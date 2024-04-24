年度最抵！豐澤抵得祭　隨時低至$9拎走至潮家電

最近見到本地人氣插畫師Cuson Lo帶住媽媽同女朋友去Shopping買電器，原來是年度最抵的豐澤「抵得祭」開催！想換新電器，就要趁即日至5月23豐澤「抵得祭」入手！豐澤「抵得祭」帶來了五大驚喜優惠，連續4星期人氣產品低至$9 (抽籤)、每週都有不同主題快閃及超級品牌優惠之外，還有超過1,000件優惠產品低至24折同限量折上折電子優惠券，即睇內文，Mark實至抵優惠準備入手啦！



線上線下即時有得賞！總值高達 $1,600 電子優惠券

於即日至5月23豐澤「抵得祭」期間，只要購買指定產品類別滿指定金額，即可使用電子優惠券讓享受折上折優惠，總值高達 $1,600，產品類型甚廣，包括旅遊用品、母嬰用品、寵物用品、桌上電腦/手提電腦等，總有一瓣用得著！

$999抽籤認購iPhone 15 Pro Max連續4星期人氣產品低至$9

除了限量電子優惠券，豐澤「抵得祭」期間，連續4星期人氣產品低至$9元（需進行登記抽籤）。每星期有三款產品以$9/$99/$999的超低價格發售，每款限量3件，其中還包括iPhone 15 Pro Max﹑DYSON 戴森HT01 Airstrait™ 二合一吹風直髮器及SONY《原神》組合包 遊戲主機！想搶的朋友，就立即到豐澤網店或者下載豐澤手機app並登記為會員，於指定日期內經登記抽籤，中獎者會收到確認SMS，並須於指定時限內付款才算成功購買。而除了可以$999入手iPhone 15 Pro Max，4輪$9/$99/$999產品還有，Usatisfy專業入門級360°人臉追蹤全方位提攝美拍桿 Pro、Bose QuietComfort Ultra 消噪耳塞、FUJIFILM 富士instax mini 12 即影即有相機等等，相當豐富！

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網店限定 每週主題快閃等緊你 超級品牌低至5折起

除了以上優惠，每週都有不同主題的快閃優惠等緊你。豐澤「抵得祭」期間，你可以用優惠價入手包括電子潮物、居家必備、入廚好幫手以及豐澤抵得祭至抵精選，優惠低至3折。而最受用家的歡迎的電子產品超級品牌更低至5折起，要入手就要把握時間。

門市網店同步 過千產品低至24折

是次「抵得祭」福利滿滿，超過1,000件優惠產品低至24折，當中不乏人氣潮品，包括Samsung LED液晶體電視、Marshall的Motif A.N.C.耳機及ASUS華碩Zenbook 15 OLED UM3504DA手提電腦等，機會難逢，即刻同Cuson Lo一樣Call埋屋企人同朋友，一起前往豐澤「抵得祭」入手！

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立即入手︰https://bit.ly/44d2SiP

（資料及相片由客戶提供）