AWS Summit 香港2024舉行在即｜多位業界領袖演講分享 只剩餘少量門票 報名請從速｜2024 AWS Summit 香港峰會將於下星期 5 月 22 日假灣仔香港會議展覽中心舉行，峰會內將有多位來自香港行業龍頭級大企業的代表主講多場分享會；聽者可從中了解到企業如何運用生成式 AI 、雲端技術等新科技及本地最新營商環境和機遇。機會難得勿要錯過，報名請從速。



AWS Summit 香港峰會豪華演講嘉賓陣容 行業龍頭級人士分享心得

2024 AWS Summit 香港峰會重點主題是近年的新科技「生成式 AI」Generative AI；峰會內將有超過 60 場技術分享會，由 AWS 的頂尖專家以及多位 AWS 真實客戶及業界領袖主講，分享寶貴知識、經驗及實戰心得。隨著 AWS Summit 香港峰會舉行日子漸近，演講嘉賓陣容也陸續公開，其中更不乏來自各行各業、本地大型企業的高層人士。

2024 AWS Summit 香港峰會舉行在即。

例如飲食業有香港人常用的 Foodpanda ，其 Senior Manager, Sustainability「Doris Hui」將會分享如何利用雲端技術來推動新的食品廢棄物管理和包裝升級再造；通過最佳化食品包裝和實施升級再造，零售商可以減少浪費，而基於雲端的設計可以實現各種回收過程；此次會議將啟發雲端創新如何幫助零售商實現有利可圖的循環經濟。

在財經方面，主要為企業提供創新網上支付技術及電子支付方案的 Payment Asia ，其 Sales Director「Tanya Yeung」將會分享生成式 AI 在支付行業中的應用（Emerging applications of generative AI in payment industry）。

零售業方面則有本地人氣手機周邊配件品牌 CASETiFY 的 Engineering Director「Terence Fung」，將會分享如何在零售及電子商務中解放生成式 AI 的潛能（Unlock generative AI potential in retail and ecommerce）。

除了以上嘉賓之外，還有來自香港科技園公司、煤氣公司、信和集團等大企業的代表將於 AWS Summit 香港峰會中進行演講和分享；不論是想了解各企業如何運用生成式 AI 、雲端技術等最新科技，還是想知道本地營商的最新環境和機遇，都不能錯過今次峰會。

2024 AWS Summit 香港峰會演講嘉賓陣容豪華。

更多演講嘉賓名單及技術分享會日程可參看 AWS Summit 香港峰會官方網頁：



https://aws.amazon.com/events/summits/hongkong/?trk=HK01-last-call

AWSome Morning 早鳥開場活動 邊食早餐邊了解最新 AI 科技

如果你習慣早起，又或對 Amazon Bedrock、Amazon Q 等 AWS 最新的生成式 AI 服務有興趣，就記得要在活動當日要提早到場、參加由7:30am開始的開場活動「AWSome morning」。會場內將提供食物，讓參加者邊食早餐，邊以聊天般的輕鬆對話形式了解 Amazon Bedrock 和 Amazon Q 的最新功能。AWSome morning 活動亦分別設有英文及廣東話場，不用擔心語言或溝通問題。

唔止嘉賓分享 AWS Summit 香港峰會六大重點內容 報名請從速

作為 AWS 香港年度最大規模的活動， AWS Summit 香港峰會當然不止得嘉賓演說和分享會，除了超過 60 場技術分享會之外還有以下精彩內容：

實作工作坊：各個工作坊可以讓你提升的技術技能，學習如何將創新想法轉化為企業解決方案，並通過 AWS 的生成式 AI 提高生產力。



AWS Dev Day 2024：開發者可以在 AWS DevDay 深入探討最熱門和先進的雲端運算主題，並可與 AWS 專家一起參加以演示為主的技術會議。



AWS 培訓和認證：從 AWS 專家身上學習，建立技能與知識，並提升職業生涯規劃。會場設有考試準備會議，和與會者分享考取認證的竅門和貼士。



AWS Escape Room：這是一款 3D 虛擬遊戲，通過一系列的謎題、考試風格的問題和實驗室練習，助參加者準備成為 AWS 認證雲端從業者。



行業解決方案：在 AWS 專家的指導下，探索如何改善使用雲端技術的技巧，並從行業視角了解最新的新聞和技術。



2024 AWS Summit 香港峰會

除此之外今屆 AWS Summit 香港峰會還設有 AWS AI Zone，現場示範 Amazon Bedrock 和 Amazon Q 等生成式 AI 服務；以及 AWS Industry Connect for Media & Entertainment，針對媒體和娛樂行業面對的全行業性的轉型，由 AWS 全球體育團隊的專家分享見解，協助企業領導者專型和提升媒體及娛樂業務。

2024 AWS Summit 香港峰會將於下星期 5 月 22 日假灣仔香港會議展覽中心舉行；有意參加的人士請把握時機、盡快於官方網站登記，以確保自己的入場名額。也別忘了只要現場參與 AWS Summit 香港峰會、並在會場中完成簡單任務，即可獲取旅行鞋袋、偏光 (Polarized) 太陽眼鏡及露營水杯等精美禮物。

按此立即免費報名參與 AWS Summit 香港峰會 2024：



https://aws.amazon.com/events/summits/hongkong/?trk=HK01-last-call