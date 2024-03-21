《MARIO》中最受歡迎的女主角碧姬公主，首度「訪港」，為玩家帶來一連串豐富的娛樂體驗。3月18日至4月3日，新城市廣場將舉辦大型主題展覽「《碧姬公主 表演時刻!》隆重開幕展」，呈獻碧姬公主的多姿多彩魅力。



展覽中最矚目的，非碧姬公主親自現身不可！碧姬公主將於3月23至4月1日期間的指定時段內現身會場，與玩家見面、合照，並送出即影即有紀念照及精美相框，留住難忘時刻。展館更設置多個以碧姬公主不同造型為主題的打卡牆，供玩家拍照留念。

當然，碧姬公主的玩樂天地怎可錯過遊戲試玩！展館內將設有《碧姬公主 表演時刻!》遊戲試玩區，玩家可免費體驗全新推出的碧姬公主舞台表演遊戲。完成試玩的玩家均可獲得精美貼紙，會場更會不定時派發氣球，豐富遊戲樂趣。展館同時設有期間限定商店，提供近100款精選瑪利歐系列商品，涵蓋公仔、玩具、遊戲軟體以至主機等。當中更有全新推出的碧姬公主系列商品，如以碧姬公主為主題的Nintendo Switch周邊和可愛LEGO玩具，絕對不能錯過！另外，凡現場購買LEGO玩具滿$350，更可獲贈獨家禮品。

除展館活動外，新城市廣場各商場更會舉行碧姬公主收集印章活動。顧客只需到指定地點收集印章，即可兌換獨家碧姬公主文件夾。HomeSquare商場也有同樣的印章兌換活動，為顧客加添樂趣。