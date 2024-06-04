Fortinet Accelerate Asia 2024香港站 多位業界翹楚到場分享｜在稍早前的5月29日，全球頂尖的全方位自動化網絡保安服務方案供應商 Fortinet 在舉行年度重點研討會活動 Fortinet Accelerate Asia 2024 香港站 ，從行業角度及從顧客角度出發分析如何「踏入平台時代」。《香港01》科技玩物頻道以下就帶大家一同回顧這場資訊科技界盛事，以及一站式網絡安全解決方案「FortiOS」最新的 7.6 版本帶來的全新功能。



Fortinet Accelerate Asia 2024 香港站回顧

在如今的資訊爆炸年代，人、數據和電子設備無處不在，取得資訊更容易生活也更方便，但同時也令網絡威脅以前所未有的速度增長。為了確保資訊安全，企業必須採取新的安全策略，將軟體、硬體和雲端技術融合，走進平台時代。

由業界頂尖網絡保安服務方案供應商 Fortinet 主辦的年度巡迴研討會 Fortinet Accelerate Asia 2024 便是為此而設，讓業界共同了解最新的資訊安全技術，和資深業界人士互相交流。今年的 Fortinet Accelerate Asia 2024 以「Step Into the Platform Era」踏入平台時代為主題，一共於 45 個不同城市及地點舉行；香港站則剛在不久前的 5 月 29 日在灣仔香港君悅酒店舉行並完滿結束。

Fortinet Accelerate Asia 2024 香港站

多位業界代表重量級人馬到場分享寶貴心得

Fortinet Accelerate Asia 2024 香港站有來自 Fortinet 管理層和網絡安全專家分享對最新安全趨勢的深入見解和創新產品，帶出最前沿的概念和突破性想法，助企業在不斷變化的環境中應對挑戰；同時也請到了本地多位資訊科技及資訊安全業界翹楚作嘉賓到場演講，並就不同網絡安全趨勢分享見解。

Fortinet 香港區總經理馮家健 Michael Fung

Fortinet 香港區總經理馮家健Michael Fung 表示: 「在這快速演變的數碼世代，網絡安全已成為企業的一大重要議題。我們很高興能藉着這次 Fortinet Accelerate Asia 2024向業界分享和交流最新的網絡安全趨勢，並介紹最新的FortiOS。Fortinet將繼續為香港企業為提供更完善的網絡安全解決方案，並透過不同方式提高本地整體網絡安全意識。」

除了研討會外會場亦有 hands-on 環節，技術軌道 Technical Tracks 設有多個示範及Cybersecurity Challenge，讓感興趣的企業深入了解可用的產品和網絡安全解決方案。在過去的 Fortinet Accelerate 中很受歡迎的 Voice of Customers 客戶之聲環節也載譽回歸，由本地使用 Fortinet 解決方案的客戶分享經驗和使用心得。當日到場分享的 Fortinet 本地客戶包括嘉里物流、港深創新科技園區、中信國際電訊CPC和天星銀行。

除了業界人士外，來賓更包括香港警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪先生亦主講了一段分享環節。

多位 Fortinet 本地客戶親身到 Fortinet Accelerate Asia 2024 分享心得。

香港警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪先生

Fortinet Accelerate Asia 2024 場內設有多個示範環節和攤位，分享關於電腦聯網安全的尖端創新技術；以及安全營運（SecOps）的最佳化方式、以及如何在統一安全存取服務邊緣（Unified SASE）中將網絡安全擴展到最微小的分支等。會場亦設有行政人員午餐會，和特定客戶及對像更緊密交流關於 AI 及雲端技術的心得。

而下午的部份則以分組環節為主，分成 CIO Track 資訊總監軌道、CISO Track 資安總監軌道和 Cybersecurity Challenge 資安大挑戰三個組別；由包括 Fortinet 客戶在內的多位重量級嘉賓，以及 Fortinet 的管理層和專家主講多場座談會，主要分享內容為雲端安全策略 、遠程用戶的安全性、如何利用 AI 進行網絡防禦、生成式 AI 在資訊安全中的各種應用等。

