《香港01》與教圖聯手　推資訊素養、國民教育一站式教材活動套裝

教育局正透過優質教育基金（QEF）推出「我的行動承諾」加強版，全港中學及小學可申請最多30萬元用作推行國民教育和國家安全教育，以及媒體及資訊素養教育。《香港01》於8月22日宣布，與中學教材供應商香港教育圖書有限公司（教圖）合作，在「我的行動承諾」加強版計劃下，聯手推出一站式媒體素養教育和國民教育相關教材和活動套裝，支援學校推行相關教學活動。



學校可運用「我的行動承諾」加強版撥款，用作購買相關的教材、學生講座／工作坊、教師培訓、參觀具公信力的新聞機構、體驗活動等。

我的行動承諾撥款加強版全年接受申請 一文睇清申請流程注意事項

為支援學校推行國民教育和國家安全教育，以及媒體及資訊素養教育，《香港01》與香港教育圖書於「我的行動承諾」加強版計劃下合作，聯手推出一站式媒體素養教育和國民教育相關教材和活動套裝。

M21學生參觀《香港01》。（蘇煒然攝）

《香港01》成立六年來一直以倡議式媒體的身份推動香港社會及政策發展，並已成為本港第一綜合型新聞資訊平台。2022年7月起，《香港01》設立「01教育」，提供多元教育資訊，涵蓋中小學、專上教育、DSE升學出路、海外升學 、企業培訓及終身學習等不同範疇。

其中，《香港01》可按校本需要，提供到校或網上互動工作坊，內容覆蓋新聞專業，AI及大數據新媒體應用，事實查核（Fact Check）等。另外亦可安排學校到訪編輯部，認識新聞工作日常運作，與前線記者交流。

《香港01》舉辦媒體及資訊素養工作坊和參觀活動▼▼▼

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《香港01》中學講座 分享AI應用、偵查報道、事實查核

在「我的行動承諾」加強版下，教圖將聯同《香港01》提供國民教育和國家安全教育，以及媒體及資訊素養的中學教材及教學資源庫，為教師和學生提供全面支援。

香港教育圖書有限公司一直致力出版中小學教科書、參考書及其他教育圖書，科目涵蓋各個學習階段及各大學習領域。除以「專科專網」為教師提供豐富的網上教學資源外，近年更開發了多種跨平台電子書、互動學習工具及教學平台，照顧學校學與教的需要。

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