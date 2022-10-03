數碼科技革新學習體驗　分享4款最新教育科技｜薯片叔叔專欄

（編按：前財政司長曾俊華離開政府後，成立「薯片叔叔共創社」推廣EdTech教育科技。「01教育」致力推廣領先教育思維，邀請曾俊華先生撰寫教育專欄，每周於「01教育」分享他對教育發展的意見。相關合作可電郵聯絡 education@hk01.com ）



近年教育科技發展快速，不少學校及企業都開始以新興的數碼科技革新學習體驗。（GettyImages）

新冠肺炎大流行使遙距學習成為學校和企業的新常態。根據香港人力資源管理學會2021/22年度《培訓與發展需求調查》，有多達94%受訪者稱已引入電子學習，但最大挑戰在於員工不投入、欠互動。

過去兩年教育科技飛躍發展，由最簡單將內容搬到電腦（即是電子學習），有學校和企業已開始使用新興數碼科技來革新學習體驗。重點趨勢包括採用線上協作工具增加學習者之間互動、引入人工智能令學習更個人化、透過區塊鏈建立更可靠和真確的學習管理系統、運用數據分析追蹤學習者參與度和學習成果、以及使用延伸實境技術（XR）提供更具吸引力的沉浸式學習體驗。

憑藉過去兩年的電子學習經驗，現在是時候教育工作者和僱主學習如何善用新興數碼科技提高學習效率，解決一直以來傳統教育所面對的痛點。自2020年起，薯片叔叔共創社每年都會舉辦「全球教育科技企業全球拓展計劃」，旨在將來自世界各地成熟有效的教育科技解決方案引入香港，並將香港發展為全球教育科技初創企業拓展亞洲業務的跳板。今年計劃的主題是成人的未來學習，當中包括高等教育和企業培訓。我們很高興看到2022年的得獎者正提供解決方案，令學習更個人化、具協作性，而且符合員工和僱主需要。現在，讓我向各位讀者介紹這4間公司。

2022年的全球教育科技獎學金得主們，現時已經在提供解決方案，令學習更個人化、具協作性，而且符合員工和僱主需求。（GettyImages）

Analytikus是一間屢獲殊榮的教育科技解決方案公司，在拉丁美洲和美國擁有超過100萬用戶。公司透過使用人工智能改善教學，提升學術水平，實現高等教育個人化。 其中一項方案Portrait™ ，由兩個聊天機械人Emily（虛擬學習治療師）和 Max（行政助理）組成。Emily會全方位分析學生的執行能力、社交技巧、情緒指標及學習行為。至於Max則是一名行政助理，負責為學生提供行政和學習管理支援，例如課程資訊、時間表及付款日期。

丹麥教育科技公司Eduflow致力於解決傳統電子學習中，學習者感到沉悶、欠互動和孤立感等問題。它是一個簡單但多功能的學習管理系統，用戶可輕鬆自訂課程。學習體驗結合大量活動，為學生提供引人入勝、個人化和有效率的學習體驗。使用者可以創造、寫作、討論、反思和提供回應，並且從其他使用者身上學習，現時全球已有數以千計的高等教育機構和企業使用。

數碼學習不應僅限於學生和白領人士。Quizrr是一間瑞典公司，為全球供應鏈中的員工提供大規模數碼化培訓。它幫助工人了解他們的勞工權益，以協助僱主符合ESG要求。其流動培訓平台以數據為主導，提供超過60個遊戲化、具互動性而且引人入勝的學習單元。自2013年成立以來，他們已舉辦超過 130 萬場培訓。

我們以考試為主導的教育制度，結果學生經常被批評為「高分低能」。Territorium為學生和僱主提供一個能力為本的人工智能學習、培訓和招聘平台，助學生獲得更好的學習表現和就職機會。它會紀錄和分析學生每一次校內和校外學習經驗，並詳細分析各種主要生活能力（批判性思維、運算能力、跨文化能力、書寫能力和公民參與)，然後向學生推薦個人化課程、學習經歷和職場路徑，以滿足每個學生的發展需求，並提高獲得合適工作的機會。Territorium已在13個國家／地區中使用，在美國、拉丁美洲和亞太地區擁有 900 萬用戶。

上述4間公司的創辦人將會在10月14日的「全球教育科技峰會」上發表演講。他們正在尋找高等教育機構和企業用戶，以及市場合作夥伴以擴展亞洲業務。如果你對他們提供的學習和培訓課程感興趣，或希望與他們合作以擴大他們在亞洲的市場，歡以現場或線上方式參加我們在香港大學的峰會。你亦可以在10月7日至30日間期，在峰會的虛擬活動平台上參觀他們的展位，並安排線上會議。全球教育科技峰會免費入場，現在就註冊參加峰會吧！

曾俊華最近成立非政府組織「薯片叔叔共創社」，提倡我們需要重新想像本港由幼兒教育到終身學習各個範疇的教育與學習模式。（曾俊華Facebook圖片）

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