TCL作為智能手機、平板電腦及智能連接設備的顯示先驅，早前宣佈在香港推出兩款全新手機：擁有非常獨有的「未來紙」(NXTPAPER)護眼顯示技術的TCL 50 Pro NXTPAPER 5G智能手機，以及主打簡易易用的4G長者手機TCL onetouch 4043。



TCL 50 Pro NXTPAPER 5G：「未來紙」技術打造舒適閱讀新體驗

TCL 50 Pro NXTPAPER 5G採用6.8吋FHD+ NXTPAPER屏幕，配合120Hz更新率，為用家帶來更流暢、健康的使用體驗。最新「未來紙」3.0技術延續了防眩光和硬件級低藍光護眼功能，並新增多項優化視覺體驗的功能，讓用戶彷如在自然光下閱讀紙質書籍般舒適。

TCL 50 Pro NXTPAPER 5G屏幕比想像中亮麗，亦沒有舊式eink鬼影問題。

可以透過機身旁邊NXTPAPER專屬快捷鍵，用家可一鍵切換四種觀看模式（正常模式、彩色紙模式、墨水紙模式及全新MAX INK 模式），呈現最佳的色彩範圍和亮度，同時達到保護眼睛的平衡效果。在新增的MAX INK模式下，待機時間更長達26天，或支援一周無間斷閱讀，讓你隨時隨地沉浸在舒適且無負擔的閱讀體驗中。

1億800萬像素超像素主鏡頭

另外，TCL 50 Pro NXTPAPER 5G的1億800萬像素超像素主鏡頭，拍攝出來的相片相當不錯，可捕捉更多細節。升級版動態捕捉相機讓用家即使在手機移動下也能拍出清晰穩定的作品。Horizon Lock功能可保持畫面水平，特別適合影片錄製；動態焦點則能自動識別最多7個物件並追蹤其中一個；Best Shot 2.0會在你按下快門前後1秒自動選出最佳照片。

新機更配備5,010mAh大電池，支援全日作業。配合33W快充，30分鐘即可充至50%電量。搭載聯發科天璣6300處理器，進一步釋放5G潛力。此外，手機機身採用從月球表面發現的天然環保材料－玄武岩纖維，不僅環保，更能提升極端溫度下的表現及穩定性。

同場加映：TCL onetouch 4043 首款4G長者功能手機

TCL onetouch 4043是一款4G雙卡長者手機，附送充電機座及電源。雙屏翻蓋設計，1.77吋外屏可快速預覽通知，3.2吋內屏則提供更大更方便的操作介面。手機採用大型按鍵，界面簡潔易用。長者更可按住緊急鍵3秒觸發緊急求助，非常貼心。

700元有找的小摺機，屏幕夠大，操作簡單，非常合適長者之用。

TCL 50 Pro NXTPAPER 5G提供8GB+512GB版本，備有炭灰色選擇，售價為$2,698，將於9月7日正式發售。TCL onetouch 4043售價為$698。