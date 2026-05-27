十年躍進 邁向「教育未來」香港教育大學正名十周年—發展與新機遇

2016年5月27日，中華人民共和國香港特別行政區政府刊憲公布《2016年香港教育學院(修訂)條例》，將香港教育學院正名為香港教育大學。至今的十年間，教大不僅名稱轉變，更在辦學定位、學科建設、研究實力及國際聲譽等方面取得長足發展，由一所專注師資教育的院校，蛻變為一所集教學、研究與多元學科並重的高等學府，為世界各地不同志向的學生提供更廣闊的學習與發展空間。



國際排名屢創新高 學術實力備受肯定

在最新公布的QS世界大學學科排名中，教大於教育學科躍升至全球第7位、亞洲第2位；在泰晤士高等教育世界大學及亞洲大學排名中，位列全球第195位、亞洲第37位。這些成績，既展現了教大在教育領域的穩步發展，也反映出其學術基礎日益穩固、整體實力持續提升。

聚焦「教育未來」拓展學習新邊界

「教育未來」是教大近年發展的核心方向。教大在堅守教師教育優勢的同時，還積極向教育、科技、人文及社會應用等領域延伸，致力培育兼具專業能力、創新思維、數碼素養與社會責任感的人才。

這一理念逐步落實到校園建設與學習方式之中。位於大埔校園、今年落成的新教學大樓，樓高八層，配備大型演講廳、虛擬教室、實驗室及多元學習空間，並結合綠色建築設計，為師生營造靈活開放、促進互動的學習環境。與此同時，教大持續拓展市區教學網路，繼北角教學中心及將軍澳教學中心後，位於西九文化區戲曲中心及M+博物館的西九龍教學中心也已正式啟用，配有設備完善的課室、多功能活動空間及學習共用區，自2025/26學年起成為10個碩士課程及一個校董培訓課程的主要授課地點，涵蓋教育、藝術、文化及跨學科領域。

配合人工智能、STEM教育及跨學科課程的快速發展，這些遍佈港九新界的校園設施不僅支持日常教學，更成為知識交流與協作創新的平台，讓學習超越課堂界限。

13個本科課程升級雙學位，多元出路更多新選擇

在整體發展之中，本科課程的改革尤為關鍵。自2025學年起，教大將原有13個五年制教育學士課程全面優化為雙學位課程，讓學生同時修讀教育學與另一專業領域，例如人工智能、心理學、語言、文化及數碼傳播等。

課程設計強調理論與實踐並重，學生不僅可參與分階段的教學實習，累積經驗，更有機會接觸跨領域實習，拓展職業視野。這種安排，使教育專業與多元學科之間建立起更緊密的連結，為學生未來的多元發展創造更多可能。

此外，教大近年開設多個新本科課程，涵蓋言語病理學與復康、數碼中國文化與傳意、個人理財等領域，進一步拓展課程版圖，回應社會對不同專業人才的需求。

就業亮眼 畢業生起薪創歷年新高

近年來，教大的畢業生就業情況均保持理想水準。根據2025年8月公佈的最新畢業生就業調查報告，教大修讀教育榮譽學士課程的畢業生中，有95.8%於畢業後三個月內成功獲聘或選擇繼續進修，就業平均起薪點為港幣34,931元；至於修讀學位教師教育文憑課程（PGDE）的畢業生中，有93.5%成功獲聘或繼續進修，就業平均起薪點為港幣36,989元，兩者皆創歷年新高。資料顯示教大的畢業生在教育界具有競爭力，當中就讀教育榮譽學士課程的畢業生，在教育界別受聘比例由去年93.5%上升至今年的95.4%。

完善校園支持 住宿安排全面升級

此外，教大還為學生提供完善的校園支援。在住宿方面，大埔校園設有羅富國堂、葛量洪堂、柏立基堂及賽馬會學生宿舍等多座學生舍堂，提供約2,200個宿位，設施完善，為學生提供共用生活空間與各類學習設施。

