二十位「毅恆之星」誕生　三個堅毅不拔的故事　勇敢追逐理想

鑽石經過打磨才能生輝，「毅恆之星」通過歷練終會閃閃發亮。由招商局慈善基金會及學友社合辦的第二屆「C ME FLY伴星行動•毅恆之星夥伴計劃」，以「堅毅」價值觀 及「自強不息」精神作為計劃核心，嘉許多位堅毅面對成長挑戰、積極求進的青年。計劃透過體驗活動、「理想成真計劃」、同行師友的支援，帶領一眾堅毅青年實踐「堅毅不拔、勵志前行」的精神，並獲招商局慈善基金會頒發一萬元獎學金助他們規劃實現夢想。今屆二十名「毅恆之星」已順利誕生，並於11月4日舉行嘉許及頒獎禮，今次專訪了三名毅恆之星，他們在「堅毅抗逆、理想志向、社會貢獻」三大範疇皆有出色表現，希望透過分享他們的「堅毅」故事及經歷，宣揚正面的「堅毅」價值觀，令大家也能從中獲得啟發。



師友配對 發掘堅毅一面

在面對成長挑戰、積極實踐理想的路上，各位「毅恆之星」並不孤單。師友配對是「毅恆之星」計劃的一大亮點，根據學生的經歷、個人夢想配對出合適的同行師長及友伴，同行師友包括︰第一屆 「毅恆之星」、教練、社工導師以及社會賢達等，與學生並肩同行，引領方向、給予意見助他們成就理想。

學友社執行總監梁國成表示︰「培育青年的堅毅精神並於學界中宣揚，是計劃的重中之重，我們深信每一位『毅恆之星』的故事，定能讓社會中不同的青年有所啟發，於人生中給予力量，迎接挑戰。故此，我們非常感謝招商局慈善基金會的鼎力支持，令本計劃建立了『堅毅青年』的明確形象，並於社會中宣揚堅毅及自強不息的精神。未來期望於第三屆中，加入考察及交流活動，讓青年們走進大灣區，了解更多祖國的發展情況及機遇，將堅毅精神廣泛宣揚。」

張曜曦︰重拾堅毅價值觀 堅持邁向攝影路

熱愛攝影、志願成為一名專業攝影師，張曜曦初中時從父親手中獲得一部菲林相機，自此埋下攝影夢。在家人師長的幫助下度過低谷的曜曦表示︰「透過影像以不同角度看世界 ，讓我學懂從另一角色思考。」從攝影中重拾曙光，曜曦獲推薦成為「 毅恆之星」，而攝影則成為計劃主題。

曜曦計劃舉辦一個以「社會融合 」為題的黑白攝影展，籌備相展的過程並非一帆風順︰「我打算在學校的黑房曬菲林相，卻遇上突如其來的工程，迫使我在一天內完成沖曬所有相片。」攝影展的每幅作品，均由兩張黑白照片重疊而成，其中一幅將悠閑的維港天際線與市區繁忙街景互相重疊，以對比方式點出主題「融合」。曜曦希望透過攝影展，引起大眾對民生社會議題的關注，並藉著互相交流心得，啟發觀眾多留意身邊的人和事。憑著堅毅不屈、屢敗屢戰的精神，攝影展順利舉行︰「非常感謝同行師友的關心與協助，特別是在定立方向、相展的場地租用、佈置等方面為我提供意見，相展能夠順利舉行，令我非常有成就感，積極向成為攝影師的理想邁進。」

曜曦認為舉辦相展是他突破自己的第一步。

曜曦希望透過攝影展，帶出社會民生的議題，引起觀眾的共鳴。

李宗希︰以結他譜出理想 以熱誠立定志向

「以前做事三分鐘熱度，學習態度欠佳。接觸結他後，我想努力做好，有一個新開始。」熱愛音樂的李宗希，全情投入學習結他後，發現音樂不但治癒人心，更激勵他努力追尋自己的人生觀與價值。懷抱成為結他老師的夢想，宗希在計劃中完成了結他三級試、樂理五級考試，並舉辦了一個結他體驗班，要在短時間內完成如此艱巨的任務，可謂超額完成，全靠他努力不懈的堅持與付出。

除了學習到時間管理與分配，宗希在計劃中的另一得著，是溝通技巧。宗希在校內招募了一班志同道合的朋友參與他的結他體驗班。「記得有位學生急於求成想彈奏歌曲，卻忽略練好基本功的重要性，令我懷疑自己的教學技巧到底是否正確。最終我努力與對方溝通，尋求雙方都滿意的學習方式，同時讓他們保持對樂器的熱誠。」在整個「 毅恆之星」之旅之中，同行師友對宗希帶來啟發，第一屆「 毅恆之星」在實踐過程中亦擔當重要的陪伴及引導角色，像一家人一樣共同成長。「他們引導我去思考長大後應在社會上擔任什麼角色，以及自己帶給社會的意義。」宗希亦從中學習到持之以恆的精神，並應用到日常生活之中。結他以外，最近著迷於長跑的他，正勤於練跑，並為此而定立更長遠的目標，發揮堅毅、永不放棄的精神。

李宗希首次以老師的身分教授結他，了解到自己的不足與及克服困難的技巧。

宗希改善了做事三分鐘熱度的壞習慣，並為長跑定立新目標。

劉情︰樂觀面對挑戰 迎難而上回饋社會

愛笑的劉情，平時喜歡爬山、旅行和吃好吃的，性格積極樂觀。一場突如其來的手術，顛覆了她日常的快樂生活。「去年八月我做了開腦手術，記憶力和身體狀況都大不如前，也讓我的心情變差。但我沒有放棄，反而對生活充滿信心。」樂於助人的劉情立志要成為一位社工，在「毅恆之星」的旅程中，對社會服務日的印象最為深刻。「當日我們為長者檢查燈泡，離開時長者會跟著我們走到電梯，說拜拜，讓我感到很溫暖和開心，希望自己能為有需要的人帶來關懷和鼓勵。」

在「理想成真計劃」中，我學習擴香石製作，並教授小朋友和同行師友，透過輕鬆的手作為大家減壓。樂觀的她亦有緊張的一面︰「由於身體狀況欠佳，開班前我做了很多準備工夫，製作簡報、事前採排，希望能流暢表達，同時又擔心小朋友會比較俏皮，時間控制等問題。」最終擴香石製作班順利舉行，其他「毅恆之星」亦到場支持，劉情認為，如果只有她自己一個，是沒辦法完成的︰「從製訂初步計劃書開始，同行師友給予很多寶貴意見與幫忙，我期望日後成為社工，以自身的力量回饋社會幫助別人！」在計劃的過程中，劉情的同行友伴Carrie喜見她的大躍進與成長，用心準備，反覆練習，盡心盡力做到最好，希望她繼續以堅毅不屈的精神，服務並回饋社會，向更美好的方向邁進。

劉情相信，經歷痛楚之後，會迎來快樂和美好，並在計劃中尋回自信，繼續追尋理想。

劉情(右)在社會服務日為長者換燈泡，展現樂於助人的一面。

(資料及相片由客戶提供)