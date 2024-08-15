風筒突然床上起火｜大陸8歲冷靜哥滅火自救、一關鍵步驟專家都讚｜大陸有8歲男童於床上休息時，旁邊的風筒突然起火，男童立即鎮定滅火自救。即睇詳情及安全使用貼士。



大陸男童休息在房 旁邊風筒突然起火

歌仔有得唱：「遇怪魔我即刻變大個」，不過原來不一定要遇到怪魔才會成長，內地浙江溫州一名8歲男童遇大火都立即變大個，冷靜滅火自救。日前 (8月12日) 男童在家中的床上休息時，旁邊的風筒因長期插著電源生熱，悶在被子中終於自燃起火！

大陸男童休息在房 旁邊風筒突然起火(微博影片截圖)

男童不慌不忙，裝了一杯水再返回房間，而且在淋熄火苗前，更懂得先拔除電線，免除觸電危險，才用水倒在風筒及床鋪，確認安全後再用電話手錶向母親求救。以上步驟被網民力讚，但專家讚他冷靜之餘，警告裝民要小心會產生熱力的電器，比如充電中的手機／充電池，絕對不要用床鋪或其他衣物蓋住，以防過熱起火。

大陸男童休息在房 旁邊風筒突然起火 (微博影片截圖)

風筒安全使用貼士

風筒有很多人都有用，但使用禁忌不是個個都知，例如不能塞住通風位或者用完後放在床上等都是事故發生的潛在原因，即睇專家教路9個安全使用風筒貼士👇

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除此之外，消委會亦曾經出過使用風筒的安全貼士

👇即睇消委會6大安全使用風筒貼士