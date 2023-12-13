學與教博覽2023開幕　一連三日逾270場演講　內容包括人工智能

「學與教博覽 2023」由今日（15日）起至周五（17日）於香港會議展覽中心3B-E展覽廳，並於今日舉行開幕典禮。典禮邀請到教育局長蔡若蓮主持，並由香港教育城董事會主席李漢祥、行政總監魏遠強等主禮。「學與教博覽 2023」由香港教育城呈獻、教育局支持，今年是第13屆舉辦，以「共塑教育 駕馭幻變」為主題。



香港教育城董事會主席李漢祥。（蘇煒然攝）

李漢祥主席於致歡迎辭時指，學與教博覽一直是以創新及創意塑造教育的樞紐，一系列到場分享的教育學者或人士來自廣東及澳門等大灣區城市，以至歐美澳的世界各地。他又提到，今屆博覽的內容包括多個主題，其中新設的「AI教育應用研究會」及「學生發展研討會」都是現今學界的熱門議題。

教育局長蔡若蓮。（蘇煒然攝）

蔡若蓮局長表示，今年博覽是疫情復常後的首屆，很開心看到現場有來自世界各地的參加者。她又指近年的科技發展快速，特別是工具如生成式人工智能（Generative AI），一方面可以用於製作教育內容、促進個人化學習，但另一方面亦可能導致學生依賴及引起學術誠信問題，而人工智能就是本屆博覽的重點之一，並有提供相關講座及研討會。

本屆博覽邀請到超過400位本地及國際的教育界專家、政府代表及學者就多個教育議題交流意見，舉辦超過270場主題演講、公開示範課、研討會和成品展示會，更設超過520個展位，涵蓋議題包括人工智能、大灣區教育發展與合作、學生發展、身心靈健康等。