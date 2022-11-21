（編按：前財政司長曾俊華離開政府後，成立「薯片叔叔共創社」推廣EdTech教育科技。「01教育」致力推廣領先教育思維，邀請曾俊華先生撰寫教育專欄，每周於「01教育」分享他對教育發展的意見。相關合作可電郵聯絡 education@hk01.com ）



薯片叔叔共創社上月與 ThriveDX（前身為 Cybint Solutions）共同為香港一群高中生舉辦了網絡安全黑客松。Cybint由以色列國防軍（IDF）網絡情報部門的退伍精英創立，亦是 2020 年 教育科技企業全球拓展計劃的其中一員。

在2020年，網​​絡安全仍被視為是一個相對不為人所關注的領域。疫情加速了各行業的數碼轉型。在過去兩年，網絡安全已成為全球公私營機構最關心的議題之一。

網絡罪行導致公司數據和金錢損失、知識產權被侵犯、業務運作受阻，以及公司和個人資料被盜用。全球每年因網絡犯罪而導致的損失預計接近6萬億美元（約47萬億港元），金額比疫情帶來的損失還要高。俄烏戰爭突顯了網絡安全的戰略重要性，重新定義數碼時代戰爭的概念。

全球對網絡安全專業人員的需求正急速增長。在過去十年，全球相關職位空缺增加了350%，達到350萬，估計其中超過70%的職位空缺來自亞太區。

過去十年，香港的網絡犯罪大幅增加。法律改革委員會最近就如何應對網絡犯罪展開公眾諮詢。網絡安全已成為香港三大資訊科技專業之一，近 80% 香港公司在招聘網絡安全人才時遇上困難。網絡安全是香港人才名單中的13個專業之一，突顯香港中短期發展最需要的技能。

全球愈來愈多公司開始提供技能培訓計劃，以滿足日益增長和迫切的市場需求，應對正規教育與實際需求之間的落差。這些課程可以是全日制或半日制，平均需時3至6個月。參加者很多時會在課程開始或完成課程之際獲雇主配對。一些政府還提供學徒計劃，例如英國政府就為18歲或以上人士開設了職業安全計劃（Security Profession Scheme）。

在香港，新近成立的Cyberbay旨在培養網絡安全人才的社羣，由普華永道中國作為少數投資者。這是一個網上人才及技能募集項目，採用消費者對企業的「學習以獲利」市場模式，參加者可以向企業報告安全風險，並根據他們的建議取得報酬。Cyber​​bay讓不同年齡層的人士都能按照自己步伐發展網絡專業，社羣將成員分為三類，包括學徒、冒險家和隊長。

在薯片叔叔共創社與ThriveDX合辦的黑客松中，表現最好的是4名來自滬江維多利亞學校的學生，他們將有機會成為 Cyber​​bay 社區的學徒。他們很高興有機會在上周的網絡安全奪旗比賽中，與來自香港和澳門的大學生一較高下。學生們對參加黑客松的學習體驗極感興趣，尤其是與「虛擬機器」的互動和親身學習。其中一位獲獎者以往未曾接觸過任何關於網絡安全、黑客攻擊或編程。

在薯片叔叔共創社與ThriveDX合辦的黑客松中，表現最好的是4名來自滬江維多利亞學校的學生，他們將有機會成為 Cyber​​bay 社區的學徒。（薯片叔叔共創社提供）

網絡安全這個職業存在許多迷思，其中之一是誤以為這是一個男性主導的世界。事實上，女性非常適合從事網絡安全工作，因為許多研究表明她們判辨風險的方式與男性不同。女性也非常善於觀察行為模式的轉變。兩名來自保祿六世書院的女學生在黑客松中表現非常出色，並代表學校贏得團體冠軍。她們享受解難過程，並認為她們的細心比男生更有優勢。

兩名來自保祿六世書院的女學生在黑客松中表現非常出色，並代表學校贏得團體冠軍。（薯片叔叔共創社提供）

另一迷思是，只有「電腦宅」才能投身網絡安全行業，但今天的網絡安全專家其實需要承肩負不同角色——有些著重技術，有些是與人類行為有關，亦有人側重商業，更許多網絡安全專家具有人文學科背景，或來自其他非相關技術的範疇。你感到驚訝的是，招聘網絡安全專家的第二大熱門學位竟是英語（僅次於計算機科學）。這是因為網絡安全專家必須具備優秀溝通技巧和表達複雜概念的能力。

事實上，網絡安全可以為香港少數族裔學生提供非常好的職業前景，因為英語是網絡世界的通用語言。孔聖堂中學的9名南亞裔學生參加了黑客松，從而讓他們大開眼界，看到網絡安全專業這一具前景和待遇優厚行業的就業機會。

孔聖堂中學的9名南亞裔學生參加了黑客松，從而讓他們大開眼界，看到網絡安全專業這一具前景和待遇優厚行業的就業機會。（薯片叔叔共創社提供）

現時無論是正規教育、訓練營還是自學，都是可以取得專業認證的方法。如果你對網絡安全的前景感興趣，你可以嘗試參加一些免費的網上課程，你可以嘗試參加一些免費的網上課程先認識基本概念。。

曾俊華最近成立非政府組織「薯片叔叔共創社」，提倡我們需要重新想像本港由幼兒教育到終身學習各個範疇的教育與學習模式。（曾俊華Facebook圖片）

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