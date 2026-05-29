Preface主辦AI辯論邀請賽 喇沙男拔激辯純生成AI作品與版權保護
人工智能（AI）浪潮席捲全球，成為社會熱門議題。「Preface 港澳學界 AI 改寫未來辯論邀請賽」，日前邀請兩大傳統男校喇沙書院與拔萃男書院進行辯論表演賽，就生成式人工智能版權問題展開前哨戰，吸引教育界、商界及科技界人士到場觀戰。
辯論雙方攻防焦點之一，在於創作者利用生成式AI創作的付出，是否足以獲得版權。擔任反方的男拔以六合彩為例，指出「六合彩都係中獎，都係不勞而得，但最後中獎嘅錢都係屬於中獎人」，認為社會上有價值的成果，均應受到保障。擔任正方的喇沙反駁，若自己中了六合彩，「係咪就要分俾全香港甚至全世界嘅人」，認為「有付出便有版權」作為邏輯基礎，將難以界定版權歸屬。
Preface 創辦人及行政總裁盧炳棠致辭時表示，舉辦辯論賽的目的，是希望香港社會能以更具慎思明辨思維的方式討論 AI，而非盲目追逐技術應用。他指出，現時不少人談論 AI 時，只停留於「用邊個 AI App 」，但真正重要的是理解 AI 對社會、版權、教育及商業帶來的深層影響，提升香港社會的AI素養。
「港澳學界 AI 改寫未來辯論邀請賽」由 Preface 主辦、香港直接資助學校議會支持，希望透過辯論形式，引導學生及市民深入探討人工智能對未來社會、經濟及教育的影響。
賽事分為小學組、中學組，並將於本港不同標誌性場地舉行，並以「AI係你嘅對手，定係你對手？」為主題口號，聚焦 AI 與人類創作之間的關係。早前更舉行表演賽，為整個賽事揭開序幕。
表演賽由喇沙擔任正方，與反方男拔就「純生成式人工智能內容不受版權保護更有利於文化與科技的發展」為辯題舉行辯論。是次比賽由資深辯論導師張嘉達主持，採用主辯、副辯、自由辯論及結辯形式進行。
正方喇沙：AI只是工具 不應擁有版權
正方喇沙書院的辯論員包括鄭禮雋、呂泊賢、楊晨、陳俊宇。主辯鄭禮雋指出，純生成式 AI 內容本質上只是工具執行結果，「人工智能只係一個執行命令嘅工具，唔需要版權去鼓勵人工智能繼續創作」。他認為，若為 AI 生成內容設立版權限制，只會增加二次創作成本，阻礙文化流通及 AI 訓練發展。
其後，正方第一副辯呂泊賢及第二副辯楊晨進一步反駁「付出指令不等於擁有創作版權」，重申純 AI 生成與人類灌注心思的創作有本質分別。他們質疑反方口中的版權到底是屬於全人類還是創作者，並指若只輸入簡單指令便能獲得版權，將導致版權過度膨脹，甚至妨礙創作自由。
反方：提示詞與專業知識本身已屬創作
反方拔萃男書院的辯論員包括歐陽浩昇、黃心樂、陳熙舜、陳焯廸，他們從創作者角度切入。主辯黃心樂指出，AI 生成作品並非「零成本生成」，背後涉及大量人類輸入與專業知識，而版權制度正是保障創新成果的重要機制。反方主辯黃心樂引用英國早於 1988 年制定的《版權法令》，指出當地已將電腦生成內容納入版權保障，並成功平穩過渡流行音樂電子化時代，奠定英國於流行樂壇的領導地位，認為前瞻制度有助推動文化及科技發展。
對於正方質疑「付出幾句指令不應不勞而獲」，反方第二副辯陳熙舜則反駁指，專業化學公式或編程平台，同樣需要人類專家的知識才能運作，認為人類提供的專業知識、提示詞（Prompt）與創作方向，本身已構成創作。反方第一副辯陳焯廸更以六合彩作比喻，「六合彩都係中獎，都係不勞而得，但最後中獎嘅錢都係屬於中獎人」，認為社會上有價值的成果，均應受到保障，贏得全場觀眾掌聲。