Fortinet 北亞區首席信息安全官Daniel Kwong

Fortinet香港、澳門及蒙古區系統工程主管Nick Ng

FortiOS 7.6 全新升級 強化企業網絡防護能力

Fortinet 在過去 20 年專注開發單一作業系統的解決方案；至今，FortiOS 是全球最強大的即時網絡安全作業系統，有效簡化跨內容、應用程式、用戶、裝置、數據和位置的管理。不論企業所使用的是什麼規模、什麼類型的網絡，Fortinet 都能提供全方位的防護和網絡安全解決方案。

Fortinet最近宣布推出最新版本的 FortiOS 作業系統—— FortiOS 7.6 以及網絡安全平台Fortinet Security Fabric 的其他重大升級。Fortinet 透過 Fortinet Security Fabric 為客戶提供網絡安全平台解決方案，該架構通過單一作業系統（FortiOS）、一個統一代理（FortiClient）、一個管理控制台 （FortiManager）以及一個數據湖（FortiAnalyzer） ，將網絡和安全整合並保護整個數碼攻擊面。

FortiOS 是市面上最強大的一站式網絡安全作業系統（Networking Security Operating System），集入侵防護系統、防毒、網絡連結防護、VPN、無線網絡連接、沙盒、雲端等多種功能於一身。最新版本的 FortiOS 7.6 能夠無縫整合網絡和安全功能，其 Security Fabric 升級包括新一代的生成式人工智能、數據保護、管理服務和統一代理功能，讓客戶能夠更有效降低風險和複雜性、享有卓越用戶體驗。

FortiOS 7.6 作業系統的新功能涵蓋以下領域：



• 為 Fortinet Security Fabric 帶來數百項升級：包括 Secure SD-WAN 、安全存取服務邊緣（SASE）、零信任網絡存取（ZTNA）、自動化、配置、遠程瀏覽器隔離和數碼體驗監控（DEM）等，同時提供靈活的使用選項（SaaS 或 PaaS）。

• 全面數據保護功能：Fortinet Security Fabric 的集中式數據保護結合了 Fortinet Security Fabric 上的執行點，使更多企業能夠採用和管理完整的數據外洩防護（DLP）策略。這些 FortiOS 7.6 的強化功能確保敏感信息在混合網絡中的任何位置都保持安全。

• 利用生成式人工智能作威脅分析和產品部署：FortiOS 7.6 以現有的生成式人工智能為基礎，加快威脅調查和修復，並將 FortiAI（舊稱為 Fortinet Advisor）無縫地整合至 Fortinet 的中央數據湖 FortiAnalyzer 及其統一管理控制台 FortiManager。這些整合分別加強了威脅分析和回應，並簡化網絡和安全營運。在 Fortinet Security Fabric 中擴展 FortiAI 有助更快地做出決策，快速檢測和修復事件，確保企業能夠輕鬆採用所需技術。

除此之外，FortiOS 7.6 還包括其他加強 Fortinet Security Fabric 的更新，增加端點偵測和回應功能至 Fortinet 的統一代理、更多應對網絡安全技能短缺的方法，以及更強的單一作業系統的能力等。

關於 Fortinet

Fortinet

Fortinet 是推動網絡安全發展以及網絡與安全融合的力量，以保障任何地方的人員、裝置和數據為使命；其龐大的綜合產品組合由超過 50 款企業級組成，為世界各地有需要的人提供網絡安全方案。Fortinet 的方案於業內獲得最多部署、專利及認證，備受超過 50 萬客戶信賴。Fortinet 也設有培訓學院，是業界最大型及全面的培訓項目之一，致力為每個人提供網絡安全培訓和全新就業機會。