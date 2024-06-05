阿里雲服務香港10周年　推動香港創科發展及人才培訓

今年是阿里巴巴集團的數字技術與智能骨幹業務「阿里雲」落戶香港10周年，期間阿里雲在香港投入超過100億港元，由建立數據中心到拓展產品和服務，再到推動本地科技發展和培訓人才，助香港成為國際創新科技中心。獲得《香港01》頒發「傑出雲端科技企業獎」的阿里雲今年更計劃推出獨立軟件開發商（ISV）賦能計劃，旨在吸引100家技術合作夥伴，幫助建構完善的生態系統，繼續輔助香港企業完成數碼化轉型。



阿里雲落戶香港10載 服務逾4萬家客戶

阿里雲成立於2009年，是阿里巴巴集團的數字技術與智能骨幹業務，現時阿里雲在全球30個地域擁有89個可用區，橫跨中國內地、新加坡、韓國、日本、德國、英國和美國等地，當然亦包括香港。2015年，阿里雲在香港成立首個數據中心，及後在2017年和2020年更接連開設第二、三個數據中心，以滿足亞太地區對雲服務日益增長的需求。此外，2018年阿里雲成立港澳生態聯盟，推動數據技術發展，拓展區內雲服務新機遇，亦加入香港智慧城市聯盟，推動香港智慧城市發展。至今阿里雲已服務超過四萬家不同行業的客戶，涵蓋電商、零售、金融服務、IT、媒體及娛樂等行業。

全方位服務輔助香港科技發展

為了能全方位推動香港科技發展，阿里雲採用「AI驅動、公共雲優先」戰略，在IaaS（基礎設施即服務）層面，通過持續建立穩健、强大、覆蓋全面的雲基礎設施，提升香港數據中心硬件能力及網絡能力，爲應對未來公有雲需求提升做好準備；在PaaS（平台即服務）層面，則向國際各區域包括香港都用戶開放自研的Platform for AI（PAI），提供一站式的AI模型開發、訓練和推理服務。

另一方面，阿里雲開發的全方位AI計算平台「PAI-靈駿智能服務」，專為基礎模型訓練和推理等高性能計算任務而設。當中一系列的自研基礎模型Qwen已上線開源社區，包括Qwen 1.8B、7B、14B、72B以及Qwen-VL多模態大模型等，為香港客戶的AI應用賦能。

在2024年，阿里雲的重要計劃之一是推出獨立軟件開發商（ISV）賦能計劃，旨在吸引100家技術合作夥伴，幫助建構完善的生態系統，支持香港數碼化轉型，履行與香港持續創新的承諾。

社區服務不遺餘力

除了致力推動香港科技發展，阿里雲在社區服務方面亦是不遺餘力，例如為有特殊教育需求（SEN）的學生提供專業支持的協康會和香港基督教女青年會，升級在線籌款平台，以及與香港社會服務聯會攜手打造本地NGO專用平台，助其應對數碼化時代的挑戰。

阿里雲深明人才是發展不可或缺的元素，自2017年起，已通過線上和線下的混合模式，為超過88,000位學員提供培訓，並頒發了超過162,000份證書。另外，阿里雲已與香港八所大學合作推出雲計算培訓項目，更與香港大學專業進修學院和SEED Foundation合作，為香港中學生設計了一套雲計算課程。此項目已惠及超過20所學校，大幅提升了年輕一代的數碼技能。

阿里雲協康會升級在線籌款平台。

OGCIO長者數碼工作坊。

阿里雲得獎冀繼續為香港貢獻

今次阿里雲獲《香港01》頒發「傑出雲端科技企業獎」，阿里雲國際業務副總裁及亞太北大區總經理劉彬星先生喜言得獎是對阿里雲技術和服務質量的認可，並展望日後能繼續為香港貢獻：「今年剛好是阿里雲服務香港的第10年，這10年裏，我們見證了香港雲計算市場的成長，也感受到了每一次技術創新帶來的挑戰和機遇。感謝我們的客戶和夥伴的信任和支持，以及阿里雲團隊所有成員的不懈努力。未來，我們期待與各界一起，繼續為香港的發展貢獻力量！」

阿里雲獲《香港01》頒發「傑出雲端科技企業獎」，阿里雲國際業務副總裁及亞太北大區總經理劉彬星先生（右三）展望日後能繼續為香港貢獻。

（資料及相片由客戶提供）