Preface主辦AI辯論邀請賽　喇沙男拔激辯純生成AI作品與版權保護

人工智能（AI）浪潮席捲全球，成為社會熱門議題。「Preface 港澳學界 AI 改寫未來辯論邀請賽」，日前邀請兩大傳統男校喇沙書院與拔萃男書院進行辯論表演賽，就生成式人工智能版權問題展開前哨戰，吸引教育界、商界及科技界人士到場觀戰。



辯論雙方攻防焦點之一，在於創作者利用生成式AI創作的付出，是否足以獲得版權。擔任反方的男拔以六合彩為例，指出「六合彩都係中獎，都係不勞而得，但最後中獎嘅錢都係屬於中獎人」，認為社會上有價值的成果，均應受到保障。擔任正方的喇沙反駁，若自己中了六合彩，「係咪就要分俾全香港甚至全世界嘅人」，認為「有付出便有版權」作為邏輯基礎，將難以界定版權歸屬。



Preface 創辦人及行政總裁盧炳棠致辭時表示，舉辦辯論賽的目的，是希望香港社會能以更具慎思明辨思維的方式討論 AI，而非盲目追逐技術應用。他指出，現時不少人談論 AI 時，只停留於「用邊個 AI App 」，但真正重要的是理解 AI 對社會、版權、教育及商業帶來的深層影響，提升香港社會的AI素養。



「Preface 港澳學界 AI 改寫未來辯論邀請賽」早前邀得兩大傳統男校喇沙書院和拔萃男書院進行表演賽，就創作者利用生成式AI所產生的作品進行激辯，為整項賽事揭開序幕。（湯致遠攝）

「港澳學界 AI 改寫未來辯論邀請賽」由 Preface 主辦、香港直接資助學校議會支持，希望透過辯論形式，引導學生及市民深入探討人工智能對未來社會、經濟及教育的影響。

賽事分為小學組、中學組，並將於本港不同標誌性場地舉行，並以「AI係你嘅對手，定係你對手？」為主題口號，聚焦 AI 與人類創作之間的關係。早前更舉行表演賽，為整個賽事揭開序幕。

表演賽由喇沙擔任正方，與反方男拔就「純生成式人工智能內容不受版權保護更有利於文化與科技的發展」為辯題舉行辯論。是次比賽由資深辯論導師張嘉達主持，採用主辯、副辯、自由辯論及結辯形式進行。

「Preface 港澳學界 AI 改寫未來辯論邀請賽」日前舉行，前排為正方喇沙書院代表，右起為主辯鄭禮雋、第一副辯呂泊賢、第二副辯楊晨、結辯陳俊宇。後排為反方拔萃男書院代表，左起為主辯黃心樂、第一副辯陳焯廸、第二副辯陳熙舜、結辯歐陽浩昇。（湯致遠攝）

「Preface 港澳學界 AI 改寫未來辯論邀請賽」，日前邀請兩大傳統男校喇沙書院與拔萃男書院，就生成式人工智能版權問題展開前哨戰，吸引教育界、商界及科技界人士到場觀戰。

正方喇沙：AI只是工具 不應擁有版權

正方喇沙書院的辯論員包括鄭禮雋、呂泊賢、楊晨、陳俊宇。主辯鄭禮雋指出，純生成式 AI 內容本質上只是工具執行結果，「人工智能只係一個執行命令嘅工具，唔需要版權去鼓勵人工智能繼續創作」。他認為，若為 AI 生成內容設立版權限制，只會增加二次創作成本，阻礙文化流通及 AI 訓練發展。

正方喇沙書院第一副辯呂泊賢發言時反駁「付出指令不等於擁有創作版權」的說法，重申純 AI 生成與人類灌注心思的創作有本質分別。（湯致遠攝）

其後，正方第一副辯呂泊賢及第二副辯楊晨進一步反駁「付出指令不等於擁有創作版權」，重申純 AI 生成與人類灌注心思的創作有本質分別。他們質疑反方口中的版權到底是屬於全人類還是創作者，並指若只輸入簡單指令便能獲得版權，將導致版權過度膨脹，甚至妨礙創作自由。

