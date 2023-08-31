觀塘青年　走進福建寧德考察交流

觀塘民政事務專員林兆康、香港福建社團聯會青委常務副主任黃鵬帶領區內兩個地區青年事務委員會，包括「觀塘區青年發展及公民教育委員會」、「觀塘區青年社區建設委員會」、和區內青年及中學生等近40人實地到福建考察。



4日參觀行程緊湊，考察團了解當地的新能源產業發展、脫貧攻堅成果之餘，亦到訪古鎮、文旅景點，及與當地青年交流。



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「滴水穿石」「弱鳥先飛」了解精準扶貧

1985年現任國家主席習近平調往福建，先後擔任廈門市副市長、寧德地區地委書記、福州市委書記，在寧德主政期間提出「滴水穿石」、「弱鳥先飛」的閩東精神，帶領寧德人民擺脫貧困。考察團在寧德首站就拜訪「擺脫貧困展示館」認識「精準扶貧」及其帶出的科學化生產漁農產品以改善人民生活的歷程。當地名產 — 福建大黃魚 及古田雪耳，其得以發揚光大正透過「大黃魚人工繁育技術」及「袋料菌棒栽培香茹技術」改進生產質量，大大改善當地經濟民生。直至近年，逐漸發展出因地制宜的全國性農產品名牌「柘榮太子蔘 」「蕉城白茶」「霞浦紫菜」「福安穆陽水蜜桃」等等，助寧德「建成小康社會」。

作為呼應，行程最後一站到了位於閩東大山深處、交通相對不便的壽寧縣下黨鄉，參觀「難忘下黨主題館」，回顧習主席當年「三進下黨」的故事以及見證下黨鄉如今脫貧成功的全新面貌。

寧德時代 上汽寧德 考察新能源產業發展

寧德時代，佔據全球電動汽車電池市場三分之一，見證整個寧德地區的經濟發展。考察團一行來到寧德時代總部，了解鋰電行業的發展和相關技術。其後到訪上汽寧德基地，了解電動汽車生產工序。

體驗當地傳統習俗、非遺手藝及自然生態

考察團走進蕉城區，造訪貴村、霍童古鎮、中華畲族宮，體驗蕉城古民居獨特風情，認識畲族歷史淵源及民俗風情，體驗少數民族傳統文化魅力。亦欣賞國家級非物質文化遺產「霍童線獅」表演。考察團亦在技師帶領下，親身體驗舞「線獅」。其後前往霞浦東海壹號風景道，欣賞沿途濱海風光！

考察團一行亦到訪柘榮縣「靴嶺尾村」，探究該村如何由2018年起，將柘榮剪紙這項有400多年歷史的藝術，升級成文農旅產業並打造成「中國剪紙第一村」。

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「綠水青山就是金山銀山」促進兩地青年交流 同心同行家國情懷

考察團最後一晚來到柘榮縣「鴛鴦草場」，在一望無際的原生態萬畝草場，了解國家生態保育的工作，亦感受國家地大脈搏資源充沛。考察團安排「百萬青年看祖國 — 逐夢山海寧德」的青年交流活動，一眾觀塘區青年與當地大學生見面交流，體驗國家級非物質文化遺產「柘榮剪紙」，共同創作寓意「一家親」的剪紙作品。其後兩地青年在篝火下高唱中港台歌曲，「貼地氣」的促進兩地青年交流。

考察團由觀塘民政事務處、香港福建社團聯會青年委員會及九龍社團聯會觀塘地區委員會聯合主辦。