自由辯論雙方圍繞「創作者定義」攻防
雙方其後圍繞「創作者」定義展開激烈攻防。正方在結辯階段再度反擊六合彩論述，結辯陳俊宇指出，AI 生成內容背後涉及大量開發者與資料來源，若以「有付出便有版權」作為邏輯基礎，版權歸屬將難以界定。他以六合彩為例反問，若自己中了六合彩，「係咪就要分俾全香港甚至全世界嘅人」，並以活動口號作結，形容 AI 應成為人類「自己嘅一對手」，而非成為「自己嘅對手」。
辯論賽男拔險勝 喇沙楊晨奪最佳辯論員
經評判團、Preface首席營運總監許志賢及大華銀行大中華區副主席葉楊詩明評審後，最終由反方拔萃男書院以 5 分之差險勝。至於最佳辯論員，則由正方喇沙書院第二副辯楊晨奪得。
葉楊詩明點評時大讚兩隊同學辯論期間「刀光劍影但很有風度」，並能靈活運用不同地區法規及案例說明論點。另一名評審許志賢則表示，欣賞辯論雙方的資料搜集和所引用例子，期望雙方能就何謂「純生成式AI」作更多討論。
學生：AI更像工具 關鍵在於如何使用
賽後，多名學生分享備戰及使用 AI 的經驗。榮獲最佳辯論員的喇沙書院第二副辯楊晨表示，準備今次辯題極具意義，令他深入思考倫理、責任與版權等問題。面對社會對「AI 取代工作」的憂慮，他認為每個時代都會出現屬於該時代的科技，只要人類能適應轉變，未來仍會為年輕人創造更多機會。
對於活動主題「AI係你嘅對手，定係你對手？」，不少學生均認為 AI 更像工具。有男拔隊員形容 AI 是一把「雙刃劍」，認為「聰明的人會越來越聰明，懶嘅人會越來越懶」，期望大眾懂得善用科技，避免過度依賴。
Preface創辦人及行政總裁盧炳棠：香港不能停留於淺層AI應用
盧炳棠談及舉辦比賽的初衷時，指出現時 AI 使用日趨普及，但真正能「有意義地使用 AI」的人仍然不多。他表示，去年本港談論 AI 時仍停留於「Just Start（先開始）」，但今年已迅速轉向「Adoption（應用）」與追求「Usage（使用量）」等 KPI 指標。他以 AI 比喻為高性能跑車，「如果無考車牌就跳入架法拉利，其實好危險」，認為社會需在 AI 普及前建立足夠 AI literacy（AI 素養）。
他直言，若香港社會只停留在「你用緊邊個 AI」或「用 AI 改 Grammar」等淺層應用，而鄰近城市已利用 AI 推動深層產業發展，香港將「輸不起」。他認為，一個城市的 AI 素養，取決於社會究竟討論甚麼深層議題，而辯論正正能推動公共討論文化，透過學生、企業領袖及教育界交流，建立更成熟的 AI 討論氛圍。
大會引入AI即時分析系統 實時生成策略建議
作為科技主題辯論賽，大會亦為此建立 AI 即時分析系統，即時聆聽辯論內容並自動生成逐字稿。系統同時利用大型語言模型，分別設定「正方 Advisor」與「反方 Advisor」兩個代理人，經篩選與整合後，再由「Lead Advisor」進行深度分析，即時生成正反雙方評論與策略建議，藉此展示 AI 如何輔助人類決策，而非取代人類。
設AI倫理投票互動 推動全城公共討論
此外，活動現場亦設有 AI 互動投票系統，讓觀眾即場就不同 AI 倫理與社會議題表達意見，包括「過度依賴 AI 會令人懶惰」、「AI 重現已故親人是否道德」及「AI 內容創作者應否享有版權」等問題，藉此推動跨界別討論。
隨着揭幕禮完成，正式賽事亦已完成抽籤，共吸引中小學約 20 隊參賽。賽事賽將於 6 月 27 日至 7 月 12 日舉行；總決賽則定於 7 月 18 日於香港標誌性場地舉行。
為推動跨世代及跨界別交流，大會亦邀請來自銀行界、科技界、設計及建築界等專業領袖擔任導師，於正式比賽前向參賽學生分享專業意見。