「Preface 港澳學界 AI 改寫未來辯論邀請賽」，日前邀請兩大傳統男校喇沙書院與拔萃男書院，就生成式人工智能版權問題展開激辯，雙方唇槍舌劍氣氛熾熱。（湯致遠攝）

反方：提示詞與專業知識本身已屬創作

反方拔萃男書院的辯論員包括歐陽浩昇、黃心樂、陳熙舜、陳焯廸，他們從創作者角度切入。主辯黃心樂指出，AI 生成作品並非「零成本生成」，背後涉及大量人類輸入與專業知識，而版權制度正是保障創新成果的重要機制。反方主辯黃心樂引用英國早於 1988 年制定的《版權法令》，指出當地已將電腦生成內容納入版權保障，並成功平穩過渡流行音樂電子化時代，奠定英國於流行樂壇的領導地位，認為前瞻制度有助推動文化及科技發展。

對於正方質疑「付出幾句指令不應不勞而獲」，反方第二副辯陳熙舜則反駁指，專業化學公式或編程平台，同樣需要人類專家的知識才能運作，認為人類提供的專業知識、提示詞（Prompt）與創作方向，本身已構成創作。反方第一副辯陳焯廸更以六合彩作比喻，「六合彩都係中獎，都係不勞而得，但最後中獎嘅錢都係屬於中獎人」，認為社會上有價值的成果，均應受到保障，贏得全場觀眾掌聲。

反方拔萃男書院第一副辯陳焯廸以六合彩作比喻，「六合彩都係中獎，都係不勞而得，但最後中獎嘅錢都係屬於中獎人」，認為社會上有價值的成果，均應受到保障，贏得全場觀眾掌聲。（湯致遠攝）

自由辯論雙方圍繞「創作者定義」攻防

雙方其後圍繞「創作者」定義展開激烈攻防。正方在結辯階段再度反擊六合彩論述，結辯陳俊宇指出，AI 生成內容背後涉及大量開發者與資料來源，若以「有付出便有版權」作為邏輯基礎，版權歸屬將難以界定。他以六合彩為例反問，若自己中了六合彩，「係咪就要分俾全香港甚至全世界嘅人」，並以活動口號作結，形容 AI 應成為人類「自己嘅一對手」，而非成為「自己嘅對手」。

反方拔萃男書院第二副辯陳熙舜以校內中文科老師利用AI設立文憑試範文試題庫為例，佐證人類即使利用AI創作也有付出，應受版權保護。（湯致遠攝）

正方結辯陳俊宇以六合彩為例反問，若自己中了六合彩，「係咪就要分俾全香港甚至全世界嘅人」，並以活動口號作結，形容 AI 應成為人類「自己嘅一對手」，而非成為「自己嘅對手」。（湯致遠攝）

辯論賽男拔險勝 喇沙楊晨奪最佳辯論員

經評判團、Preface首席營運總監許志賢及大華銀行大中華區副主席葉楊詩明評審後，最終由反方拔萃男書院以 5 分之差險勝。至於最佳辯論員，則由正方喇沙書院第二副辯楊晨奪得。

喇沙與男拔就純生成式AI作品版權問題激辯，最終反方拔萃男書院以5分之差險勝。圖左一為比賽評審之一，大華銀行大中華區副主席葉楊詩明。（湯致遠攝）

葉楊詩明點評時大讚兩隊同學辯論期間「刀光劍影但很有風度」，並能靈活運用不同地區法規及案例說明論點。另一名評審許志賢則表示，欣賞辯論雙方的資料搜集和所引用例子，期望雙方能就何謂「純生成式AI」作更多討論。

學生：AI更像工具 關鍵在於如何使用

賽後，多名學生分享備戰及使用 AI 的經驗。榮獲最佳辯論員的喇沙書院第二副辯楊晨表示，準備今次辯題極具意義，令他深入思考倫理、責任與版權等問題。面對社會對「AI 取代工作」的憂慮，他認為每個時代都會出現屬於該時代的科技，只要人類能適應轉變，未來仍會為年輕人創造更多機會。

