iOS17.5.1快更新！修正已刪除舊相復活災情　準備放機用家必升

Apple 早前推出 iOS 17.5 更新,新增了「維修模式」﹑跨平台追蹤偵測功能﹑Podcast Widget更新等。可是,有用家發現更新 iOS 17.5 後,已刪除多年的舊相再次出現,因此 Apple 今緊急推出 iOS 17.5.1 更新,修複照片漏洞。



iOS 17.5 新功能

iOS 17.5 增加了「跨平台追蹤偵測」功能,支援偵測第三方的物品追蹤器,讓 iPhone 用家知道附近是否有第三方追蹤器,正跟隨著用家一起移動。如偵測追蹤器,用家就可以停用該物品,並阻止它與所有者共享自己的位置。

另外,推出「維修狀態」新功能,可讓 iPhone 在維修時,無需停用 Find My 和啟動鎖定功能。在 Find My 中可將 iPhone 置於維修狀態模式,維修期間仍可尋找 iPhone 的位置,甚至用家能夠在 Find My 中追蹤維修狀態。

舊相重新出現BUG

部分用戶更新 iOS 17.5 後,發現已刪除多年的照片再次出現在相簿中。Apple 技術顧問收到相關問題的反饋後指出,這問題可能是由於本地設備和 iCloud 照片之間的同步出現了問題所致。

iOS 17.5.1

Apple 突發推出 iOS 17.5.1 更新,提供重要的錯誤修正,解決了資料庫損毀的照片在刪除後,可能又重新顯示在「照片」圖庫中的罕見問題。雖然 Apple 表示,iCloud 中的照片就算是 Apple 本身也不能看到,所以照片的安全性很高,但由於不少人會把手機清空後,賣出去或留給家人使用,若已刪除的照片突然出現,的確對用家帶來不少影響,因此建議用家盡快更新。