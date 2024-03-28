「Hack.Summit() 2024」 Web3 開發者大會亞洲盛大舉辦

Hack.Summit() 是一系列 Web3 開發者大會。本屆活動將於 2024 年 4 月 9 日至 4 月 10 日在香港數碼港舉行。自十年前首次舉辦以來，此次會議標誌著 Hack.Summit() 首次在亞洲舉辦，香港被選為首次亞洲主辦城市，這對 Hack VC 和該地區都具有重要意義。



是次活動由知名風險投資機構Hack VC主辦，AltLayer、Berachain、RockTree Capital協辦，共同推動全球區塊鏈行業的發展。獲眾多機構的合作支持， 當中包括：Chainlink Labs、0G、Manta Network、MANTLE、HUAWEI、GoogleCloud、Vertex、AUROS、J VENTEEN CAPITAL、SNZ、JDI、Blockchain、ScalingX、BeL2、Web3MQ、Axiomesh、Jasper Vault、dappOS、Custonomy、Cyberport等。由Techub News承辦，這些機構的參與，不僅為大會提供了強大的後盾，更為區塊鏈行業的發展注入了新的活力。

Hack.Summit() 致力於區塊鏈開發者，於 2014 年舉辦了首屆會議，歷史上總共有超過 13 萬名參與者。 Hack.Summit() 已經確立自己作為業界重要的 Web3 聚會的地位。在首個亞洲版的 Hack.Summit() 2024 中，將持續兩天，預計將吸引超過 1,000 名參與者，並包括技術講座、政策分析、圓桌討論等環節。涵蓋了 Web3 的核心領域，如 Layer1/Layer2、DeFi、跨鏈、隱私和資料等。

是次活動獲官方贊助，香港01會員可免費登記

按此進入活動官網 於官方網站，選取 「限量免費門票」作活動登記 （數量有限，先到先得）。