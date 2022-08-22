資訊素養｜《香港01》中學事實查核工作坊　學生即場實戰辨別真假

現今資訊流通，查核事實的能力日益重要。《香港01》於8月10日到校為庇理羅士女子中學舉辦一系列工作坊和講座，其中包括由數據新聞記者主持的事實查核（Fact Check）工作坊，向學生介紹事實查核的工具和技巧，並安排學生即場實戰，親身體驗事如何快速事實查核，提升學生媒體及資訊素養。



《香港01》到校為庇理羅士女子中學中四生舉辦媒體及資訊素養講座。（張浩維攝）

政府近年於中小學推動媒體素養教育，教育局在《香港學生資訊素養》學習架構中就提到要以資訊素養作為學習目標，以促進學生有效及符合道德地使用資訊的能力及態度，讓學生們成為負責任的公民及終身學習者。學校亦應該以將資訊素養融入課程，令價值教育可以呈現在真實的學習場景之中。

學生身處資訊迅速傳播的時代之中，從四方八面接收不同資訊，人人都可以是傳播者。但媒體資訊泛濫，學生需要具備認清資訊的能力，學習明辨真假。

今次舉辦的事實查核工作坊由《香港01》數據新聞記者郭曉晴主持，當中分為理論知識和實戰技巧兩部份。理論知識部份會透過不同真實例子，讓學生了解虛假資訊的影響，以及分享虛假資訊的分類、常見特徵等。

學生即場以平板電腦實戰，應用所學技巧。（張浩維攝）

至於實戰環戰，則教授學生各種查證工具和使用技巧，並即場讓學生利用平板電腦實戰練習，助學生掌握所學。當中內容包括如何令網上搜尋結果更精準、得到搜尋結果後如何判辨內容真偽等。

針對「有圖亦未必有真相」的情況，工作坊設有專門環節如何搜尋圖片來源、辨別圖片真偽等，冀望學生掌握這些技能後，於日常生活中面對可疑資訊時，能先查證真偽。

於問答環節中，有學生問及主講記者於日常生活中會否事事查證，她回應稱，習慣將事實查核融入生活，認清可靠的資訊來源，亦要提醒自己收到資訊時注意細節，多搜尋不同來源的消息，有助自己認清真假資訊。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，為學校提供媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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