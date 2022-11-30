STEAM教育｜研究指VR結合靜觀訓練或助學生減壓及改善考試成績

《香港01》旗下的「01教育」將於12月舉辦「STEAM+01 Bootcamp 2022」內容包括於12月13日和14日舉辦兩場教師專業培訓講座，以及12月17日和18日一連兩日舉辦的學生活動工作坊，屆時學生將有機會學習和親身體驗元宇宙、Art Tech、3D打印、Web Development、AR / VR、AI Chatbot、AI 圖像分析等範疇，同時推出一系列文章介紹相關科技和教學應用。相關活動合作查詢，歡迎電郵至education@hk01.com與聯絡。



【EdTech / 教育科技】本港教育界正引入不同教育科技協助教學，當中包括將虛擬實景（VR）技術結合靜觀練習，並獲國際企業納入作為員工常規訓練。有本地教育科技公司將技術引入學界，揉合教育科技與遊戲化學習，打破一般學生認為冥想練習較沉悶的刻版印象，提升學習興趣。

VR靜觀發展歷史 / 現況

近年，世界各地的都市人開始流行透過靜觀練習減壓、改善情緒健康。有現代神經心理學家指基於神經可塑性現象，冥想練習的道理如健身一樣，持續訓練能改變大腦局部區域的結構，以達至長久改善精神狀態的效果 。亦有研究證實，冥想訓練能有效舒緩焦慮、憂鬱、失眠，甚至創傷後壓力失調等症狀。

現時國際企業如Apple、Google及Nike均將靜觀練習納入常規的員工訓練計劃，而靜觀訓練的應用場景亦慢慢從療法層面擴展至職場，繼而走進校園，甚至融合創新科技以達更佳體驗。 Re:learn

有美國研究曾邀請大學生透過虛擬實景（VR）技術進行靜觀練習，再對比他們訓練前後的平均考試成績。結果發現，他們於接受VR靜觀訓練後的成績有所改善，分數比沒有進行VR靜觀練習的對照組高出約8%。當中逾7成學生，認為冥想訓練能達至放鬆效果，改善考試表現。

VR靜觀練習在香港的應用情況

新冠疫情令本地學生壓力超標，根據「香港學童情緒健康問卷調查」報告，有近兩成本地學生壓力超標，有近一成半出現抑鬱傾向，學生情緒健康問題備受關注。另有調查指出，逾半青少年遇到情緒問題時，甚少主動向他人求助，因此預防性的情緒健康推廣活動尤為重要。

現時坊間不同機構陸續為學校推出與靜觀訓練相關的體驗計劃，例如賽馬會的「校園靜觀計劃」，以及「樂天心澄靜觀校園文化計劃」等等，旨在香港推行可持續的靜觀文化。

Re:learn為本地學校提供VR遊戲化靜觀體驗課程

Re:learn表示，公司針對本地學生需要與本地註冊心理學家合作，結合VR技術與靜觀訓練，為本地學校提供遊戲化靜觀體驗課程。透過VR，學童能在互動式聲音導航下，按他們的心情和喜好，在森林、城市秘景等不同的VR場景進行沉浸式靜觀訓練。課程揉合教育科技與遊戲化學習，打破一般學生認為冥想練習較沉悶的刻版印象，提升學習興趣。

VR在教育應用潛力

有研究指，從學習時期開始接觸靜觀訓練能有效提升不同方面的學習效能，而VR沉浸式技術則是有效提升學童對練習的興趣以及成效的途徑。

近二十多年，陸續有學者針對冥想訓練與學習效能之間的關係進行研究，發現透過冥想能提升「後設認知能力」（Metacognitive Skills），促進批判及創意思維，以及分析能力的發展，亦有助學生提升集中力、解難能力、情緒智商、心理軔性以及自律能力。這些都有助改善學習效能，從而提升考試表現。

針對VR體驗對冥想練習的成效，有學者利用腦波圖（EEG） 觀察練習者在不同環境下進行冥想訓練時的大腦活動，從而分析他們放鬆程度、集中力，以及覺察力。結果發現，在愈高浸沉感（配合頭戴式VR眼鏡以及360度場景） 的體驗環境之下，練習者愈能達至更深入的冥想程度，而他們往往能達至更正面的情緒反應。

Re:learn活動內容 / 流程 / 重點

【VR浸沉式靜觀體驗】

讓每位參加者戴上VR眼鏡，進行由Re:learn及註冊心理學家所設計的沉浸式靜觀練習，親身體驗VR在教育上獨有的應用場景。

【實景VR導賞教材製作體驗】

參加者將通過小組合作，透過簡單設備如手機及線上工具，從流程設計至技術操作，親身製作一個使用瀏覽器即可體驗的入門VR導賞教材。

【三維VR遊戲教材製作體驗】

參加者小組將使用3D遊戲業界的專業軟件Unity，配合最受歡迎的一體式VR眼鏡Meta Quest 2，由淺入深地製作沉浸式的3D遊戲教材。參加者更能同步使用VR眼鏡體驗自己所設計的遊戲。

註：所需的電腦、軟件、以及VR眼鏡均由Re:learn提供。

Re:learn公司簡介

Re:learn是由城市大學HK Tech 300計劃所培育的教育初創公司，致力透過擴增實境（AR）及虛擬實景（VR）技術，打造遊戲化學習體驗，以滿足新世代的線上及線下混合式教育需求。網址：https://relearn.hk/

（以上資訊由Re:learn公司提供）