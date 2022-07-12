港創科教育中心成立　將設大灣區科創學院體系　推動港深科創協同

由創科香港基金會、香港大學、香港科技大學及香港科技園共同成立的教育機構，香港創科教育中心，今日（12日）正式成立。中心以「賦能年輕人以無窮科技創新能力」為願景，透過教育創新，驅動產業創新和社會進步，協助香港在創科及經濟發展上取得突破。



成立儀式在香港科學園舉行，超過300 多名香港政界、學術界、商界、投資界人士及青年創業者及團體出席，而行政長官李家超、全國政協副主席梁振英、中聯辦副主任譚鐵牛及科技園行政總裁黃克強等，均有在活動上致辭，祝賀創科中心成立，亦對香港創科未來發展有堅定的信心。



「香港創科教育中心」（Hong Kong Innox Academy）是由創科香港基金會、香港大學、香港科技大學及香港科技園，共同成立的非營利教育機構，並得益於「粵港澳大灣區建設」的重點戰略及「十四五」規劃。

冀結合港深兩地資源 培養創新領袖和創業人才

中心會以粵港澳大灣區青年為目標，提供體系化的創新創業教育，以「賦能年輕人以無窮科技創新能力」為願景，結合港深兩地全方位資源，培養學以致用的創新領袖和創業人才。中心又期望以教育創新，驅動產業創新和社會進步，協助香港在創科及經濟發展上取得突破。

另外，中心會在大灣區成立「大灣區科創學院」體系，依托大灣區完備的供應鏈及更廣闊的市場，快速提升學生產品落地能力，落實港深科創協同，助推香港創科人才紮根大灣區，走向全世界。

李家超成立儀式致辭：香港創科發展生機勃勃

行政長官李家超在成立儀式致辭時表示，新成立的創科教育中心，目的是通過一系列精心設計的課程，加上大學、企業、風險投資管理專家和社會各界的投入，共同啟發和培育有潛能的人才，期望從設計到應用技術方面，洞察市場和客戶需求，構思創新產品和商業系統，打造充滿創新思維的團隊。

他形容，在中央支持和特區政府推動下，香港的創科發展生機勃勃，創科旗艦項目「InnoHK創新香港研發平台」已在香港科學園啟動，而落馬洲河套地區的港深創新及科技園的建造工程亦已經展開。李家超希望，社會各界與特區政府攜手合作，激發香港新一代創新思維的火花，鼓勵青年勇於嘗試，融入國家發展大局。

中聯辦副主任譚鐵牛表示，希望中心能善用國家資源，發揮自身優勢，打造成普及科學知識的平台，亦要支持青年發展，成為培養創科人才的平台。

梁振英稱創科建設不僅培養人才 有責任提供學以致用環境

而全國政協副主席梁振英透過視頻致辭時説，香港的創科建設不僅是人才的學有所成，社會同時有責任為其提供學以致用的環境。他認為，香港創科教育中心能利用整個大灣區平台，促進香港與廣東各地交流，達至共同成長、奮鬥及發展。

香港科技園行政總裁黃克強表示，國家支援香港建設國際創科中心，並納入「十四五」規劃，認為香港已具備一切條件成為國際創科中心。他表示，科技園公司將與各界共同合作，鼓勵年青人才投身創科行業，共同為香港創科「生態圈」開展新一頁。