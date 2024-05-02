PowerThru by CASETiFY｜Magsafe充電座、快充等多款充電裝置上市

PowerThru by CASETiFY｜專門推出不少潮流手機配件的CASRTiFY，近日推出了全新的PowerThru by CASETiFY系列，以滿足現今多樣化的充電需求。無論用家於在家中、旅途中，還是在任何地點穿梭，都能確保用家的手機等gadget隨時保持電考充沛的狀態。



PowerThru系列涵蓋了從車用無線充電器到快速充電器等多款產品，全面解決各種設備的充電問題。首先專為汽車設計的無線充電器採用了兼容MagSafe的技術，可以輕鬆地將手機固定在車內視線範圍內，同時享受高達15W的快速充電體驗。此外，多樣化的印花圖案選擇也讓這款產品成為彰顯個人風格的時尚單品。

對應MagSafe的車用充電座（$589）

如經常需要為多部設備充電，PowerThru系列的33W和67W快速充電器絕對不二之選。33W款配備了1個USB-A和1個USB-C連接埠，而67W款則有2個USB-C連接埠，強大的功率輸出可在30分鐘內將手機電池充至50%，大大節省了等待時間。兩款充電器均採用了先進的GaN技術，在輕薄小巧的機身中實現了更快的充電速度。

機身細小的GaN充電插座（33W: HKD $319 ; 67W: HKD $549）

而對於注重外觀與性能兼備的用家來說，PowerThru系列的240W編織充電線絕對是一款值得入手的產品。精心手工製作的編織線不僅柔韌耐用，經久耐磨，獨特的配色設計更能為你的電子配件增添一抹亮麗色彩。

PowerThru by CASETiFY系列（240W 充電線 $239／磁吸無線充電池 $589／磁力無線充電器 $319）

除此之外，PowerThru系列還提供了多款便捷的充電配件。2合1充電座可同時為用家的iPhone和AirPods充電，精美的金屬支架和LED指示燈設計讓它成為書桌上的一道亮麗風景。而磁吸無線充電器只需貼合手機即可自動充電，iPhone充電功率高達7.5W，支援Qi認證設備最高可達15W。還可以選擇心儀的圖案來彰顯自己的個性品味。

最後，360度調節的MagSafe無線充電座，穩固的底座和強勁的磁吸可以讓用家在充電的同時，將手機調整到最舒適的閱讀或觀看角度。