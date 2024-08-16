數碼娛樂領袖論壇2024｜8.16日舉行！4大主題體驗區 贏走豐富獎品
數碼港即將舉辦年度盛事「數碼娛樂領袖論壇 2024」（Digital Entertainment Leadership Forum, DELF），將於 8 月 16 日～ 18 日在數碼港隆重舉行。今次活動將以「想像遊樂園：人工智能驅動 Web 3.0 娛樂創新」為主題，匯聚來自全球的科技專家、企業領袖和數碼娛樂愛好者，共同探索人工智能（AI）和 Web 3.0 技術如何改變數碼娛樂及智慧生活的未來。
論壇亮點：沉浸式的數碼娛樂體驗
DELF 2024 將設有四大主題的互動體驗區，並帶來近 50 種不同的體驗活動，為參加者提供一個充滿活力的數碼娛樂嘉年華。這些體驗區涵蓋了「智慧生活」、「機械人技術」、「運動與遊戲」以及「藝術與文化」四大範疇。
在「智慧生活」主題區，參加者可以體驗到最新的 AI 應用，如 ChatsOK 用於教育和培訓的互動式 AI 對話機器人，以及 由DIGITAL MUSE 研發的 AI 驅動即時生成專屬個人皇后影像的「魔法鏡」等。而「機械人技術」區域將展示能自主行走和奔跑的人形機器人Unitree H1 以及能進行太極演示的人工智能機器人 Walker X，這些先進的技術展示了機械人在現代生活中的互動潛力。
在「運動與遊戲」區域，參加者將能夠體驗由香港團隊開發的實景模擬賽車遊戲《Z Challenger 》，這款遊戲使用了地理空間數據，將香港的實際地形精確還原。而「藝術與文化」區則將展示以創新科技創作的「梵谷數碼故鄉」，以及全球首個 AI 水墨藝術家 A.I. GEMINI 的真跡作品，這些藝術作品展示了科技與文化的完美結合。
星級講者與企業分享 AI 與 Web 3.0 前景
DELF 2024 邀請了來自全球各地的 60 多位星級講者，他們來自微軟、思科、阿里巴巴、百度等國際知名企業，以及香港理工大學、香港浸會大學等學術機構，這些專家將分享他們在利用 AI 和 Web 3.0 技術推動數碼娛樂及智慧生活領域的最新成果和專業見解。
這次論壇將探討如何利用 AI 和高效能運算技術，改變數碼娛樂的未來，以及 Web 3.0 技術如何為數碼娛樂和智慧生活帶來顛覆性創新。無論是企業的領袖還是科技愛好者，都可以在這裡找到有價值的內容，並與業界專家進行深入交流。
豐富的獎勵與活動
DELF 2024 準備了一系列的「邊玩邊賺」活動。參加者可以在入場前開設平台帳戶，並在四大體驗區內完成指定任務，贏取包括手提電腦、無人機、遊戲機等超過300份豐富獎品。此外，論壇現場還設有多個 AI 互動工作坊，如機械人編程、遊戲開發等，讓參加者能夠親身體驗和學習最新的科技應用。
論壇期間還將舉行多場比賽和頒獎典禮，包括「AI Everywhere Robotics Esports Invitational 2024」、「From Player to Page 英文寫作比賽」等，這些活動將展示數碼娛樂領域的最新創意和技術，並激發參加者的創作靈感。
「數碼娛樂領袖論壇 2024」將是一個不可錯過的科技盛會，不僅展示了 AI 和 Web 3.0 技術在數碼娛樂和智慧生活中的應用，還提供了一個與全球頂尖專家交流和學習的寶貴機會。無論是科技愛好者、行業專業人士，還是對數碼娛樂充滿好奇心的觀眾，這次活動都將為帶來豐富的知識和樂趣。
DELF2024 及演講嘉賓陣容的詳情，瀏覽：http://delf.cyberport.hk/。