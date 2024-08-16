數碼娛樂領袖論壇2024｜8.16日舉行！4大主題體驗區 贏走豐富獎品

數碼港即將舉辦年度盛事「數碼娛樂領袖論壇 2024」（Digital Entertainment Leadership Forum, DELF），將於 8 月 16 日～ 18 日在數碼港隆重舉行。今次活動將以「想像遊樂園：人工智能驅動 Web 3.0 娛樂創新」為主題，匯聚來自全球的科技專家、企業領袖和數碼娛樂愛好者，共同探索人工智能（AI）和 Web 3.0 技術如何改變數碼娛樂及智慧生活的未來。



論壇亮點：沉浸式的數碼娛樂體驗

DELF 2024 將設有四大主題的互動體驗區，並帶來近 50 種不同的體驗活動，為參加者提供一個充滿活力的數碼娛樂嘉年華。這些體驗區涵蓋了「智慧生活」、「機械人技術」、「運動與遊戲」以及「藝術與文化」四大範疇。

相片一：由數碼港主辦的年度盛事「數碼娛樂領袖論壇 2024」將於 8 月 16 日至 18日舉行，本年度主題為「想像遊樂園：人工智能驅動 Web 3.0 娛樂創新」。（左四起至右三：數碼港首席企業發展官朱美恩、數碼港行政總裁鄭松岩博士及數碼港數碼娛樂組高級經理梁德明以及五間現場展示創新產品的企業代表）

在「智慧生活」主題區，參加者可以體驗到最新的 AI 應用，如 ChatsOK 用於教育和培訓的互動式 AI 對話機器人，以及 由DIGITAL MUSE 研發的 AI 驅動即時生成專屬個人皇后影像的「魔法鏡」等。而「機械人技術」區域將展示能自主行走和奔跑的人形機器人Unitree H1 以及能進行太極演示的人工智能機器人 Walker X，這些先進的技術展示了機械人在現代生活中的互動潛力。

在「運動與遊戲」區域，參加者將能夠體驗由香港團隊開發的實景模擬賽車遊戲《Z Challenger 》，這款遊戲使用了地理空間數據，將香港的實際地形精確還原。而「藝術與文化」區則將展示以創新科技創作的「梵谷數碼故鄉」，以及全球首個 AI 水墨藝術家 A.I. GEMINI 的真跡作品，這些藝術作品展示了科技與文化的完美結合。

星級講者與企業分享 AI 與 Web 3.0 前景

DELF 2024 邀請了來自全球各地的 60 多位星級講者，他們來自微軟、思科、阿里巴巴、百度等國際知名企業，以及香港理工大學、香港浸會大學等學術機構，這些專家將分享他們在利用 AI 和 Web 3.0 技術推動數碼娛樂及智慧生活領域的最新成果和專業見解。

這次論壇將探討如何利用 AI 和高效能運算技術，改變數碼娛樂的未來，以及 Web 3.0 技術如何為數碼娛樂和智慧生活帶來顛覆性創新。無論是企業的領袖還是科技愛好者，都可以在這裡找到有價值的內容，並與業界專家進行深入交流。

豐富的獎勵與活動

DELF 2024 準備了一系列的「邊玩邊賺」活動。參加者可以在入場前開設平台帳戶，並在四大體驗區內完成指定任務，贏取包括手提電腦、無人機、遊戲機等超過300份豐富獎品。此外，論壇現場還設有多個 AI 互動工作坊，如機械人編程、遊戲開發等，讓參加者能夠親身體驗和學習最新的科技應用。

論壇期間還將舉行多場比賽和頒獎典禮，包括「AI Everywhere Robotics Esports Invitational 2024」、「From Player to Page 英文寫作比賽」等，這些活動將展示數碼娛樂領域的最新創意和技術，並激發參加者的創作靈感。

「數碼娛樂領袖論壇 2024」將是一個不可錯過的科技盛會，不僅展示了 AI 和 Web 3.0 技術在數碼娛樂和智慧生活中的應用，還提供了一個與全球頂尖專家交流和學習的寶貴機會。無論是科技愛好者、行業專業人士，還是對數碼娛樂充滿好奇心的觀眾，這次活動都將為帶來豐富的知識和樂趣。

DELF2024 及演講嘉賓陣容的詳情，瀏覽：http://delf.cyberport.hk/。