根據2025 – 2026學生宿舍申請政策，教資會資助的全日制研究生課程（哲學碩士及哲學博士課程）的學生，於正常修讀期間保證獲得分配宿位；教資會資助的全日制本科課程的非本地學生，於首兩年修讀期間亦保證獲得分配宿位；教資會資助的全日制學位教師教育文憑或幼稚教育高級文憑課程的非本地學生，於正常修讀期間，保證獲得分配宿位。非本地交換生或者其他合乎申請資格的學生，也能透過宿分制度進行遴選分配。

碩士課程蓬勃發展 構建更完整的升學路徑

教大在研究生教育層面持續拓展，在本學年開辦近50個授課型碩士課程，涵蓋教育、人工智能與教育科技、創意產業、教育管理及數碼傳播等範疇。其中新設多個跨學科課程，包括新媒體與社交媒體、「一帶一路」商務傳意與行政、中國價值領導、數字人力資源管理、正念與生命教育、國家安全法、職業治療、幼兒融合教育以及科學與機器人教育等；教大將進一步豐富課程組合，為有意升學的學生提供更多元的進修選擇。

這些課程緊扣行業趨勢，結合理論與實務，為來自不同背景的學習者提供靈活的進修選擇。本科與研究生課程之間形成自然銜接，為學生建構完整的學習與發展路徑，讓學生可按自身興趣與發展方向逐步深化專業能力，成為具備跨領域能力、適應社會變化的人才。

科研與創新並進 應用研究造福社群

教大致力推動教學與科研相長。目前，教大共有54位學者入選史丹福大學全球首2%頂尖科學家名單。教大參與超過200個研究項目，涵蓋教育、人工智能、心理學及醫療科技等領域，相關成果也轉化為教學內容，讓學生緊貼學術發展脈搏。

在研究資助方面，教大於最近一輪「優配研究金」及「傑出青年學者計劃」中共獲42個研究項目資助，總金額逾3,120萬港元，創歷史新高。

近年教大在神經科學、醫療健康、教育科技、人工智能及可持續發展等領域建立優勢，設立九個策略性研究集群，推動跨學科協作。

在國際創科舞台上，教大表現同樣突出。在第51屆日內瓦國際發明展中，教大研究團隊共獲11項殊榮，創下歷來最佳成績。獲獎項目涵蓋醫療科技、人工智能、綠色科技及微波工程等範疇，充分展現研究成果的應用潛力與社會價值，體現了教大將知識轉化為實際解決方案的能力。

全人發展 學術與體藝並重

除了學術發展，教大也持續推動學生的全面成長。

創新的「新六藝」課程，以「古為今用、中外共融」為主導原則，揉合創新科技，為全體本科學生開辦以書法、太極、詠春為主題的體驗式學習課程，讓學生深入了解和欣賞中華文化與歷史，同時學習必要的生活技能與價值觀。

在體育發展方面，教大致力於支持精英運動員在學業與訓練之間取得平衡，提供彈性學習安排及相關支援。在第十五屆全國運動會中，教大學生及校友共獲得五枚金牌，彰顯了教大推動學術與體育並行發展的成果。

同時，教大也邀請業界專才參與教學，例如委任中國香港單車隊總教練為客席教授（實踐），將頂尖專業經驗帶入校園，促進理論與實踐的結合。

課堂以外，教大提供豐富的學習體驗，包括海外交流、跨地區實習及創新創業支援等，讓學生拓寬視野，接觸多元文化。與此同時，教大持續將國民教育、愛國主義教育、國家安全教育、師德教育及專業操守等內容融入課程與校園生活，培養學生的責任感與社會意識。

十年新章 穩步邁向未來

正名十周年，是教大承先啟後的重要節點。

從課程改革、科研發展、校園建設到全人教育的提升，教大正逐步建立一個更具彈性、前瞻性和國際視野的教育體系。隨著教育與科技融合的持續深化，以及與內地及國際夥伴合作的不斷拓展，教大未來的發展空間也將更加廣闊。

在穩固教育優勢的同時，教大將不斷拓展學科邊界，推動教育與人工智能、文化創意、社會創新及可持續發展等領域的深度融合，逐步打造一個面向未來、回應時代與國家需求的大學。

立足正名十年基石，香港教育大學正以穩健而堅定的步伐，邁向下一個更精彩的十年。

（資料及相片由客戶提供）