AWS Summit 香港2024已開放報名｜現場體驗生成式AI等熱門新科技｜AWS Summit 香港峰會及博覽將於 5 月 22 日假香港會展舊翼及四樓盛大舉行，想要了解以AI為主的最新熱門科技趨勢，這場活動絕不能錯過。



60 多場深度分享、聚焦生成式 AI 及各行業解決方案等科技熱門話題

今年 AWS Summit 香港峰會內容主要集中在現時最火紅的科技「生成式AI」Generative AI，此外 AI 使用的資料庫、AWS 服務的應用、開發者工具以及資訊安全等亦是今屆的重點議題。峰會內將有超過 60 場技術分享會，由來自香港及全球的 AWS 頂尖專家以及多位 AWS 真實客戶及業界領袖，就以上重點議題以及雲端技術等其他前沿科技，分享寶貴知識、經驗及實戰應用心得。

AWS Summit

除了講座和分享會，AWS Summit 香港峰會也設有多個 hands-on 體驗攤位，讓參加者現場試玩各種生成式 AI，以及 AWS 推出的各款生成式 AI 相關服務，如 Amazon Bedrock、Amazon Q 等。現場更會有工作人員及技術人士講解相關服務的操作及實際應用；如果你是營商人士或公司管理層，想要知道生成式 AI 可以如何幫你提升生產力和競爭力，來 AWS Summit 香港峰會實際體驗一下，跟現場專家討論生意「痛點」，找出最有效率的解決方案！

AWS Summit

對從事資訊科技行業或職位的人而言，AWS Summit 香港峰會更是一個無與倫比機會，可以和業界的頂尖人物面對面交流和聯繫；有謂「識人好過識字」，任何想要推進事業或尋求新機遇的人，都不應錯過 AWS Summit香港峰會。

按此立即免費報名參與 AWS Summit 香港峰會 2024

Amazon GameDay 分析數據預測邊隊贏

除了座談會、分享會和體驗攤位外，AWS Summit 也有其他開放公眾報名參與的現場活動；去年有「全球 AWS DeepRacer賽車冠軍杯」，今年就有和《英雄聯盟》 League of Legends 電競有關的項目「AWS GameDay」。

參加者需要以 2 至 4 人組隊，並運用 AWS 的技術以及 Riot Games 官方提供比賽數據，來建立一個預測模型以實時預測《英雄聯盟》電競比賽的結果；用戶可以從中了解到 AWS 以及 AI、數據如何影響電競的世界。不過要注意這個項目需要用家對AWS系統有一定程度的知識才能參加。了解詳情 https://aws.amazon.com/events/summits/hongkong/aws-gameday/?trk=hk01

《英雄聯盟》 League of Legends 是電競的代表項目之一。

總而言之，AWS Summit 香港峰會及博覽是一個不容錯過的年度活動；不論你是開發人員、IT專業人士、企業領袖，還是想了解最新科技熱話的在職人士，這個活動都會為你提供最新的技術知識和見解 ，並提供親身體驗的機會。最重要的是如此盛事是免費參加，只需事先網上報名即可入場，可別錯過這能與業界頂尖專家和領袖交流的黃金機會。

精美禮品

只要現場參與 AWS Summit 香港峰會，並在會場中完成簡單任務，即可獲取精美旅行鞋袋、偏光 (Polarized) 太陽眼鏡及露營水杯。

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https://aws.amazon.com/events/summits/hongkong/?trk=HK01