隊把節氣概念畫成初步App設計圖，並思考如何吸引小學生使用，例如加入「小熊」角色等元素，也學習了如何運用科技鼓勵運動、推廣二十四節氣文化。對小學生而言，這不僅是一次程式設計經歷，更是對科技如何服務健康與社會的初步體會。

「Yoga 24 Go！」結合二十四節氣與十二經絡的智慧提供個人化瑜伽體式，助人建立更健康的生活習慣。

聚焦微塑膠污染 解決真實環境問題

中學組冠軍聖保羅書院的「Plastine」，是一款專為淡水環境設計的微塑膠移除系統。團隊運用新興的「電凝聚」技術，以鋁電極促使水中的微塑膠凝聚成團，再配合太陽能、物聯網感測器及AI演算法，智能推薦最佳部署位置，以期淨化香港微塑膠濃度較高的河流水源，並修復其水生生態系統。

中學組冠軍由聖保羅書院以專為淡水環境設計的微塑膠移除系統「Plastine」奪得。

隊員坦言，比賽最大的挑戰是微塑膠數據較為稀少，後期透過訪問非政府組織及教授，終於補足了數據並優化方案。在大會提供的設計思維工作坊與 Project Clinic 中，團隊學習到先找出痛點，再提出解決方案，並持續改良，令作品從概念變得更貼近現實。他們認為，相較於其他學術比賽，「Solve for Tomorrow」更著重於方案能否實際解決環境問題，他們不僅深化了對環保與科技的認識，也開始思考如何把作品推向更廣泛的應用。

「Plastine」運用電凝聚技術，結合太陽能、物聯網感測器及AI演算法，以淨化水源並修復水生生態系統。

結合AI與潮汐能 實踐安全與能源雙重價值

大專組冠軍香港專業教育學院（沙田）的「AquaPulse」，是一款結合潮汐能與AI技術的海岸防護系統，利用潮汐與太陽能供電，並配合毫米波雷達與AI視覺技術，在夜間或惡劣天氣下仍能穩定偵測墮海等異常情況，再透過燈柱定位，即時通知救援團隊，提升救援效率。系統同時可監測溫度、浪高、紫外線等數據，協助公眾了解環境安全狀況。

大專組冠軍由香港專業教育學院（沙田）以結合潮汐能與AI技術的海岸防護系統「AquaPulse」奪得。

團隊成員就讀電腦及電子工程高級文憑，指比賽讓他們把課堂上學到的程式、AI與硬件知識真正「落地」，並在過程中加入 Open Cloud 系統，使數據每日更新、自動優化程式碼，提升系統精準度。Samsung 導師在商業與市場方面的建議，亦幫助他們彌補工程學生在投資價值與市場推廣上的盲點，令作品更貼近投資者與實際應用需求。隊員表示，最令他們感到有成就感的，是看到產品真正有「救到人」的潛力，並希望未來能把方案在沿海地區實踐。

「AquaPulse」是結合潮汐能與AI技術的海岸防護系統，能穩定偵測異常情況並即時通知救援團隊。

從學習到實踐 培育未來創科人才

「Solve for Tomorrow」不止是一場科技比賽，更是一個讓學生在創意實踐中學習、在團隊合作中成長、在不斷優化方案中建立自信的學習平台，並同時鍛鍊解難、創意、批判思考、協作與溝通等4C關鍵能力。

三星電子香港董事總經理趙依音表示，希望透過鼓勵年輕一代運用創意思維及科技（尤其是AI）回應真實世界挑戰，培養他們成為新一代科技領袖，為本地創科注入新的活力。

在AI技術飛速發展的時代，學生要學習的不只是操作工具，更是如何善用科技、秉持社會責任去，以回應真實社會問題並進行創新。今屆小學、中學及大專三組冠軍，從健康養生、環境保護到海岸安全，正好展現不同年齡層青年如何把課堂所學化為實際行動，將創意轉化為對社會有意義的方案，也為科技教育與青年發展奠定基礎。

（資料及相片由客戶提供）