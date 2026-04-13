香港培僑中學、香港教育局與土耳其教育部舉行AI教育交流會議

推動人工智能教學跨地區協作，聚焦工具應用、課程設置與基建升級

香港培僑中學、香港教育局與土耳其教育部代表團於4月2日在培僑中學舉行AI教育交流會議。香港教育局署理局長 施俊輝 博士出席會議，與土耳其教育部代表及培僑中學領導共同圍繞人工智能教學工具應用、課程設置、教學設備保障、校園基礎設施建設及教學資源共享等核心議題進行深入探討。是次會議標誌着香港與土耳其在教育科技領域合作的重要開端。



施署理局長代表香港教育局介紹了本地AI教育的政策框架與推進成果；培僑中學分享了校內AI教學的實踐經驗；土耳其教育部代表亦參與了技術與資源層面的交流。



AI教學工具應用：靈活選用市場產品

在教學工具方面，培僑建立了校本AI教學平台(Pui Kiu Learning Buddy)，搭配現時市場現在產品使用。培僑中學及香港多數學校的教師會使用Google Gemini、DeepSeek等內地相關模型，和通過Poe平台使用ChatGPT生成教學內容。值得留意的是，豆包在香港學生群體中使用率較高，主要原因為其中文生成圖片的穩定性表現更佳。

交流期間，與會代表亦分享了兩類AI教育解決方案：一是「AI賦能教育」，基於深度求索技術研發，旨在助力教師授課與學生學習；二是「教育賦能AI」，透過搭建專業教育體系，系統地幫助師生學習AI相關知識。

香港AI課程設置：初中必修基礎 高中選修深化

施署理局長說明了香港AI教育的課程架構。在初中階段（七至九年級），AI教育被納入資訊及通訊科技（ICT）學科的補充模組，全學年共約15課時，內容不僅涵蓋AI技術基礎知識，更重點強調AI使用的倫理問題。高中階段則將AI設為選修課程，學生可根據自身興趣與發展需求自主選擇是否深入學習。

施署理局長同時指出，香港不同學校在AI教學的推進節奏與重視程度上存在一定差異，部分學校會更早開展AI教學，並投入更多教學資源。

教學設備與基建：BYOD政策為主 扶持經濟困難學生

在硬件配套方面，香港實行「BYOD」（自攜設備）政策，由教育局統一指導，各學校自行制定具體設備標準。針對經濟困難學生，教育局設有專項扶持計劃，免費提供學習設備並保障家中網絡使用權益，全港約20%的學生受惠於該政策，解決教育公平的憂慮。

校園基礎設施方面，施署理局長坦言，雖然教育局已為全港學校制定基礎設施建設標準，惟校園網絡相關標準為十多年前制定（先後推出WiFi-100及WiFi-900計劃，實現全港中小學網絡全覆蓋），因當前師生網絡使用需求大幅提升，該標準極需升級。各學校可在教育局基礎標準之上，根據自身教學需求自主升級校園設施。

資源共享與平台建設：香港教育城為核心

在AI教學內容共享方面，香港七至九年級的AI基礎課程為全港學校通用教學內容。教育局下屬獨立機構「香港教育城」（EdCity）搭建了線上多媒體電子教學平台，面向全港所有中小學開放，兼具教育政策制定落實與優質教學資源分享雙重功能。

培僑中學伍煥杰校長在會議上亦提及內地免費的「國家智慧教育公共服務平台」（Smart Education of China）網站，該平台支援六種語言，可引入香港學校作為數位化教學的補充資源。

培僑中學教師亦分享了校內AI教學平台建設的成功案例。該校搭建了三大學習平台，其中自研平台為核心，可實現AI生圖輔助學科教學（如英語語法教學），且基於校內設備獨立運行，未調用外部API。其餘兩個平台分別負責教學場景落地及學生AI教育專項內容輸送，形成了「教師—教學—管理」的校內閉環教學系統。目前已落地超過19個AI功能模組，覆蓋課堂互動、錯題分析、教學減負等多種場景，並可透過教學數據實現精準教學干預。

三方共識：教師培訓與經驗規模化成最大挑戰

會議總結環節，三方達成共識，目前各國及地區在AI教育推進中均面臨兩大共性挑戰：一是如何培訓教師引導學生正確、負責任地使用AI；二是如何將示範學校的優質AI教學經驗，規模化推廣至區域內乃至全國其他學校。