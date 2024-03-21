近日，又一數字支付領域潛力投資標的——連連數字科技股份有限公司（下稱「連連數字」或「公司」，02598.HK）計劃3月28日在港交所主板上市，目前正在招股進行中。本次IPO，公司擬全球發行5,592萬股股份，發售價為10.21港元-10.95港元，入場費5530.22港元，中金公司及摩根大通擔任聯席保薦人。



收入結構持續優化，新增長極雛形漸成

連連數字是中國數字支付解決方案市場以及全球貿易數字化的領導者，也是中國率先在全球範圍內提供廣泛支付解決方案的數字科技公司之一，具備服務世界各地客戶的全球支付能力。根據弗若斯特沙利文的資料，按2022年的TPV計，公司是中國最大的獨立數字支付解決方案提供商，市場份額達到9.1%。

長期以來，數字支付服務一直是連連數字的支柱業務，貢獻了絕大部分營收。於2020年、2021年、2022年及2023年，公司的數字支付服務業務分部取得收入約人民幣5.38億元、5.88億元、6.30億元、8.74億元，占總收入的比重約91.4%、91.3%、84.8%、85.0%。

具體來看，全球支付業務一騎絕塵。於2020年、2021年、2022年及2023年，來自全球支付的收入分別約為人民幣3.78億元、4.41億元、4.79億元、6.56億元，占總收入的比重約64.2%、68.4%、64.4%、63.8%；來自境內支付的收入分別約為人民幣1.60億元、1.47億元、1.51億元、2.18億元，占總收入的比重約27.2%、22.9%、20.4%、21.2%。

而在增值服務方面，於2020年、2021年、2022年及2023年，該板塊的收入分別約為人民幣779.8萬元、2181.0萬元、9105.2萬元、1.34億元，營收規模逐級抬升，出現質的飛躍；各期占總收入的比重分別約1.3%、3.4%、12.3%、13.0%，從原本的僅逾1%提升至雙位數，充分說明了連連數字已經逐漸開闢出了增值服務這一極具潛力的業績新增長極。

管理團隊經驗豐富，發展如虎添翼

在當今競爭激烈的商業環境中，擁有一個高水平的管理團隊，是企業走向成功的重要保障。早在發展初期，連連數字便搭建了具有深厚國際專業知識的管理團隊，在全球範圍內與電商平台、商業銀行、美國運通在內的清算機構及第三方服務提供商建立了長期合作關係，推動公司持續穩健發展。

在業務發展過程中，連連數字的管理層著眼全球貿易數字化，深耕中國市場的同時擴展公司在全球的業務、牌照及運營。截至最後實際可行日期，公司在九個國家及地區設有16個海外辦事處。管理團隊的主要成員均擁有領先國際商業機構工作的經驗，對確保公司發展戰略的有力執行、促進業績增長起到關鍵助力。

隨著數字技術的飛速發展，數字支付的應用領域越來越廣泛，呈現出前所未有的活躍度以及廣闊的發展空間。根據弗若斯特沙利文的資料，中國跨境數字支付服務市場的TPV從2018年的人民幣1.8萬億元增加到2022年的人民幣4.6萬億元，2018年至2022年的複合年均增長率為26.4%，預計2027年將達到人民幣14.1萬億元，2022年至2027年的複合年均增長率為25.2%。

作為獨立的數字支付解決方案提供商，相較於金融機構等非獨立第三方支付服務提供商，連連數字具有較為獨特的競爭優勢。公司在適應不斷變化的市場趨勢、客戶需求及新興技術方面靈活性強，能夠為客戶提供個性化的解決方案以滿足特定要求，在中國跨境數字支付服務市場的快速發展浪潮下，起飛或才剛剛開始。