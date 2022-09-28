香港01與教育出版社成戰略夥伴　提供小學資訊素養及國民教育計劃

領先新媒體《香港01》與領導小學教科書市場的教育出版社共同宣布達成戰略合作夥伴關係，在「媒體及資訊素養教育」和「國民教育及國家安全教育」領域為全港小學提供一站式專業實用的活動及教材，獨家推出「教育 +01」計劃方案，日前雙方就合作舉行簽約儀式。



二十一世紀資訊科技高速發展，在經濟、商貿、醫療、教育等方面影響深遠，改變人類的生活和溝通方式。隨著接觸資訊渠道增多，媒體及資訊素養成為21世紀必備技能之一。我們有必要裝備下一代，使學生從小能夠正確選擇、尋找及評估不同類型的資訊。

《香港01》與教育出版社共同宣布達成戰略合作夥伴關係，在「媒體及資訊素養教育」和「國民教育及國家安全教育」領域，獨家推出「教育 +01」計劃方案，為全港小學提供一站式專業實用的活動及教材。日前由大眾集團大中華區行政總裁潘志偉（左）與《香港01》行政總裁蘇曉婷（右）分別代表雙方簽約。（余俊亮攝）

「教育 +01」計劃方案是針對優質教育基金（QEF）「我的行動承諾」加強版撥款計劃而設計，按校本情況為學生安排各類型有關媒體及資訊素養、國民教育及國家安全教育的學習及體驗活動。「教育 +01」充分發揮《香港01》新媒體業務經驗以及教育出版社的專業內容，為學校提供一站式可靠的教育方案，是小學市場上唯一由新聞機構與專業教育出版社的合作方案。

《香港01》作為香港領先新媒體，新聞團隊經驗豐富，提供新聞、娛樂和生活資訊，全面覆蓋市民所需。在「教育 +01」計劃方案下，《香港01》記者、編輯以及互聯網經營團隊將為學生、家長和教師提供專業及啟導性的教學活動，包括體驗式活動、講座、工作坊、報社參訪、教師專業發展講座、家長教育講座等。

教育出版社是大眾集團旗下的核心教育品牌，立足香港超過60年，為全港超過2,500萬名學生提供優質教材，多套教材更高踞市場領導地位。在「教育 +01」計劃方案下，教育出版社全新編製一系列專業教材及資源套，學生和教師可透過一站式電子教學平台—「e-Smart 2.0」進行有關媒體及資訊素養、國民教育及國家安全教育的課堂。教材緊扣小學常識科課程，並提供專業校本支援服務，靈活配合不同學校的發展方向。

《香港01》行政總裁蘇曉婷表示，雙方合作開創教育界先河，希望協助小學深化媒體及資訊素養教育，使學生掌握21世紀必備的媒體及資訊素養。《香港01》自7月起整合教育內容版塊，積極拓展教育業務，為學界及廣大關注教育的市民提供最新資訊。

大眾集團大中華區行政總裁潘志偉表示，教育出版社的專業團隊繼續堅守使命，時刻緊貼最新的教育發展，盡心服務教師、學生和家長的教學需要。相信今次與《香港01》合作，雙方將發揮各自優勢，共同協助學界推動相關領域的發展工作。