VTM以XR推廣正向教育及生涯規劃　促進學生學習效率及投入度

沉浸式體驗的應用愈來愈廣泛，教育界亦開始引入用於教學。專門提供沉浸式體驗訓練及教學服務的科技公司VTM Digital，推出不少為中、小學而設的沉浸式教學內容。VTM行政總裁淘滿勳表示，沉浸式體驗在教育界應用廣泛，除用於STEM學科、歷史等傳統學科外，亦可用於正向教育、生涯規劃等範疇，鼓勵同學跨學科及自主學習，大幅提高學生的學習效率及投入度，令教學事半功倍。



VTM行政總裁淘滿勳在訪問時提到，沉浸式體驗可以大幅提高學生的學習效率及投入度，使教師們的教學事半功倍。（陳葦慈攝）

運用XR技術提供各種內容 與業界人士溝通了解期望

淘滿勳表示，VTM採用的XR（延展實境）技術，是透過擴VR（虛擬實境）、MR（混合實境）及AR（擴增實境）提供與STEM相關的教學內容。其中VR主要以電腦繪圖製成，而MR及AR的重點則在於由電腦製造出可以與真實世界互動及重疊的內容。除了教育界之外，VTM同時提供不同範疇的內容，例如建築工程、職業安全健康和各類型軟技能。

他又提到，VTM十分重視所提供的內容，因此每次製作之前都會與客戶或相關專業人士溝通。以教育界為例，就會與相關教師或大專院校教授討論，了解他們對學生學習成果的期望，然後將之轉化成XR內容提供給學校。

淘滿勳提到，他們在製作內容之前，會與相關界別的專業人士溝通。（陳葦慈攝）

XR模擬化學實驗反應 將學生帶入歷史場景

VTM過往曾開發不同學科的XR教學內容，淘滿勳舉例，透過XR除可讓學生模擬一般化學實驗，更可透過XR模擬各種化學實驗反應。另外，傳統上歷史科都是由教師講授歷史事件，然後靠學生自行想像，但XR可以將學生直接帶到不同歷史場景，成為旁觀者，親身感受歷史故事。

調研證沉浸式體驗提高學習體驗

淘滿勳引用由PwC（羅兵咸永道）發布的調研報告，指出使用沉浸式體驗學習的學生，學習速度比一般課室學習的學生快4倍，其投入程度亦比使用一般電子學習的學生高4倍，說明沉浸式教學可以提升學生的學習成果、記憶力及專注度等。他又提到教師使用沉浸式體驗進行教學雖然教學時間相若，但由於學生可以學得更多，變相事半功倍，提高教學效率，「係一個非常好的結果」。

淘滿勳引用由PwC（羅兵咸永道）發布的調研，指出沉浸式教學可以大幅提升教學效率。（陳葦慈攝）

VTM將XR技術應用於正向教育 學習換位思考和感恩

除了一般學術學科外，XR技術亦可以應用於正向教育及生涯規劃。以VTM提供的正向教育內容為例，指同學戴上VR眼鏡後，會被帶到與他們生活最貼近的學校場景，與虛擬的同學、老師或校工等人互動。淘滿勳相信，效果比一般德育課只由教師單向教授內容更佳。

例如其中一個情景是同學在虛擬校園中見到老師手持一大疊簿，同學要決定會否主動上前協助老師，讓同學親歷其境學習換位思考及感恩，明白自己的一言一行都會影響自己和他人，從中反省自己是否需要作出改變，鼓勵同學正向思考。

至於生涯規劃，他認為某些職業例如護理人員、空中服務員、地盤安全主任等難以安排學生實習，而XR就可以作為輔助，讓學生有機會嘗試不同職業的工作，啟發學生規劃未來升學及就業的道路。

最後，淘滿勳亦強調VTM提供的內容均根據香港現實狀況製作，在場景、語言及文化等各方面都花了不少心思，令使用者更投入體驗、學習效果更佳。