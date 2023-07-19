放榜失手都報得！英國、澳洲升學預算 海外升學專家幫你一文看清

今日香港文憑試放榜DSE放榜，好多家長都希望了解更多海外升學的選擇，其中又以英國及澳洲當地大學最受家長歡迎，但兩地升學預算以及熱門課程入學分數都大不同，今次找來海外升學專家「大地海外升學 Dadi Education」幫大家一文解答以上問題！另外，專家更指今次DSE成績失手的考生亦不必氣餒，因為兩地還有大學基礎班或者國際文憑選擇，入讀更可以與香港學生同期4年就大學畢業！以下立即一一為你解構海外升學問題！



完成中五和HKDSE 221-433即可報讀英國／澳洲大學基礎班

英澳兩地大學升學途徑簡單可分為大學直入、大學基礎班及國際文憑3個類別。如果今次考試失手，或只完成中五課程未能直入英澳大學，就不妨考慮當地大學專為國際學生而設的基礎班或國際文憑。其實兩地大學開設基礎班十分普遍，例如世界排名頭100名的英國杜倫大學（Durham Universit）以及Group of Eight澳洲八大聯盟成員大學亦有開辦專為國際學生而設的基礎班或文憑班。

其實一般大學基礎班課程長度都為一年，主要讓學生可以提早在與大學教學模式相近的環境下學習，只要在一年課程完結時達到大學要求，即能升讀大學一年級，令大家最终大學畢業的時間，與在香港升學一樣。

英國大學基礎班英文要求為： IELTS 4.5以上 (Academic - UKVI) ，對HKDSE要求：約221-433 ；澳洲大學基礎班英文要求：IELTS 5.0以上 / HKDSE 英文2或以上，對HKDSE要求：最佳5科約5至11分。可見，入讀大學基礎班的門檻不高，如果有興趣了解更多，並想在2023-2024年度入讀，就請盡快聯絡大地海外升學 (embed link：www.dadi.com.hk)，因心儀學科與手上有的文件可能會對入學申請有所影響！

海外升學熱門學科及入學分數：

除了選擇入讀的大學，學科亦同樣重要，近年海外升學熱門學科，商科、電腦科學、經濟學、食品科學及地理與環境科學等，以下就提供英澳兩地商科的入學分數要求，讓大家參考。

#以下資料僅供參考，請以大學官方網站為準

家長即睇英國、澳洲升學預算：

由於不同學校的學費 與住宿費用都不一樣，看完以下兩地留學預算，亦可以再因應家庭的預算聯絡大地海外升學 (embed link：www.dadi.com.hk)，升學專家將會因應你的預算提供建議，另外大地海外升學專家更會提供貼心個人化的跟進服務，學生如有其他簽證、機票、住宿等問題， 大地海外升學專家亦會熱心幫忙！

同場加映：7月19至21日 大地教育【英澳、美加、紐升學展】

海外升學對學生及家長如此重要的決定，相信家長仍然有好多不同的問題，為方便咁多位家長同學生，大地教育將於7月19至21日舉行英澳、美加、紐升學展，參展院校包括澳洲8大之一的明星大學，QS世界排名Top 200大學／附屬學院也將出席，屆時大地海外升學專家將即場為大家解答問題，更即日提供入學評估、面試、 取錄、申請！如即場報名，更可豁免院校申請費！

大地教育「英澳、美加、紐升學展」

時間：7月19 至 21日/ 10am至7pm

課程：學士學位、碩士學位、保證升讀伙伴大學的銜接課程

地址：大地海外升學（旺角）– T.O.P. 7樓703室

WhatsApp 登記：23148312

立即登記：https://www.dadi.com.hk/july2023/

大地教育網址：www.dadi.com.hk

特設：大地海外升學WhatsApp熱線：23148312

大地海外升學專家坐鎮，幫你申請院校、提供全面升學建議、學生住宿、協助辦理學生簽證、出發前準備等！

如有任何爭議關於豁免院校申請費，院校／大地教育將保留最終決定權*

（資料及相片由客戶提供）