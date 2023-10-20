德國雙元制教育 讀書實習雙管齊下 完成三年課程即可遊走歐洲工作

海外留學愈趨普遍，但面對學費或畢業後的出路等不可避免的問題時，某部份學生或因此而打起退堂鼓。讀書和實習同時進行的德國雙元制教育制度能解決學生的大部份考慮，不但學費較低，實習期間更是每月都有收入，而且完成3年課程後能立即就業，其證書亦是全歐認可，助你由讀書直達就業！



德國「雙元制教育」 6成當地高中畢業生之選

海外留海熱門地方不外乎澳洲、英國、美國和加拿大等等，但學費高昂當然不在話下，甚至畢業後能否留在當地就業亦是一大問題，種種的考慮或會嚇退不少打算遠赴海外留海的學子。然而，作為非港人熱門留學地點的歐洲當中，德國卻是十分有利港人留學的福地，全因其「雙元制教育」制度。

「雙元制教育」是一種由企業主導、學校和企業聯合培養應用型人才的教育模式。當中的「一元」代表學校職業培訓，另外「一元」則是企業內部職業培訓，代表學生在學校和企業雙重導師的安排下，接受定向培養，成為兼具理論和實踐雙能力的應用型人才。因為德國的教育文化有別於香港，當地學生不會急切入讀大學，據德國聯邦職業教育研究所調查指，大約6成德國高中畢業生人會選擇接受「雙元制」培訓踏入職場。

德國的生活環境跟香港不同，教育文化同樣有別。

3年課程 讀書實習雙管齊下

此學制通常為期3年，包含約2100個學時的職業學校課程，即傳授與職業有關的專業知識，以及約2500個學時的企業或公共事業單位實踐課程，讓學生在企業接受職業技能方面的專業培訓。此學制是帶薪培訓，每月可達約700至1200歐元（約1萬港元）的收入，能享受各種津貼福利。由於讀書和實習是同時進行，因此畢業時已經有3年工作經驗，回國後這3年海外工作經驗就更具競爭力。

畢業即就業 證書全歐通用

由於海外學生報讀「雙元制」課程前，要先取得企業的聘請書，因此畢業後不但能立即就業，稅前年薪可高達約28萬港元。另外，學生完成「雙元制」課程後，能獲得「德國院校畢業證書」和「德國IHK職業資格證書」，能於其他歐洲國家工作，或入讀德國應用科技大學進修相關專業。由於雙元制的課程較著重實用性，因此項目主要為護理、護士、老人護理、幼兒教育、酒店管理、貨車司機、水電工程和汽車工程等等。

德國汽車世界聞名，故汽車工程是雙元制的熱門課程之一。

因為德國的教育文化富有特色，所以幼兒教育同樣不乏學生選擇。

港巴士司機赴德追夢

例如其中一位曾在香港巴士公司擔任巴士司機的青年就夢想成為一位德國的鐵路司機。這位擁有德文C1證書的青年由中學到就業就希望前往德國追夢，最終在滙德環球的幫助下，他終能申請「雙元制」課程，並於2022年7月抵德開啟人生新一頁。現在他已獲得德國鐵路駕駛執照和德國鐵路駕駛員專業知識證書，是一名正式的德國鐵路駕駛員。

曾在香港巴士公司擔任巴士司機的青年，現已透過雙元制成為一位德國的鐵路司機。

滙德環球一站式服務

雙元制申請門檻較其他國家低，只要中六畢業，年齡介乎18至35歲。此外，前往德國讀書，懂得德文當然是必要條件，入讀「雙元制」至少要達B1水平。若你沒有德文基礎，滙德環球的一站式服務會為你提供德文培訓課程，以及申請「雙元制」相關的手續，例如企業聘書等等，讓你在赴德追夢的路上一路暢通。有興趣了解更多，請即瀏覽：https://www.germanlifeglobal.com/

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