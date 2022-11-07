如何使教育科技為我們所用？｜薯片叔叔專欄
（編按：前財政司長曾俊華離開政府後，成立「薯片叔叔共創社」推廣EdTech教育科技。「01教育」致力推廣領先教育思維，邀請曾俊華先生撰寫教育專欄，每周於「01教育」分享他對教育發展的意見。相關合作可電郵聯絡 education@hk01.com ）
過去2年，新冠肺炎疫情使我們成為電子學習者。透過電子學習，我們可以隨時隨地與任何人學習，對僱主而言這也是一種更具成本效益大規模培訓員工的方法。不過，電子學習也存在挑戰。在早前舉行的全球教育科技峰會上，我們曾問參加者「你的電子學習體驗如何？」，很多人對此不大熱衷。
香港人力資源管理學會亦證實上述看法。根據學會2021/22年度培訓及發展需求調查，多達94%受訪者曾接觸電子學習，但他們同時指出最大挑戰是參與度不足和缺乏互動。
在峰會上，專家小組討論數碼科技如何回應這些挑戰，而人工智能（AI）可能是最有效的工具。倫敦大學學院知識實驗室的學者為本設計教授Rose Luckin相信，現時人工智能已可令學習出現根本性變化。我們可透過收集大量數據（並知道要收集那些數據）以了解人類情緒和行為，從而制訂個人化學習策略，以及評估學習是否達到預期目標。
本地人力資源科技公司創辦人關竣傑正探索以區塊鏈等網絡3.0技術為不同人建立專業足跡。許多人會將去中心化自治組織（Decentralised Autonomous Organisation）聯想到NFT交易，而關竣傑就分享他建立「學習以獲利」(learn to earn) 及「分享以獲利」(share to earn) 的去中心化知識共享社區的願景。
盡管潛力巨大，我們亦須要學懂如何明智地有效運用科技。凱德集團的學習與創新主管James Andrade博士強調，了解人類動機十分重要，並以其集團的行政人員學習中心為例，解釋如何將神經科學融入沉浸式及體驗式教學。基本上，學習要有成效就先要有情感上的聯繫，才能促進互動和鼓勵嘗試。他指Catapult項目並非只是一座建築物，而是一種心態。現時很多地方都嘗試模仿美國矽谷，設立豪華的科技園區，但當中的成功之道其實是企業家精神與合作文化。
談及心態，長久以來，人工智能的威脅一直是電影主要橋段。當我還是學生的時候，史丹利寇比拍攝了經典電影《2001太空漫遊》，其中一個情節是超級智能電腦停止接收人類指令。Rose Luckin特別提到人工智能的道德問題，特別是人工智能有能力鉅細無遺學習和累積有關人類的知識。我們必須擁有一套完整及清晰教學目標。我非常同意她的看法。科技是中性的，關鍵是我們如何使用科技。學術機構有責任確保社區對人工智能有足夠了解以從中得益，這也是Rose Luckin稱之為對「人工智能的準備」。
元宇宙是去年另一個潮語。有人說元宇宙至今還沒存在，也有人對此有不同演繹，不過這個在現實及虛擬世界中一起學習、工作和生活的概念已創造大量可能性。今年初，韓國政府公布一項進取的策略去建立世界級的元宇宙生態系統，並提出整存的策略包括全面檢討資訊科技及法律配套、建設對元宇宙有認識的社區、人才發展及促進需求，以及建立全球聯網絡確保韓國企業在全球元宇宙之中的地位。重點策略之一是設立元宇宙學院，為數碼遊牧（Digital Nomads）提供職業及生涯規劃指導。
韓國示範了政府如何帶頭並提出整全策略去發展新興工業。Catapult的例子則顯示商界 （凱德置地） 如何響應政府在2016年新加坡建國50周年時的呼籲，確保國家未來50年蓬勃發展及繁榮興盛。他們明白培養行政人員領導才能對新加坡未來發展至為重要，也為企業發展找到新機遇。我希望香港有更多公司可以超越企業社會責任，看到教育科技的商機。教育科技擁有改變個人、機構和國家的力量，其實是一個極吸引的行業。
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