喇沙與男拔就純生成式AI作品版權問題激辯，雙方賽後與主辦單位和評審合照。（湯致遠攝）

對於活動主題「AI係你嘅對手，定係你對手？」，不少學生均認為 AI 更像工具。有男拔隊員形容 AI 是一把「雙刃劍」，認為「聰明的人會越來越聰明，懶嘅人會越來越懶」，期望大眾懂得善用科技，避免過度依賴。

喇沙與男拔就純生成式AI作品問題激辯，喇沙書院第二副辯楊晨（左）榮獲最佳辯論員，並由評審Preface首席營運總監許志賢（右）頒發獎項。（湯致遠攝）

Preface創辦人及行政總裁盧炳棠：香港不能停留於淺層AI應用

Preface創辦人及行政總裁盧炳棠於辯論前致辭，形容AI為高性能跑車，「如果無考車牌就跳入架法拉利，其實好危險」，認為社會需在 AI 普及前建立足夠 AI 素養，期望是次辯論賽能讓學界和社會多作深入討論。（湯致遠攝）

盧炳棠談及舉辦比賽的初衷時，指出現時 AI 使用日趨普及，但真正能「有意義地使用 AI」的人仍然不多。他表示，去年本港談論 AI 時仍停留於「Just Start（先開始）」，但今年已迅速轉向「Adoption（應用）」與追求「Usage（使用量）」等 KPI 指標。他以 AI 比喻為高性能跑車，「如果無考車牌就跳入架法拉利，其實好危險」，認為社會需在 AI 普及前建立足夠 AI literacy（AI 素養）。

他直言，若香港社會只停留在「你用緊邊個 AI」或「用 AI 改 Grammar」等淺層應用，而鄰近城市已利用 AI 推動深層產業發展，香港將「輸不起」。他認為，一個城市的 AI 素養，取決於社會究竟討論甚麼深層議題，而辯論正正能推動公共討論文化，透過學生、企業領袖及教育界交流，建立更成熟的 AI 討論氛圍。

盧炳棠認為，一個城市的 AI 素養，取決於社會究竟討論甚麼深層議題，而辯論正正能推動公共討論文化，透過學生、企業領袖及教育界交流，建立更成熟的 AI 討論氛圍。

大會引入AI即時分析系統 實時生成策略建議

作為科技主題辯論賽，大會亦為此建立 AI 即時分析系統，即時聆聽辯論內容並自動生成逐字稿。系統同時利用大型語言模型，分別設定「正方 Advisor」與「反方 Advisor」兩個代理人，經篩選與整合後，再由「Lead Advisor」進行深度分析，即時生成正反雙方評論與策略建議，藉此展示 AI 如何輔助人類決策，而非取代人類。

大會亦首次引入 AI 即時分析系統，即時聆聽辯論內容並自動生成逐字稿。系統同時利用大型語言模型，分別設定「正方 Advisor」與「反方 Advisor」兩個代理人，經篩選與整合後，再由「Lead Advisor」進行深度分析，即時生成正反雙方評論與策略建議，藉此展示 AI 如何輔助人類決策，而非取代人類。

設AI倫理投票互動 推動全城公共討論

此外，活動現場亦設有 AI 互動投票系統，讓觀眾即場就不同 AI 倫理與社會議題表達意見，包括「過度依賴 AI 會令人懶惰」、「AI 重現已故親人是否道德」及「AI 內容創作者應否享有版權」等問題，藉此推動跨界別討論。

隨着揭幕禮完成，正式賽事亦已完成抽籤，共吸引中小學約 20 隊參賽。賽事賽將於 6 月 27 日至 7 月 12 日舉行；總決賽則定於 7 月 18 日於香港標誌性場地舉行。

為推動跨世代及跨界別交流，大會亦邀請來自銀行界、科技界、設計及建築界等專業領袖擔任導師，於正式比賽前向參賽學生分享專業意見。