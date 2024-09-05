TOSHIBA亞太新品發佈會 反町隆史擔任品牌代言人力推創新家電

日本家電品牌TOSHIBA近日於越南河內舉辦以「超越細節，創新明天」(Beyond Details, Innovate Tomorrow)為主題的大型新品發佈會。會上，TOSHIBA向來自亞太各地的合作夥伴及媒體公佈了進軍亞太市場的策略性計劃，目標是成為該地區排名第一的日本家電品牌。同時，TOSHIBA亦宣佈邀請到著名日本演員兼歌手反町隆史擔任亞太區品牌代言人，藉此強化品牌形象，與消費者建立更緊密的聯繫。



TOSHIBA亞太區總裁Zeal Jiang在發佈會上提到，TOSHIBA自1875年起已是亞太區家喻戶曉的家電品牌，未來將以此為基礎，透過加大在研發、零售服務、數位行銷等方面的投入，以及加強與合作夥伴的聯繫，進一步滿足消費者需求，早日實現成為亞太區領先日本家電品牌的目標。

TOSHIBA近日於越南河內舉辦以「超越細節，創新明天」大型新品發佈會，展示出大量新品。

TOSHIBA近日於越南河內舉辦以「超越細節，創新明天」大型新品發佈會，展示出大量新品。

會上，TOSHIBA重點推出了兩個創新解決方案「Japandi」和「Master of Flow」，旨在為消費者提供優質且價格實惠的家居體驗。其中，「Japandi」系列融合日本富士白極簡美學與北歐設計，為未來室內設計注入新意；而「Master of Flow」系列則聚焦於先進的水技術應用，透過一系列與用水相關的家電產品如淨水器、軟水器、熱水器等，全方位改善家中飲用水及用水品質，打造更健康舒適的生活環境。

TOSHIBA亞太區總裁 Zeal Jiang

同場展示了多款引領潮流的新品，涵蓋廚房電器、洗衣家電等不同品類。如集多功能於一身的微波蒸氣焗爐，革新傳統烹飪模式；Umami電飯煲秉承匠人精神，為米飯的軟硬度及甜度提供精準掌控；搭載獨特Japandi美學的多門雪櫃，為廚房空間注入時尚氣息。這些創新產品皆體現了TOSHIBA對細節的執著追求，以及對提升消費者生活品質的不懈努力。

除了創新與品質，TOSHIBA對可持續發展的承諾亦是其核心價值之一。迄今，TOSHIBA已有28家工廠獲得國家綠色工廠認證。展望未來，TOSHIBA將持續秉持對環境、社會及管治(ESG)的高度重視，在力爭亞太市場領先地位的同時，亦致力成為一家負責任、可持續發展的企業公民，以實際行動回饋社會，共創美好未來。