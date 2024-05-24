華為雲CloudPond雲端服務　助企業把握數字時代機遇　全面雲化

數字時代已然降臨，企業紛紛投身這場管理和運營模式的根本性變革。有數據顯示，預計到2025年，將有75%的企業級數據中心資源將會被遷移上雲。企業的數字化轉型不僅僅是一種趨勢，更是維繫競爭力，實現跨越式發展的必由之路。

近日，華為雲推出了全新的分散式雲服務「CloudPond」，為企業客戶帶來無縫雲端體驗。同時，香港「CloudPond Openlab」同步上線，可以支撐客戶或夥伴項目POC體驗、聯合解決方案驗證和生態兼容性測試。



華為雲解決方案銷售部總裁陳亮于日前宣佈正式發佈CloudPond

企業加速擁抱雲端

根據權威機構的調研數據，2023 年全球公有雲服務市場規模已達 5973億美元，較上年增長近 20%。預計到 2026 年，企業雲支出將占整體 IT 支出的近 60%。可見雲計算已成為企業IT戰略的核心組成部分。

隨著雲計算技術不斷成熟，越來越多企業開始採用混合雲架構，兼顧公有雲的靈活彈性和私有雲的數據掌控，實現資源的精准佈局和最優化使用。混合雲已成為大中型企業的首選上雲路徑。

解決企業上雲數字化轉型難題

轉型之路卻絕非一蹴而就。首先，從傳統系統遷移至雲端平台無疑是一大資金重擔，對中小企業而言尤其如此。其次，不同業務應用系統對數據時延、安全合規性都有特殊需求，公有雲未必滿足所有要求。再者，跨國企業擁有遍佈全球的分支機搆，分散的IT系統將給管理帶來無窮複雜度。

數字化轉型浪潮正重塑傳統產業生態，企業唯有主動求變，才能乘勢躍升，贏在未來。那麼，哪一條通徑最為明智高效？華為雲近期推出的全新分散式雲服務CloudPond或許就是途徑之一。

CloudPond 以「One CloudPond, All Cloud Service」為理念，把公有雲送上門。不同于傳統的公有雲或私有雲，最大特色就是可以直接部署在企業內部的數據中心。有了 CloudPond 就無需自建龐大的 IT 基礎設施，只要輕鬆訂閱服務即可，不僅可節省大量前期成本，更能在極短時間內完成上線。

華為雲CloudPond: 靈活﹑無縫擴容

CloudPond 最大的特色是靈活彈性，從4個節點開始，可擴充至16個機櫃。海量雲端資源觸手可及，絕不浪費。提供 20 多種頂級雲端服務選項，包括計算、存儲、數據分析等，另有2000多種企業級應用程式隨時部署，絕對能滿足各行業的營運需求。

極致效能 保障數據安全

CloudPond的強大效能是另一大優點。系統集結華為自主研發的硬件和作業系統，採用深度優化調校，運算效率遠勝同業。同時也提供全方位安全防護，確保數據絕對當地語系化，並推出多層次容災備份方案。

對於集團型企業，CloudPond 則成為整合分散IT系統，實現統一管理的不二之選。傳統模式下，總部與分支機搆數據難以通暢共用，管理效率極低。如今，CloudPond 能夠打通數據壁壘，打造集團「一朵雲」架構。

多個行業場景，高效、安全、可靠適配

據介紹，CloudPond適合各行業應用場景，如工業製造、線上遊戲等；此外，企業上雲、中企出海、遠端醫療診斷等亦是CloudPond適配的典型場景：

1）企業資訊系統的雲端化

以往企業欲將系統上雲，需歷經複雜的流程，CloudPond 簡單解決這個問題，一次購買簡單上雲，顯著降低初期投資成本。為提升營運效率，中國某 Top 航空公司決定優化航班調度、票務定價及客服等核心系統。然而這些系統歷來運作獨立，數據無法共用整合，導致決策缺乏準確依據。

鑒於此，果斷選擇部署華為雲 CloudPond ，打造一體化數據平台。CloudPond 可直接部署在企業數據中心，滿足低延遲及數據合規需求，並提供數據治理、分析等一流雲服務，高效整合各系統數據。 航班調度立即掌握全面準確資訊，票務系統透過分析，輕鬆制定靈活售價，以及客服系統搜集消費者回饋，智慧快速應對。

2）中資企業的海外布局

企業想向海外發展，就要滿足海外國家地區數據駐留的合規要求。CloudPond 可在當地建立合規的數據中心，讓企業直接在當地部署應用程式，滿足各國數據駐留法規。同時，提供低時延、數據駐留的本地雲服務，助力客戶國內應用無縫搬遷至海外，並實現在中國總部統一管理全球業務。

中國某新能源車企為拓展海外市場，面臨一大挑戰：大多數國家對數據出口有嚴格管控，像車聯網系統的數據必須本機存放區。然而在當地自建IT基礎設施成本高昂，公司又缺乏當地IT人員。

鑒於此，該車企選擇在越南直接部署華為雲 CloudPond，在當地建立符合規範的數據中心。CloudPond可完全複製國內的雲端服務和API，公司無需重建系統，輕鬆將車聯網平台遷移至當地。

3）跨地區的大型企業集團

對集團企業來說，集團總部與分公司常常遭遇數據不通、系統獨立的困擾，導致管理效率低。CloudPond 能打通總部與分公司的系統壁壘，實現整合式管理，提高營運效率。某新能源汽車製造公司，伴隨海外市場的熱銷，正在加速海外佈局。基於華為雲中心Region+CloudPond的一站式雲平台解決方案，在越南/哈薩克等本地部署車聯網應用，滿足數據不出境的監管要求。保障客戶的國內及國外應用無縫遷移，客戶無需進行代碼修改，可將國內雲上應用無縫搬遷到海外，降低人力成本。

無論您的企業類型和運營模式如何，CloudPond 絕對是最佳的雲端化解決方案，讓高效、安全、可靠的雲端服務觸手可及。