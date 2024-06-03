現今騙徒所用說辭和手法相當「與時並進」，市民稍一不慎便有機會墮入陷阱。最近「假冒客服」騙案就有上升趨勢，市民要小心提防。



據警方資訊，2024 年 1 月到 5 月 15 日為止假冒客服騙案涉及金額已達 1.9 億港元，受害者達數百人。騙徒會在電話中假扮淘寶、微信、支付寶等大型平台的客服，宣稱受害人已向平台購買收費服務、需提供銀行戶口資料以免被額外收費。受害人上當後，騙徒便會進一步宣稱其銀行戶口被凍結、需要轉帳金錢解封等等。最近甚至開始有假扮本地電訊商客服的騙徒出現，市民要多加提防。

本港警務處亦經常提醒市民小心電話騙案（反詐騙協調中心圖片）

3式防電騙

1. 認清官方聯絡方式 留意SMS「#」認證



了解平台主動聯絡客戶的方式，如銀行及電訊商官方短訊會由「#」開頭發送。

2. 留意「藍剔」認清官方帳號認證



確保聯繫的商戶社交媒體及WhatsApp帳號已取得官方「藍剔」認證。

3. 利用「核實來電碼」核實來電者真偽



一旦對來電者身份感到疑惑，應立即核實其身份，勿因心急或恐懼向對方交出個人資料。

電訊商首推「核實來電碼」程序 新機制分辨真假客服

電訊商是提防電騙第一道防線，SmarTone 早已洞悉騙徒會假扮客服致電客戶，早於 3 月率先推出「核實來電碼」，小編認為是坊間目前最有效的核實程序，助客戶識別及核實來電職員身份，大大保障客戶私隱。

客戶在接獲自稱 SmarTone 職員來電時並感到懷疑，可即時要求對方發送「核實來電碼」，驗證職員身份。該驗證碼會由 SmarTone CARE App 或 SmarTone 官方短訊發送帳戶「#SmarTone」發送，當客戶收到該組一次性的4位數驗證碼後，客戶只需核對職員讀出的四位驗證碼，如與其接收的驗證碼相同，便可即時確認 SmarTone 職員的身份。

同時，SmarTone 還設有「保安 5 式」保障客戶，包括在社交平台及 WhatsApp 取得官方「藍剔」認證、設立 WhatsApp 客戶服務專線 +852 9660 2688 讓用戶求證資訊真偽等。

了解更多 SmarTone 保安 5 式：https://bit.ly/3RfefRZ