的士新一代力撐電子支付車隊 Wonder x Taxi Pay全力支援行業提升｜作為一間領先的金融科技企業，Wonder 一直以來都致力於提供無縫的支付體驗。進入的士市場的第九個月，不僅令超過 2,000 位司機使用到 Wonder 的電子支付服務，還與多位司機建立了信任關係，了解並滿足司機的需求，為香港市民及各地旅客提供最佳服務。



Wonder x Taxi Pay全力支援的士電子支付

Wonder x Taxi Pay 全力支援「電子支付車隊」提升的士行業整體水平

Auguestin 自 Wonder 開始提供的士服務時便開始使用電子支付，逐漸從現金支付轉向電子支付。因為「預付加上免去找錢的時間」讓 Auguestin 每天能夠做更多生意，乘客也可以追溯到曾搭乘過的司機，從而提升司機服務的品質。Auguestin 期望加入電子支付車隊，不僅保障乘客利益，還能為香港的士行業出一分力，提升香港的士的形象。

Auguestin 上月經 Wonder 收取了$28,000電子支付的車資

每人平均上月經 Wonder 收取了 $20,500 電子付款的車資

Tony 作為 Wonder 代表表示，Wonder 的電子支付服務已經開放給不同的車隊申請人，包括「香港出行」。Tony 還透露，未來 Wonder 為的士車隊提供的服務將不僅限於電子支付和電召服務，還將涵蓋更多多元化服務，包括在各行程完成後提供路線分析；為司機在非繁忙時段爭取最優惠的加氣價格；並在特殊情況下為政府部門或私人機構調派車輛。

Wonder終端機正式支援 八達通搭的士不是夢

目前可以八達通app掃碼支付；拍卡支付功能將於月內上線

Wonder的士終端機即將支援八達通付款，這無疑為市民的交通出行帶來了嶄新的體驗。Wonder x Taxi Pay 現正支援 Visa、Mastercard、銀聯、JCB、微信、支付寶等 18 種支付方式，全部均無任何手續費。市民除了可免手續費搭乘的士外，以下公司也聯合 Wonder x Taxi Pay 提供了不同的優惠給香港市民及旅客。過去，的士乘客只能選擇使用現金支付車費，只有少數的士提供其他選項，但是於本月內他們可以靈活地選用八達通這個熟悉且普及的電子錢包進行付款。這不僅提高了支付的便捷性，也為的士乘客帶來了更多選擇。對於經常使用八達通的香港市民來說，這個新變革無疑是一大福音。香港使用八達通乘搭交通工具比率超過9成，市民一向習慣於使用八達通出行。Wonder提供了包含八達通的終端機後，他們再也不需要特意準備現金搭乘的士，而是可以直接用手上的八達通進行支付。這不僅增加了行程的靈活性，也降低了隨身攜帶大量現金的安全隱患。

部份車隊會在的士車身貼上標示表明支援電子支付。

「香港出行」Call車截車更方便 仲有多個優惠

除了街頭截車外，乘客亦可以使用「香港出行」手機電召的士應用程式，便利需要電子支付的乘客不用在街頭「守株待兔」。「香港出行」提供多款車型選擇、路線建議、行程監察、追蹤及分享、司機評價及支援多達18種支付方式，提供無縫且有效率的叫車體驗，即時為乘客招來支援電子支付的的士，進一步提高服務便利性。

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電子支付咪錶安裝手續簡單 助司機無痛進入電子支付時代

Wonder 除了提供一款電子支付咪錶外，還持續開放電子支付服務給更多咪錶公司進行合作。在八月中，將支援第二款咪錶供各車行、車主及司機選擇，並持續開放電子支付服務供各市場上的咪錶生產商。

第二款咪錶在顯示上，乘客更易辨識提供電子支付服務的的士。該咪錶公司將以比「改錶價」更優惠的價格，提供改錶價服務及整套電子支付咪錶安裝，無疑是一大福音。

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