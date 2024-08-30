AWS TechFest 2024開放報名！親身體驗生成式AI　參加領精美禮品

AWS TechFest: AI for Every Business 將於 9 月 3 日在香港會議展覽中心隆重舉行！這次備受期待的活動不僅將匯聚行業領袖和技術專家如Nasdaq、 FWD Group、 Cathay、Goodnotes等，還將展示生成式人工智能（GenAI）的強大力量，揭示其如何改變各行各業的運作模式。無論您是技術新手還是經驗豐富的專業人士，這次活動都將為您提供深入了解 AI 潛力的難得機會。



活動亮點：全面體驗生成式AI

AWS TechFest 2024 是集合了科技界最熱爆的生成式 AI 內容。活動以「AI for Every Business」為主題，涵蓋多個領域的精彩演講、實際操作環節以及獨特的互動體驗。參加者將有機會通過實踐和案例分析，了解生成式 AI 如何在現實中發揮作用，提升企業競爭力。

深入體驗生成式AI

如果對 AI 充滿好奇，渴望親身體驗其實際應用，那麼 AWS TechFest 將是不容錯過的機會。活動安排了多個工作坊、互動環節，無論技能水平如何，都可以深入了解生成式 AI 的核心技術和應用。通過這些環節，將學會如何使用最新的 AI 工具和技術，提升業務決策的效果，並在市場競爭中佔據優勢。

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生成式AI助力業務決策

生成式 AI 不僅僅是技術專家的工具，也是企業決策者的重要武器。AWS TechFest 將提供深入了解生成式 AI 如何優化客戶體驗、提高運營效率和推動業務增長的機會。根據 Gartner 的預測，到2025年，高科技公司 30% 的營銷信息將由生成式 AI 生成。通過參加這次活動，將掌握如何利用 AI 技術，在競爭激烈的市場中取得領先地位。

行業創新：生成式 AI 的實際應用

AWS TechFest 還特別設計了行業專場展覽，展示生成式 AI 在金融服務、零售、媒體與娛樂等領域的實際應用。將有機會了解領先企業如何利用生成式 AI 優化業務流程、提升產品質量並開創新的市場機會。這些展覽不僅展示了 AI 在行業中的創新應用，還為參加者提供了實用的最佳實踐和寶貴的見解。

生成式 AI 助力初創企業

AWS TechFest 為初創企業和創業者設計了專門的環節，探討生成式 AI 如何重塑創業生態系統。通過這些環節，將了解到生成式 AI 如何加速初創公司的增長，從創意生成到客戶獲取，再到產品開發，生成式AI正成為創業者手中的強大工具。

活動更請來幾位資深的投資者包括創投人及天使投資者分享在生成式AI的投資策略及近年投資趨勢，協助香港市場的初創公司尋找投資人及精準投放資源規劃發展藍圖。活動亦設有 Startup Pitching 的環節，選出了 10 間正在使用 AWS 的初創公司來做 pitching介紹他們的技術如何解決市場的痛點， 在場將會有多間香港著名企業代表例如 Plaza Premium Group 及周大福，初創公司將會有機會與企業代表進行一對一配對。歡迎觀衆參加活動，聆聽 10 間初創公司分享領先的技術及最新 AI應用，獲取更多靈感。

提升技能：成為AI時代的領導者

隨著生成式 AI 的快速發展，掌握相關技能已成為未來保持競爭力的關鍵。在 AWS TechFest 中，將有機會參加由專家主導的培訓課程和工作坊，深入了解生成式 AI 的應用，並獲得實際操作經驗。AWS 的研究表明，具備 AI 技能的香港員工可能會有高達 28% 的薪資增長。通過參加本次活動，將為職業發展奠定堅實的基礎。

立即註冊，掌握AI未來趨勢

AWS TechFest 2024 是一場不容錯過的盛會，無論是希望了解最新的 AI 技術，還是想提升專業技能，這次活動都提供難得的學習和交流機會。參加 AWS TechFest，將有機會接觸到全球領先的 AI 專家，了解最前沿的技術，並與志同道合的專業人士建立聯繫。

精美禮品

只要現場參與 AWS TechFest，並在會場中完成簡單任務，即有機會獲取真空保溫杯、風扇仔、咖啡手沖壺、超輕量露營墊、三合一可折疊無線充電器禮品。

AWS TechFest: AI for Every Business 活動詳情



日期：2024年9月3日

時間：8:00AM～5:00PM

地點：香港會議展覽中心新翼N101



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